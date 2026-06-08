Benjamín Vicuña celebró los 14 de Beltrán con una carta pública llena de amor: “Doy mi vida para que seas feliz”

Junto a fotos familiares, el actor abrió su corazón y celebró el crecimiento de su hijo con palabras sentidas (Instagram)

El lunes 8 de junio de quedó marcado para Benjamín Vicuña como una jornada de emociones fuertes y recuerdos compartidos. El actor chileno decidió celebrar los 14 años de su hijo Beltrán con una publicación muy especial en sus redes sociales. Pero no se trató de un simple saludo, sino de un recorrido visual y sentimental por los momentos más significativos que vivieron juntos, desde la primera infancia hasta el presente, con la complicidad intacta y la pasión familiar como hilo conductor.

A través de su cuenta de Instagram, Vicuña acompañó las imágenes con palabras que nacen desde el afecto más genuino. “Hoy es tu cumpleaños. Doy mi vida para que seas feliz y que tus sueños se cumplan. Hijo amado y admirado. Es un honor ser tu padre. Don Beltrán, viniste con tu alma de caballero antiguo a llenar corazones”, comenzó escribiendo el actor chileno.

PUBLICIDAD

“Eres un ser único y especial, eres un hombre valiente y feliz. Que la vida nos regale más vida, que el fútbol nos regale más pasión y tu mirada ilumine aún más la vida de los que tenemos la suerte de acompañarte”, cerró, con el corazón abierto ante la ocasión.

Benjamín Vicuña y su hijo Beltrán posan juntos en una fotografía, celebrando el cumpleaños del joven

Las imágenes que eligió para el homenaje digital resumen la evolución de Beltrán y la intimidad de su vínculo. En una de las fotos, padre e hijo posan juntos en un ambiente con luz cálida, rodeados de plantas y detalles que remiten a un espacio familiar, con sonrisas relajadas y miradas cómplices. Otra imagen retrata a Beltrán luciendo la camiseta número 10 de la Selección Argentina en medio de una calle festiva, rodeado de hinchas y banderas celestes y blancas, en plena celebración. También se lo ve disfrutando de la tribuna de un estadio, con una camiseta violeta personalizada con su nombre, y la expresión de quien está donde más le gusta.

PUBLICIDAD

En otra postal, aparece junto a sus hermanos, fruto de Pampita como de la China Suárez, en un campo de juego bajo el cielo azul, mientras todos sonríen y posan para la cámara; Beltrán, con el pelo revuelto y la remera blanca, parece ya dueño de su propio lugar entre pares. Finalmente, una foto de archivo completa la serie: de pequeño, vestido con la camiseta del Barcelona, abrazado a Vicuña, con la complicidad de los primeros años y ese gesto de ternura que trasciende el tiempo.

Beltrán luciendo con orgullo la camiseta número 10 de la Selección Argentina, celebrando su cumpleaños con espíritu futbolero

El pequeño disfrutando de un partido de fútbol en un estadio lleno de aficionados

El posteo no tardó en recibir respuestas afectuosas. Pampita, madre de Beltrán, dejó algunos corazones en los comentarios, un gesto simple pero cargado de significado. Entre los mensajes del público se destacaron: “Feliz cumple dulce y bello Beltrán”, “Amor infinito para ustedes”, “Felicidades para Beltrán”, “Qué belleza de peque. Muchas bendiciones, feliz cumple”, “Feliz vuelta al sol. Bello Beltrán”.

PUBLICIDAD

Vicuña, que suele abrir las puertas de su vida familiar en ocasiones especiales, ya había dejado entrever el orgullo que siente por su hijo meses atrás. En enero, cuando estaba al frente de The Balls (El Trece), sorprendió al público al mencionar la pasión deportiva de Beltrán en pleno programa en vivo. Durante una de las emisiones, mientras leía una consigna sobre equipos campeones de la Primera División de AFA, no dudó en hacer una alusión personal. “A mí me gustan todos estos equipos, mi hijo Beltrán está en un equipo que no se encuentra acá”, confesó, refiriéndose al fanatismo futbolero del adolescente. Y remató, dejando en claro el orgullo paterno: “Está ya casi por ser futbolista”. Así, el joven se convirtió en protagonista de la noche, con el fútbol como puente entre el mundo público y el espacio privado de la familia.

Vicuña rodeado de todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez

Benjamín eligió una foto de la infancia de su hijo Beltrán, quien luce una camiseta del Bacerlona (Instagram)

Mientras la comunidad digital acompaña con buenos deseos, Vicuña entrega una muestra más de su costado paterno: presente, afectuoso y atento a los pequeños ritos que marcan el crecimiento de sus hijos. Beltrán, a sus catorce años, se convierte así en el centro de una celebración que trasciende las redes y encuentra eco en la memoria familiar. Una fecha, un posteo y una declaración de amor que ya forman parte de su historia.

PUBLICIDAD