El Salvador

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

La exposición temprana a compuestos presentes en microplásticos, envases, limpieza e higiene puede alterar el sistema hormonal y elevar la probabilidad de enfermedades crónicas, además de trastornos del desarrollo, según una toxicóloga clínica

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Los tratamientos actuales contra la leucemia infantil siguen siendo demasiado tóxicos (AdobeStock)
Los disruptores endocrinos presentes en alimentos, productos de limpieza y cosméticos pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer en la población pediátrica.(AdobeStock)

El incremento de sustancias tóxicas en alimentos, productos de limpieza y cosméticos preocupa a los expertos en salud, quienes advierten que la exposición temprana a estos compuestos en menores puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer en la población pediátrica.

Entre estos compuestos se encuentran los disruptores endocrinos, sustancias químicas presentes en objetos y productos de uso diario que imitan la estructura de las hormonas y pueden alterar el funcionamiento normal del organismo.

La doctora Marta Cuellar, especialista en medicina interna y toxicología clínica, explicó a Infobae que los disruptores endocrinos son moléculas químicas que tienen una estructura muy similar a la de las hormonas del cuerpo humano.

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“Lo primero que debemos conocer es qué es un disruptor endócrino, son moléculas de estructuras químicas muy parecidas a la estructura química que tienen las hormonas. Son sustancias que van a interactuar con las glándulas de nuestro cuerpo”, detalló Cuellar.

disruptores endocrinos, cánceres, ciencia, laboratorio, investigación, química, experimento.- (imagen ilustrativa Infobae)
disruptores endocrinos, cánceres, ciencia, laboratorio, investigación, química, experimento.- (imagen ilustrativa Infobae)

El efecto de estos químicos se produce cuando ocupan el lugar de una hormona en los receptores celulares. Según la especialista, “cuando las hormonas tienen una estructura parecida a los disruptores o los disruptores parecidos a las hormonas, prácticamente, están engañando a nuestro cuerpo.

En el receptor, a nivel de la célula donde tiene que encajar una hormona, lo que se encaja es una molécula química diferente, que es un disruptor endócrino. Lo que va a hacer es ocupar ese espacio y de esta manera las glándulas ya no van a funcionar adecuadamente”.

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La exposición a disruptores endocrinos puede ocurrir en la vida diaria a través de microplásticos, productos de limpieza, envases de alimentos, artículos de higiene y productos de cosmética.

“Prácticamente todos estamos expuestos a los disruptores endocrinos debido a que están en los microplásticos con ftalatos, en la cosmética que tiene parabenos e incluso en algunos artículos del hogar”, sostuvo Cuellar.

Uno de los grupos más vulnerables ante estos compuestos son las niñas y adolescentes que usan productos cosméticos desde edades tempranas.

El auge del “skincare” infantil, la tendencia de usar maquillaje en menores ha elevado el riesgo de exposición a sustancias químicas asociadas a alteraciones hormonales.

“Hoy, se da mucho el tema de las niñas de temprana edad usando esmalte para uñas, usando maquillaje. Está muy de moda el skincare para niñas incluso de siete años, que se pueden ver lindas simulando a lo que hace su mamá, pero ya se están exponiendo a sustancias químicas desde temprana edad”, explicó la doctora.

Expertos de Yale Medicine advierten que la piel de los niños y adolescentes es más delicada y vulnerable, por lo que el mal uso de productos de skincare puede causar irritaciones, alergias y daños a largo plazo - crédito Visuales IA
Expertos de Yale Medicine advierten que la piel de los niños y adolescentes es más delicada y vulnerable, por lo que el mal uso de productos de skincare puede causar irritaciones, alergias y daños a largo plazo - crédito Visuales IA

Las consecuencias de exponerse a disruptores endocrinos pueden manifestarse de diferentes formas. En la infancia, pueden aparecer casos de pubertad precoz, alteraciones del crecimiento, problemas de atención y aprendizaje.

“Si yo me encuentro en la etapa de desarrollo infantil, entonces podemos desarrollar problemas como la pubertad precoz o también otro tipo de problemas asociados de aprendizaje, de atención, entre otros”, ejemplificó Cuellar.

El impacto en la salud reproductiva también es motivo de preocupación. De acuerdo con la especialista, tanto niñas como niños pueden ver afectadas sus células sexuales, lo que eleva el riesgo de esterilidad y genera problemas de menstruación temprana en niñas, incluso a los siete u ocho años.

“Podemos ver en niñas que la menstruación puede venir más temprano, tan temprano incluso como siete años, ocho años”, puntualizó la entrevistada.

Otro aspecto alarmante es la relación entre estos químicos y el cáncer en adolescentes. “Actualmente se está hablando mucho de la cosmética, porque hay muchos cosméticos que contienen disruptores endócrinos y que en algún momento, pues pueden tener cierto vínculo a problemas de cáncer.

Todavía eso está en estudios, porque algo importante con los disruptores es que como el cáncer, así como las enfermedades metabólicas"; sin embargo, la experta sostiene que estos son el resulta de múltiples factores y no se puede determinar una sola causa “por eso se habla siempre de disminuir riesgos”, advirtió Cuellar.

Cáncer infantil
Los disruptores endocrinos también afectan la salud reproductiva y pueden causar menstruación temprana, daño en las células sexuales y riesgo de esterilidad. Foto: Andina

En el caso de los productos para el cabello, la doctora señaló que existen estudios que asocian algunos tratamientos de alisado que incluyen formolcon el desarrollo de cáncer de ovario y de endometrio en adolescentes.

A esto se suma el uso temprano de desodorantes con parabenos, que pueden estar ligados a alteraciones mamarias.

Los riesgos no se limitan a los productos de uso personal. Existen otros componentes presentes en los materiales de cocina, como los recubrimientos de teflón de algunas ollas y sartenes.

“Ya se demostró que está asociado a cáncer de diferentes tipos. Y lo que ocurre es que cuando ya las cacerolas se están rayando o se está desprendiendo, eso nosotros lo consumimos”, afirmó Cuellar.

La especialista resaltó que muchos de estos compuestos no son biodegradables y tienden a acumularse en el organismo y el ambiente. Esta acumulación puede transmitirse a las siguientes generaciones y propiciar enfermedades crónicas o metabólicas.

“Quiere decir de que si nosotros nos exponemos y ya nos contaminamos, los vamos a tener en el cuerpo siempre, porque por ahora no hay una forma o una tecnología que pueda eliminarlos ni del cuerpo ni del medio ambiente”, enfatizó la doctora.

Algunos cosméticos, desodorantes con parabenos y tratamientos de alisado con formol se vinculan con cáncer, alteraciones mamarias y tumores de ovario y endometrio en adolescentes. (Foto: Shutterstock)
Algunos cosméticos, desodorantes con parabenos y tratamientos de alisado con formol se vinculan con cáncer, alteraciones mamarias y tumores de ovario y endometrio en adolescentes. (Foto: Shutterstock)

Cuellar recomendó a las familias revisar las etiquetas de los productos que consumen, priorizar alimentos frescos sobre procesados y limitar la exposición a plásticos y cosméticos, sobre todo en niños y adolescentes.

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