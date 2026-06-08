Economía

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el último mes, los ingresos necesarios para acceder a la clase media en la capital del país crecieron por encima de la inflación local y mostraron una suba interanual superior al 30 por ciento

Guardar
Google icon
Los ingresos para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron por encima de la inflación local en mayo (Reuters)
Los ingresos para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron por encima de la inflación local en mayo (Reuters)

En la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos requeridos para integrar la clase media experimentaron un nuevo incremento en mayo de 2026. El umbral de ingresos mínimos que define a este segmento social tomó como base la canasta total que calcula el IDECBA y se ajustó entre 1,25 y 4 veces su valor, según el tipo de hogar. El ajuste mensual de la canasta resultó superior a la inflación oficial del distrito durante el mismo período.

La medición del organismo local mostró que, en el último año, la canasta de la clase media aumentó 31,6 por ciento. Solo en mayo, la suba mensual fue de 2,7 por ciento, mientras la inflación oficial de la Ciudad de Buenos Aires marcó un incremento de 2,1 por ciento durante el mismo mes. El informe difundido por el IDECBA expuso los valores que delimitan los diferentes estratos sociales y los ingresos que requiere cada tipo de hogar para pertenecer a la clase media porteña.

PUBLICIDAD

Cuánto hay que ganar para ser de clase media

El informe del IDECBA detalló los rangos de ingresos para cada nivel de estratificación social en la Ciudad de Buenos Aires. Para un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, la canasta total en mayo de 2026 alcanzó los 1.960.036 pesos. El umbral de clase media, definido entre 1,25 y 4 veces ese valor, estableció que estos hogares deben percibir un ingreso mínimo de 2.450.045 pesos y un máximo de 7.840.144 pesos para ubicarse dentro de la clase media.

El informe contempló además los distintos niveles sociales en base al ingreso mensual del hogar tipo, que se estructuraron de la siguiente manera: bajo el umbral de 844.145 pesos, el hogar se ubicó en situación de indigencia; entre 844.145 y 1.549.224 pesos, en situación de pobreza no indigente; entre 1.549.224 y 1.960.035 pesos, como no pobres vulnerables; entre 1.960.035 y 2.450.044 pesos, como sector medio frágil; entre 2.450.044 y 7.840.142 pesos, como sector medio o clase media; y por encima de 7.840.142 pesos, como sector acomodado.

PUBLICIDAD

Para el mismo hogar con dos hijos, el salto entre los sectores sociales se produce a partir de diferencias de ingresos que, en muchos casos, son de apenas unos cientos de miles de pesos, mientras que para acceder al sector acomodado la brecha se amplía a partir de los ocho millones mensuales.

Ingresos para ser de clase media, según el hogar

El umbral para ser considerado parte de la clase media varió según la composición del hogar. El IDECBA incluyó cinco tipos de hogares en su informe de mayo de 2026, a los que asignó una canasta total diferente y, en consecuencia, diferentes mínimos y máximos de ingreso para ser considerados clase media.

Un hogar unipersonal, integrado por un adulto varón de 25 años, económicamente activo y propietario de la vivienda, necesitó un ingreso mensual de al menos 1.274.518 pesos para acceder a la clase media, mientras que el máximo se fijó en 4.078.456 pesos. En el caso de una pareja joven, ambos de 25 años, económicamente activos y propietarios, el rango de ingresos para ubicarse en ese segmento social fue de 883.837 pesos como mínimo y 2.828.276 pesos como máximo.

Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de la vivienda, el ingreso mínimo requerido para ser considerados clase media fue de 1.437.283 pesos y el máximo, de 4.599.304 pesos. Por su parte, una pareja joven, ambos de 25 años, económicamente activos y no propietarios de la vivienda, debió contar con ingresos mensuales entre 1.814.029 y 5.804.892 pesos para integrar la clase media.

La variación en los valores se relacionó directamente con el costo de la canasta total para cada tipo de hogar, que incluyó los bienes y servicios esenciales definidos por el IDECBA. La actualización de estos montos reflejó los incrementos de precios registrados en la Ciudad durante el último año y el último mes.

Entre abril y mayo de 2026, el ingreso mínimo necesario para ser considerado clase media en cada tipo de hogar subió 2,7 por ciento. Por ejemplo, para la familia con dos hijos, el umbral pasó de 2.384.515 pesos en abril a 2.450.045 pesos en mayo, mientras que el hogar unipersonal necesitó 33.000 pesos adicionales para mantener su estatus de clase media en el mismo período.

El incremento interanual fue notorio: en mayo de 2025, el ingreso mínimo de la familia con dos hijos era de 1.868.183 pesos y un año después ascendió a 2.450.045 pesos. En el caso del hogar unipersonal, se pasó de 968.851 pesos a 1.274.518 pesos en doce meses. La suba interanual de la canasta de clase media, de 31,6 por ciento, superó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires para el mismo período.

El informe del IDECBA también incluyó los valores para los hogares ubicados en los sectores de indigencia, pobreza no indigente, no pobres vulnerables y sector medio frágil, de acuerdo con los ingresos registrados. La segmentación sirvió como guía para detectar los desplazamientos entre estratos sociales en función de los ingresos mensuales, y permitió observar la velocidad del aumento de los requisitos para acceder a la clase media en la Ciudad.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 2,1 por ciento en mayo, quedó por debajo del alza mensual de la canasta de clase media. Los datos aportados por el IDECBA mostraron, además, que los ingresos necesarios para mantener ese estatus crecieron más rápido que los precios minoristas de la Ciudad. Este fenómeno impactó en la capacidad de acceso a la clase media de los hogares porteños y en la composición de los diferentes estratos sociales.

Las cifras actualizadas exhibieron la dinámica de los ingresos y el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires y revelaron las dificultades de los hogares para sostener su pertenencia a la clase media ante la suba de los gastos esenciales y la evolución de la inflación local.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresClase mediaCanasta básicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo desempañar rápidamente los vidrios de un auto y evitar una conducción peligrosa los días de lluvia

El otoño es la época de la niebla y del clima pesado, cargado de humedad. Conducir con los cristales empañados es motivo de muchos incidentes, especialmente en las esquinas de una ciudad. Hay un modo de evitarlo en menos de un minuto

Cómo desempañar rápidamente los vidrios de un auto y evitar una conducción peligrosa los días de lluvia

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

La cartera de Hacienda se vio sacudida este lunes por la orden de desalojar de inmediato, ante una amenaza

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

Los semilleros celebraron la nueva norma del gobierno pero advirtieron que “no es la solución en sí misma”

La Asociación de Semilleros Argentinos respaldó el protocolo de control varietal oficializado por Agricultura e INASE. Sin embargo, el sector reclama más reformas para reactivar las inversiones del sector

Los semilleros celebraron la nueva norma del gobierno pero advirtieron que “no es la solución en sí misma”

Tras la reforma laboral, una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas: cómo va a funcionar

La herramienta quedó habilitada para compensar jornadas según necesidades operativas y ya registró un primer antecedente dentro de una actividad atravesada por los cambios en los ritmos de producción

Tras la reforma laboral, una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas: cómo va a funcionar

SpaceX protagonizará la mayor salida a Bolsa de la historia: ¿cómo invertir desde Argentina?

La compañía aeroespacial de Elon Musk empezará a cotizar en Wall Street el 12 de junio y fijó un precio de USD 135 por acción

SpaceX protagonizará la mayor salida a Bolsa de la historia: ¿cómo invertir desde Argentina?

DEPORTES

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

TELESHOW

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango