Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Los ingresos para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron por encima de la inflación local en mayo (Reuters)

En la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos requeridos para integrar la clase media experimentaron un nuevo incremento en mayo de 2026. El umbral de ingresos mínimos que define a este segmento social tomó como base la canasta total que calcula el IDECBA y se ajustó entre 1,25 y 4 veces su valor, según el tipo de hogar. El ajuste mensual de la canasta resultó superior a la inflación oficial del distrito durante el mismo período.

La medición del organismo local mostró que, en el último año, la canasta de la clase media aumentó 31,6 por ciento. Solo en mayo, la suba mensual fue de 2,7 por ciento, mientras la inflación oficial de la Ciudad de Buenos Aires marcó un incremento de 2,1 por ciento durante el mismo mes. El informe difundido por el IDECBA expuso los valores que delimitan los diferentes estratos sociales y los ingresos que requiere cada tipo de hogar para pertenecer a la clase media porteña.

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Cuánto hay que ganar para ser de clase media

El informe del IDECBA detalló los rangos de ingresos para cada nivel de estratificación social en la Ciudad de Buenos Aires. Para un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, la canasta total en mayo de 2026 alcanzó los 1.960.036 pesos. El umbral de clase media, definido entre 1,25 y 4 veces ese valor, estableció que estos hogares deben percibir un ingreso mínimo de 2.450.045 pesos y un máximo de 7.840.144 pesos para ubicarse dentro de la clase media.

El informe contempló además los distintos niveles sociales en base al ingreso mensual del hogar tipo, que se estructuraron de la siguiente manera: bajo el umbral de 844.145 pesos, el hogar se ubicó en situación de indigencia; entre 844.145 y 1.549.224 pesos, en situación de pobreza no indigente; entre 1.549.224 y 1.960.035 pesos, como no pobres vulnerables; entre 1.960.035 y 2.450.044 pesos, como sector medio frágil; entre 2.450.044 y 7.840.142 pesos, como sector medio o clase media; y por encima de 7.840.142 pesos, como sector acomodado.

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Para el mismo hogar con dos hijos, el salto entre los sectores sociales se produce a partir de diferencias de ingresos que, en muchos casos, son de apenas unos cientos de miles de pesos, mientras que para acceder al sector acomodado la brecha se amplía a partir de los ocho millones mensuales.

Ingresos para ser de clase media, según el hogar

El umbral para ser considerado parte de la clase media varió según la composición del hogar. El IDECBA incluyó cinco tipos de hogares en su informe de mayo de 2026, a los que asignó una canasta total diferente y, en consecuencia, diferentes mínimos y máximos de ingreso para ser considerados clase media.

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Un hogar unipersonal, integrado por un adulto varón de 25 años, económicamente activo y propietario de la vivienda, necesitó un ingreso mensual de al menos 1.274.518 pesos para acceder a la clase media, mientras que el máximo se fijó en 4.078.456 pesos. En el caso de una pareja joven, ambos de 25 años, económicamente activos y propietarios, el rango de ingresos para ubicarse en ese segmento social fue de 883.837 pesos como mínimo y 2.828.276 pesos como máximo.

Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de la vivienda, el ingreso mínimo requerido para ser considerados clase media fue de 1.437.283 pesos y el máximo, de 4.599.304 pesos. Por su parte, una pareja joven, ambos de 25 años, económicamente activos y no propietarios de la vivienda, debió contar con ingresos mensuales entre 1.814.029 y 5.804.892 pesos para integrar la clase media.

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La variación en los valores se relacionó directamente con el costo de la canasta total para cada tipo de hogar, que incluyó los bienes y servicios esenciales definidos por el IDECBA. La actualización de estos montos reflejó los incrementos de precios registrados en la Ciudad durante el último año y el último mes.

Entre abril y mayo de 2026, el ingreso mínimo necesario para ser considerado clase media en cada tipo de hogar subió 2,7 por ciento. Por ejemplo, para la familia con dos hijos, el umbral pasó de 2.384.515 pesos en abril a 2.450.045 pesos en mayo, mientras que el hogar unipersonal necesitó 33.000 pesos adicionales para mantener su estatus de clase media en el mismo período.

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El incremento interanual fue notorio: en mayo de 2025, el ingreso mínimo de la familia con dos hijos era de 1.868.183 pesos y un año después ascendió a 2.450.045 pesos. En el caso del hogar unipersonal, se pasó de 968.851 pesos a 1.274.518 pesos en doce meses. La suba interanual de la canasta de clase media, de 31,6 por ciento, superó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires para el mismo período.

El informe del IDECBA también incluyó los valores para los hogares ubicados en los sectores de indigencia, pobreza no indigente, no pobres vulnerables y sector medio frágil, de acuerdo con los ingresos registrados. La segmentación sirvió como guía para detectar los desplazamientos entre estratos sociales en función de los ingresos mensuales, y permitió observar la velocidad del aumento de los requisitos para acceder a la clase media en la Ciudad.

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La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 2,1 por ciento en mayo, quedó por debajo del alza mensual de la canasta de clase media. Los datos aportados por el IDECBA mostraron, además, que los ingresos necesarios para mantener ese estatus crecieron más rápido que los precios minoristas de la Ciudad. Este fenómeno impactó en la capacidad de acceso a la clase media de los hogares porteños y en la composición de los diferentes estratos sociales.

Las cifras actualizadas exhibieron la dinámica de los ingresos y el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires y revelaron las dificultades de los hogares para sostener su pertenencia a la clase media ante la suba de los gastos esenciales y la evolución de la inflación local.

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