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“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

En la previa al viaje rumbo a Estados Unidos, Ibrahim Maza se mostró confiado de cara al choque con los campeones del mundo

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Ibrahim Maza palpitó el debut en el Mundial ante la Argentina

La selección de Argelia será el primer escollo que tendrá la Argentina en el Mundial 2026. El combinado africano, que llegó este lunes a suelo estadounidense, comienza a palpitar su debut en el Grupo J en Kansas City. En la previa al viaje, el futbolista Ibrahim Maza habló con los medios de su país y realizó una desafiante declaración.

Luego de la visita del plantel argelino al presidente de su nación, Abdelmadjid Tebboune, algunos jugadores dialogaron con la prensa y Maza, mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen, fue directo al responder sobre la preparación de su equipo para enfrentarse con la selección campeona del mundo el próximo 16 de junio.

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“Si Dios quiere jugaremos un buen Mundial. El primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás", comenzó el futbolista de 20 años. Luego, respecto a las palabras del presidente antes de volar hacia Estados Unidos, agregó: “Dijo: ‘Buena suerte, si Dios quiere lo haremos bien en el Mundial’. Le Ganaremos a Messi, si Dios quiere”.

Ibrahim Maza celebra un gol con la selección de Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025 (REUTERS/Stringer)
Ibrahim Maza celebra un gol con la selección de Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025 (REUTERS/Stringer)

Por su parte, el capitán Aissa Mandi, expresó antes de la partida a Kansas, donde mañana Argelia jugará su último amistoso frente a Bolivia. “Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado”, avisó. “Espero que los aficionados estén orgullosos de nosotros a nuestro regreso a Argelia después de la Copa del Mundo. Queremos lograr un resultado y representar los valores de Argelia a través de la solidaridad y el estado de ánimo”, completó.

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Por otra parte, Riyad Mahrez, una de las figuras del equipo que conduce Vladimir Petkovic, dijo al arribar a Estados Unidos: “No sé si se trata de grandes expectativas, pero... bueno, estamos aquí para intentar hacer algo que enorgullezca a nuestra familia y a nuestros países, así que eso es lo más importante para nosotros”.

Riyad Mahrez habla con el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Riyad Mahrez habla con el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Acerca del debut ante la Argentina, el ex jugador del Manchester City afirmó: “Será un buen partido, pero lo afrontamos como cualquier otro encuentro y estamos igual de concentrados, así que ya veremos. Todavía nos queda una semana para prepararnos. Ya veremos, pero estamos listos”.

Luego del amistoso ante Bolivia del miércoles, Argelia comenzará a preparar el duelo ante los dirigidos por Lionel Scaloni en Kansas. Luego, el seleccionado africano se enfrentará el lunes 22 de junio en San Francisco a Jordania y cerrará la primera fase frente a Austria, el sábado 27/6 otra vez en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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