Política

Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno

La vicepresidenta compartió en sus redes sociales una imagen con el homenaje que le envió a la leyenda de la música que falleció el pasado viernes. Las tratativas del Poder Ejecutivo y la respuesta de la familia del músico para el último adiós

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Sesión en el senado por la suspensión de las PASO - Victoria Villarruel
La vicepresidenta Victoria Villerruel (Gustavo Gavotti)

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció del Gobierno de Javier Milei y compartió en sus redes sociales un posteo en el que mostró dos coronas de flores que envió para el funeral del Indio Solari que se llevó a cabo este domingo en el Polideportivo Gatica. Cerca de un millón de personas se movilizaron para darle el último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La imagen que la titular de la Cámara Alta dejó en su Instagram mostró dos coronas de flores, que tenían escrito, por un lado, “vicepresidente de la Nación” y, por otro, “Senado de la Nación”. Todo fue acompañado por una sola frase: “QEPD. Acompaño el dolor de sus seguidores”. Además, incluyó el tema de Los Redondos, "Un Ángel Para Tu Soledad".

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Las coronas que envió la vicepresidenta Victoria Villarruel al funeral del Indio Solari
Las coronas que envió la vicepresidenta Victoria Villarruel al funeral del Indio Solari

Así, la segunda en la línea de sucesión presidencial buscó mostrar distancia del Poder Ejecutivo tras las disputas en torno a la realización del velatorio para el músico que falleció el viernes producto de un ACV hemorrágico: "Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento“, sostuvieron fuentes judiciales a este medio.

En ese marco, las horas siguientes a la noticia que conmocionó a todo el país el debate estuvo puesto en torno a dónde sería el mejor lugar para que la leyenda musical pudiera recibir el último adiós de sus fanáticos, que espontáneamente comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo.

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El escritor y biógrafo del músico, Marcelo Figueras, reconstruyó cómo fue la decisión que terminó desembocando en la elección del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, como escenario del velatorio. Según relató, uno de los protagonistas centrales de la organización fue Máximo Kirchner, quien llegó a la residencia de Parque Leloir donde se encontraba la familia de Solari y participó activamente de todas las gestiones para garantizar una despedida masiva.

La primera opción que surgió para el homenaje fue el Congreso de la Nación. La propuesta fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, quien habló con Virginia, integrante del entorno familiar del músico. La expresidenta consideraba que el lugar era el más adecuado tanto por su valor simbólico como por cuestiones logísticas. Argumentó que allí “se ha despedido a grandes de verdad” y destacó que el edificio cuenta con una explanada abierta y accesos que facilitan la circulación de grandes cantidades de personas.

Máximo Kirchner se acercó a la casa del Indio Solari
Máximo Kirchner fue uno de los primeros en llegar al domicilio del Indio Solari el pasado viernes (RSFotos)

Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Durante horas se desarrollaron negociaciones con las autoridades nacionales, pero finalmente el Gobierno rechazó la posibilidad. Según el escritor, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje en redes sociales justificando la negativa por razones de seguridad.

Ante esa situación, comenzaron a analizarse otras alternativas. Sobre la mesa aparecieron opciones como los estadios de Boca, Racing y Huracán, además de la Ciudad Universitaria y el Hipódromo de La Plata.

“Con él barajamos todas las posibilidades”, escribió Figueras en referencia a Máximo Kirchner. Finalmente, la decisión fue realizar la despedida en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico.

La participación de Kirchner fue determinante. De acuerdo con el relato, asumió personalmente las negociaciones y mantuvo varias conversaciones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar el operativo. “Habló no menos de tres veces con Axel”, señaló Figueras, destacando que ambos no mantenían contacto desde hacía varios meses.

Velorio del Indio Solari
Con cientos de ofrendas, miles de fanáticos lograron dar su último adiós a la leyenda de la música (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Cuando la organización ya estaba encaminada, desde el Gobierno nacional intentaron retomar el contacto y ofrecieron otras alternativas, entre ellas Tecnópolis. Sin embargo, para entonces la familia del Indio ya había tomado una decisión.

En medio de la jornada, Máximo Kirchner recordó una enseñanza que le había transmitido Néstor Kirchner tras la muerte de un dirigente político muy querido. Según contó, el expresidente le explicó que llega un momento en que ciertas figuras dejan de pertenecer exclusivamente a su círculo íntimo.

“Ahora es de todos”, fue la frase que Néstor le dijo en aquella oportunidad. Para quienes participaron de la organización de la despedida, esa definición también resumía lo que representa el Indio Solari para varias generaciones de argentinos.

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