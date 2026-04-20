Esto te costará tener WhatsApp Plus para acceder a sus beneficios, aunque la publicidad no se irá

Un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp abierta junto a varios billetes de cien dólares, representando la creciente influencia de las aplicaciones de mensajería en las operaciones financieras y pagos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp avanza en Europa con una propuesta inédita: la llegada de WhatsApp Plus, una suscripción que transforma la personalización de la aplicación y plantea un nuevo modelo de ingresos. Según el análisis de WaBetaInfo, la nueva modalidad ya está en fase de prueba y promete cambiar la experiencia cotidiana de millones de usuarios.

El precio de WhatsApp Plus se sitúa en 2,49 euros al mes (aproximadamente USD 2,65 al cambio actual), un valor que la posiciona por debajo de otras alternativas de mensajería con servicios premium, como Telegram Premium. A cambio del pago mensual, los usuarios acceden a un catálogo de funciones exclusivas orientadas principalmente a la personalización visual y sonora de la aplicación.

Cuáles son las características principales de WhatsApp Plus

La suscripción introduce una serie de beneficios que no afectan las funciones esenciales de WhatsApp, sino que amplían las posibilidades de adaptar la aplicación al gusto del usuario.

WhatsApp Plus ofrece una suscripción mensual de 2,49 euros en Europa con funciones premium enfocadas en la personalización de la aplicación. (WABetaInfo)

Entre las principales novedades, sobresalen los stickers premium, que destacan por su mayor calidad gráfica y animaciones especiales. Estos stickers pueden ser enviados a cualquier persona, pero solo quienes pagan la suscripción tienen la opción de guardarlos en su biblioteca personal.

Un punto muy demandado por quienes buscan mayor control sobre su aplicación es la personalización de la interfaz. WhatsApp Plus permite modificar 18 temas de colores, cambiando el clásico verde del entorno por una gama diversa que afecta el aspecto de botones, burbujas de chat y otros elementos visuales.

Además, los suscriptores pueden cambiar el icono de la aplicación en el menú principal de su teléfono. Se ofrecen 14 iconos exclusivos, con opciones que van desde texturas de purpurina hasta diseños minimalistas en tonos pastel o efectos de nebulosa cósmica.

Los usuarios de WhatsApp Plus pueden personalizar 18 temas de color y elegir entre 14 iconos exclusivos para cambiar el aspecto de la app en el teléfono.(WABetaInfo)

Otros beneficios incluyen la ampliación del número de conversaciones fijadas en la parte superior de la lista de chats, que pasa de tres a veinte. Esta función resulta útil para quienes gestionan múltiples grupos o necesitan tener a mano contactos prioritarios.

El apartado sonoro tampoco queda relegado. WhatsApp Plus suma 10 tonos de llamada adicionales, pensados para distinguirse del resto de notificaciones y ofrecer mayor variedad según el tipo de contacto o grupo. Los usuarios pueden asignar tonos específicos a listas de chats o contactos individuales.

Qué pasa con la publicidad en WhatsApp Plus

Uno de los aspectos más controvertidos de WhatsApp Plus es que, a pesar de la suscripción mensual, no elimina la publicidad de la aplicación. Los anuncios seguirán apareciendo en espacios como los estados de la pestaña de novedades y los canales, replicando el modelo de monetización de otras plataformas de Meta.

WhatsApp Plus eleva el límite de conversaciones fijadas a veinte, una función clave para quienes administran múltiples chats o grupos importantes.(WABetaInfo)

Para quienes buscan una experiencia completamente libre de anuncios, existe una suscripción adicional que ronda los 4 euros mensuales (aproximadamente USD 4,25). Esta suscripción está motivada, en parte, por las regulaciones de privacidad de la Unión Europea, que obligan a ofrecer alternativas para quienes rechazan la personalización de datos con fines publicitarios.

El resultado es un sistema de monetización escalonado: quienes deseen tanto la personalización de WhatsApp Plus como la eliminación de anuncios deberán abonar un total de 6,49 euros al mes (alrededor de USD 6,90). Esta segmentación introduce diferentes capas de pago, permitiendo a los usuarios elegir hasta qué punto desean invertir en la experiencia de la aplicación.

Cuándo estará disponible WhatsApp Plus

El lanzamiento de WhatsApp Plus sigue el modelo habitual de la compañía: una implementación gradual que comienza con usuarios seleccionados. Estos recibirán una notificación dentro de la aplicación con la posibilidad de suscribirse y conocer en detalle las características del servicio.

Actualmente, no existe una fecha confirmada para la disponibilidad masiva de WhatsApp Plus en toda Europa ni en otros mercados.