Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

Miles caminan para venerar al Cristo Negro, en una práctica donde conviven ritos, penitencia y solidaridad, con un origen que remite al siglo XVI y a la obra de Quirio Cataño (Foto cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala impulsa la inscripción de las Romerías de Esquipulas y de los conocimientos asociados a la preparación de los recados de las culturas mayas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, una iniciativa con la que el gobierno guatemalteco busca proteger estas prácticas y darles visibilidad internacional para reforzar su salvaguardia y transmisión a las futuras generaciones.

De acuerdo con el portal del Gobierno de la República de Guatemala, ambas nominaciones apuntan a reconocer manifestaciones que forman parte de la identidad nacional y que continúan vivas en las comunidades portadoras. La eventual inscripción también serviría para fortalecer acciones de preservación y continuidad de conocimientos, prácticas y tradiciones.

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El Patrimonio Cultural Inmaterial comprende expresiones, conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural, según el texto oficial del Gobierno de Guatemala. Esa protección, añade la misma fuente, permite preservar la diversidad cultural y fortalecer el sentido de pertenencia.

La postulación oficial destaca que cada enero miles de peregrinos caminan para venerar al Cristo Negro, en una tradición de origen colonial que integra rituales, ofrendas y un sincretismo entre raíces indígenas y católicas (Foto cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Las Romerías de Esquipulas reúnen fe, peregrinación y sincretismo cultural

Las Romerías de Esquipulas constituyen una de las expresiones religiosas y culturales más extendidas de Guatemala, según el Gobierno guatemalteco. Cada año, miles de personas realizan largas peregrinaciones hacia la Basílica de Esquipulas para venerar al Cristo Negro.

Esa manifestación incluye rituales, caminatas y ofrendas que reflejan la fe, la penitencia y la solidaridad comunitaria, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno de Guatemala sostiene además que se trata de un ejemplo de sincretismo cultural porque combina elementos de tradiciones indígenas con la religión católica.

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El origen de esta tradición se remonta al siglo XVI, cuando la imagen del Cristo Negro fue elaborada por el escultor portugués Quirio Cataño, según el Gobierno de Guatemala. La tradición oral, agrega la misma fuente, señala que durante el traslado de la imagen a Esquipulas varias comunidades solicitaron recibirla de forma temporal y de ese proceso nacieron las peregrinaciones que continúan en enero.

El país presentó dos candidaturas para la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Peregrinaciones masivas, ritos y una identidad que sigue latiendo en sus comunidades (Foto cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

La respuesta central de la nominación es esta: Guatemala pretende que la UNESCO reconozca a las Romerías de Esquipulas como patrimonio cultural inmaterial por su continuidad histórica, su dimensión religiosa y comunitaria y su capacidad para mantener una práctica colectiva transmitida a lo largo del tiempo.

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Los recados mayas son presentados como saber culinario ancestral y memoria comunitaria

Los conocimientos y prácticas ligados a la preparación de recados de las culturas mayas representan una de las expresiones gastronómicas más importantes del patrimonio cultural guatemalteco, según el Gobierno de la República de Guatemala. La postulación los define como un conjunto de saberes ancestrales que refleja la relación de los pueblos mayas con la naturaleza, la alimentación y la vida comunitaria.

La postulación pone en valor saberes gastronómicos transmitidos durante siglos, ligados a la naturaleza, la alimentación y la vida comunitaria, como parte de un legado que sigue presente en pueblos originarios (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

El valor de esta manifestación reside en la transmisión de conocimientos que ha permitido preservar prácticas culinarias, técnicas tradicionales y memorias colectivas a lo largo de los siglos, de acuerdo con la misma fuente. La candidatura de Guatemala busca destacar a los recados como una manifestación cultural viva que fortalece la identidad de las comunidades.

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El Gobierno guatemalteco sostiene que esa inscripción contribuiría también a promover la continuidad de los conocimientos ancestrales y a preservar uno de los legados gastronómicos más representativos del país. En ese marco, la nominación ante la UNESCO coloca a los recados mayas junto a las Romerías de Esquipulas como las dos expresiones que el país intenta incorporar a la lista internacional.