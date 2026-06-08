Honduras

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Empresas ya establecidas en Honduras proyectan inversiones cercanas a los 600 millones de dólares durante los próximos meses, una iniciativa que permitirá la creación de alrededor de 10 mil empleos y fortalecerá sectores estratégicos como la construcción, la producción avícola y el comercio, según informó la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

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Los proyectos incluyen inversiones en construcción, comercio y producción avícola. (FOTOS: El Heraldo)
Los proyectos incluyen inversiones en construcción, comercio y producción avícola. (FOTOS: El Heraldo)

El sector empresarial hondureño proyecta una nueva etapa de crecimiento económico con inversiones cercanas a los 600 millones de dólares, una cifra que podría traducirse en la generación de aproximadamente 10 mil nuevos empleos en diferentes regiones del país durante los próximos meses.

La información fue confirmada por Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quien destacó que se trata principalmente de reinversiones realizadas por empresas hondureñas que ya operan en el territorio nacional y que han decidido ampliar sus operaciones debido a las perspectivas positivas de crecimiento.

Según explicó el representante empresarial, estos proyectos constituyen una muestra de confianza en la economía hondureña y en la capacidad del país para continuar atrayendo capital destinado a actividades productivas.

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Inversiones impulsarán diversos sectores económicos

De acuerdo con Maradiaga, las inversiones estarán distribuidas en diferentes áreas estratégicas de la economía nacional.

Entre los sectores que recibirán nuevos recursos destacan la industria avícola, la construcción de vivienda social, el comercio y otras actividades productivas que tienen un impacto directo en la generación de empleo y el movimiento económico.

El empresario señaló que estas iniciativas no solo beneficiarán a las grandes compañías que ejecutarán los proyectos, sino que también tendrán efectos positivos sobre miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas de suministro y servicios.

Las reinversiones provienen principalmente de compañías hondureñas ya establecidas en el país. (FOTOS: Diario Roatán)
Las reinversiones provienen principalmente de compañías hondureñas ya establecidas en el país. (FOTOS: Diario Roatán)

“Nosotros, como micro, pequeña y mediana empresa, nos alegramos de que las grandes compañías realicen este tipo de inversiones porque representan una derrama económica para todos los sectores productivos”, manifestó.

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Las inversiones previstas también contribuirán a incrementar la demanda de materiales, transporte, servicios profesionales, comercio local y mano de obra, generando un efecto multiplicador en la economía nacional.

Agilización de permisos permitió destrabar proyectos

Uno de los factores que ha permitido el avance de estos proyectos ha sido la agilización de trámites y permisos que permanecían pendientes desde hace varios meses e incluso años.

Maradiaga explicó que diversas empresas enfrentaban obstáculos administrativos que retrasaban el inicio de nuevas inversiones y ampliaciones de operaciones.

Sin embargo, aseguró que durante los últimos meses se han logrado avances importantes en algunos procesos gubernamentales que han permitido destrabar iniciativas que permanecían paralizadas.

Según indicó, la reducción de tiempos en la aprobación de permisos ha sido clave para que varias compañías decidan ejecutar proyectos que anteriormente se encontraban detenidos.

Esta situación ha permitido generar mayor dinamismo en sectores que demandan inversiones significativas para ampliar su capacidad productiva.

Empresarios consideran necesario continuar mejorando la competitividad para atraer más inversiones. (FOTOS: La Prensa)
Empresarios consideran necesario continuar mejorando la competitividad para atraer más inversiones. (FOTOS: La Prensa)

Empleo y crecimiento económico

El anuncio de inversiones por 600 millones de dólares llega en un momento en que diversos sectores económicos buscan fortalecer la generación de empleo formal en Honduras.

De concretarse los proyectos anunciados, alrededor de 10 mil personas podrían incorporarse al mercado laboral en diferentes actividades relacionadas con construcción, producción, comercio y servicios.

Especialistas consideran que la creación de nuevas plazas de trabajo representa uno de los principales beneficios de este tipo de inversiones, ya que contribuye al crecimiento económico y al fortalecimiento del consumo interno.

Además, el incremento de la actividad productiva puede generar mayores oportunidades para emprendedores, proveedores locales y pequeñas empresas que participan en las cadenas de valor.

Empresas nacionales lideran la apuesta

Uno de los aspectos destacados por la CCIC es que gran parte de las inversiones anunciadas provienen de capital hondureño.

Maradiaga subrayó que son compañías nacionales las que están apostando por ampliar sus operaciones y reinvertir en el país, enviando señales positivas sobre la confianza empresarial.

A su juicio, este tipo de decisiones fortalece la economía nacional y demuestra que existen condiciones para continuar desarrollando proyectos productivos de gran escala.

Asimismo, señaló que la inversión local puede convertirse en un elemento clave para atraer futuras inversiones extranjeras, ya que refleja estabilidad y perspectivas favorables para hacer negocios.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estima la generación de alrededor de 10 mil nuevos empleos. (FOTOS: CCIC)
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estima la generación de alrededor de 10 mil nuevos empleos. (FOTOS: CCIC)

Competitividad sigue siendo un desafío

Pese a las perspectivas positivas, el representante empresarial indicó que Honduras debe continuar trabajando en el fortalecimiento de su competitividad.

Entre los principales retos mencionó la simplificación de trámites administrativos, la modernización de procesos institucionales y la creación de condiciones que faciliten el desarrollo de proyectos productivos.

También reconoció el trabajo realizado por algunas instituciones del Estado para agilizar procedimientos relacionados con permisos y autorizaciones.

Según manifestó, mantener ese esfuerzo será fundamental para garantizar que nuevas inversiones continúen llegando al país y que Honduras siga posicionándose como un destino atractivo para el desarrollo empresarial.

Con estas inversiones proyectadas, el sector privado espera contribuir al crecimiento económico nacional, fortalecer la generación de empleo y crear nuevas oportunidades para miles de hondureños en los próximos meses.

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