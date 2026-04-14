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El sencillo ajuste que debes hacer en el router para aumentar la velocidad del WiFi en casa

Los usuarios deben considerar factores como la ubicación y la presencia de electrodomésticos para evitar problemas en la red de internet doméstica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un mal servicio puede generar frustración y problemas para realizar tareas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertas ocasiones, los problemas de lentitud y cortes en la red WiFi pueden ser frecuentes, incluso cuando se cuenta con un buen plan de internet. En este sentido, un simple cambio en la configuración o ubicación del router puede marcar la diferencia en la velocidad y estabilidad del internet doméstico.

Se debe considerar que las señales de WiFi son vulnerables a la distancia, los obstáculos físicos y las interferencias. Así, que pequeños ajustes, como reposicionar el router o reiniciarlo correctamente, pueden mejorar la experiencia de navegación sin necesidad de invertir en dispositivos costosos o contratar servicios adicionales.

Dónde conviene ubicar el router para obtener mejor señal WiFi

La ubicación del router es clave para el rendimiento de la red. Según High Speed Internet, lo ideal es colocar este dispositivo en una posición central dentro de la vivienda y en un lugar elevado, como una mesa o una repisa, lejos de paredes gruesas y esquinas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El router debe estar ubicado en un lugar central y elevado, como en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error es situar el router en un extremo de la casa porque limita el alcance de la señal y favorece los puntos muertos, lo que puede provocar caídas recurrentes en la velocidad y la calidad de la conexión.

Además, relegar el router a sótanos, armarios o detrás de objetos pesados genera zonas de sombra en el hogar. Materiales como el metal, el azulejo, la piedra o incluso grandes volúmenes de agua, como acuarios, pueden bloquear o debilitar severamente la señal.

Qué aparatos afectan la velocidad de la red WiFi

Los electrodomésticos que emiten ondas de radio influyen negativamente en el WiFi. Teléfonos inalámbricos, microondas, monitores de bebés y bocinas Bluetooth pueden interferir con la banda de 2,4 GHz, que es la más utilizada en la mayoría de los hogares.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Electrodomésticos como microondas pueden reducir la velocidad de la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad de estos dispositivos al router puede traducirse en interrupciones o disminución de la velocidad. Muchas personas desconocen que solo se debe alejar el router de estos aparatos para mejorar la estabilidad de la red.

En hogares con múltiples dispositivos, seleccionar una ubicación libre de interferencias electromagnéticas permite aprovechar mejor el ancho de banda contratado y ofrece una experiencia más fluida en videollamadas, juegos en línea y reproducción streaming.

En qué posición deben estar las atentas del router de WiFi

No todos los routers permiten ajustar las antenas, porque algunos modelos las integran en el interior del dispositivo. Sin embargo, cuando el dispositivo cuenta con antenas externas, modificar su orientación puede optimizar la cobertura en función de la estructura de la casa.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
La orientación de las antenas del router determina a qué dirección se irá la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antenas omnidireccionales, comunes en routers domésticos, emiten la señal de manera perpendicular a su posición: una antena vertical distribuirá el WiFi horizontalmente, mientras que una antena horizontal lo hará hacia arriba y hacia abajo.

Esta propiedad es útil para cubrir más de un piso en casas de dos o más niveles. Ajustar una antena en posición horizontal y otra en vertical puede extender la cobertura tanto en planta baja como en pisos superiores, reduciendo zonas de baja intensidad y mejorando la velocidad en habitaciones alejadas del router.

Por qué reiniciar el router puede ayudar a recuperar la velocidad de la red WiFi

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Apagar por un momento el router permite solucionar errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reinicio periódico del router es uno de los consejos más sencillos y efectivos para resolver problemas de conectividad. Apagar y encender el router inalámbrico elimina posibles fallas menores y permite que el dispositivo se actualice.

El procedimiento adecuado consiste en desconectar el aparato de la corriente durante 30 segundos, volver a conectarlo y esperar a que restablezca la señal. Así, se eliminan errores residuales y se libera la memoria interna del aparato.

Asimismo, el reinicio resulta útil cuando se experimentan caídas repentinas o lentitud inexplicable. Al reiniciar los dispositivos conectados, como teléfonos, computadoras y televisores inteligentes, se asegura una reconexión limpia a la red y se evitan conflictos de IP o saturación temporal del ancho de banda.

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