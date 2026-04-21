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Steam suma más de 10 juegos gratis para PC: cómo descargarlos sin pagar nada

Entre los videojuegos disponibles destacan eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm y Excroaalibur Creepy Scary

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Steam ofrece una selección de nuevos videojuegos gratuitos para todos los usuarios. (Steam)

Steam ofrece más de diez nuevos videojuegos gratuitos para PC que puedes reclamar sin preocuparte por un límite de tiempo, ya que, por ahora, no existe una fecha de expiración para estas promociones.

Algunos de los títulos disponibles son eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm y Excroaalibur Creepy Scary, entre otros.

Además de la ausencia de restricción temporal, la principal ventaja es la variedad de géneros que abarcan estos juegos.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Entre los títulos disponibles hay opciones de aventura, simulación, deportes y plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar estos nuevos juegos gratis en Steam

Para descargar los nuevos juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación de Steam en tu computadora o accede a la plataforma desde store.steampowered.com.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Steam.
  3. Usa la barra de búsqueda para encontrar el juego gratuito que deseas descargar (por ejemplo, eBaseball: PRO SPIRIT).
  4. Ingresa a la página del juego y haz clic en el botón ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’.
  5. El juego se agregará automáticamente a tu biblioteca de Steam y podrás instalarlo y jugarlo cuando quieras.

No necesitas pagar ni preocuparte por fechas límite, ya que estos títulos actualmente no tienen restricción de tiempo para ser reclamados.

(Steam)
No existe límite de tiempo para reclamar estos juegos; puedes agregarlos a tu biblioteca en cualquier momento. (Steam)

Qué nuevos juegos son gratuitos en Steam

Algunos de los nuevo juegos gratuitos de Steam son:

  • Shadowbane.

MMORPG de fantasía oscura en mundo abierto, con combates PvP globales sin restricciones y más de 60 clases. Permite construir fortalezas, conquistar reinos y jugar sin microtransacciones.

  • Tide.

Juego de defensa de torres en tercera persona con multijugador, donde debes proteger tu tesoro de oleadas de enemigos usando estrategia y adaptación.

  • Faithfall.

Boomer-shooter en el que juegas como María, una chica infectada con sangre demoníaca, enfrentándote a una invasión demoníaca en la ciudad de Valodia.

  • Police Chief Simulator: Prologue - Early Days.

Simulador donde gestionas una comisaría, recibes reportes, amplías instalaciones y resuelves crímenes en Winston Springs. Es una introducción gratuita al juego completo.

  • Locks n’ Leaps.

Plataforma en 2D en la que exploras islas, encuentras llaves ocultas y abres puertas secretas, poniendo a prueba tu habilidad y reflejos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ejemplos destacados incluyen eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm y Shadowbane. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Exonie Online.

MMORPG 2D por turnos con 10 clases diferentes. Explora mazmorras, sube de nivel y vive aventuras en un mundo gestionado por los jugadores.

  • Spider Game. 

Juego de fiesta basado en infección: los jugadores empiezan como humanos y deben completar tareas antes de que las arañas los atrapen para unirse a la colmena.

  • Survive on the Moon.

Juego cooperativo de supervivencia en la Luna. Recoge recursos, amplía tu base y construye un cohete para regresar a la Tierra junto a otros jugadores.

  • The Solitary Existence of a Little Universe.

Novela interactiva donde eres un alma perdida en un desierto y tus decisiones afectan la historia, acompañando a una misteriosa niña.

  • Study Hub. 

Espacio online colaborativo donde puedes organizar tareas, alcanzar metas y compartir ambiente virtual con hasta 60 personas.

(Steam)
Algunos juegos permiten jugar en modo multijugador o cooperativo, ampliando la experiencia. (Steam)
  • Sherman’s Quest. 

Juego de aventura y exploración con puzles, misiones secundarias y combates a lo largo de diferentes escenarios.

  • SuperMemeClicker. 

Clicker donde cada clic genera monedas, desbloqueas memes y mejoras la rareza de tus recompensas.

  • Creepy Scary.

Aventura cooperativa o en solitario en un cementerio encantado; resuelve puzles, evita monstruos y usa habilidades especiales para sobrevivir.

  • Beesy Life.

RPG/aventura donde gestionas una colmena de abejas y aprendes sobre el mundo a través de minijuegos y exploración.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Todos los títulos pueden descargarse directamente desde la tienda de Steam sin costo alguno. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • TesselRun.

Juego de plataformas con físicas alteradas, mundos dibujados a mano y mecánicas que desafían las reglas convencionales del género.

  • eBaseball: PRO SPIRIT.

Simulador de béisbol realista con jugadores de todo el mundo, trayectorias auténticas y ambiente de estadio, enfocado en la intensidad del deporte.

  • Cuby Desk Farm.

Simulador donde conviertes tu escritorio en una granja virtual: recolecta monedas, cuida mascotas y disfruta de minijuegos.

  • Excroaalibur.

Juego de estrategia por turnos en el que debes cargar poderes mágicos y enfrentar oleadas de enemigos tras liberar la espada de la piedra.

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