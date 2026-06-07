El Salvador

El Salvador: Fallece una persona arrastrada por la corriente en Playa El Zonte, otras dos sobreviven

Medios informaron que los tres afectados eran hondureños y que la persona fallecida se desempeñaba como periodista deportivo en su país

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Guardavidas de Protección Civil y Cruz Verde lograron salvar a dos personas en playa El Zonte. La tercera víctima fue encontrada sin signos vitales. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
Guardavidas de Protección Civil y Cruz Verde lograron salvar a dos personas en playa El Zonte. La tercera víctima fue encontrada sin signos vitales. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Majahual, anunció este sábado que intervino en una emergencia acuática reportada en Playa El Zonte, donde tres personas fueron arrastradas por una fuerte corriente marina. La rápida acción de los guardavidas de Protección Civil y el equipo de Cruz Verde permitió rescatar con vida a dos de los afectados, mientras que la tercera persona fue localizada sin signos vitales.

Según la información oficial de Cruz Verde Salvadoreña, los sobrevivientes recibieron asistencia prehospitalaria en el lugar. El personal realizó una evaluación médica y verificó la estabilidad de ambos, por lo que no se requirió traslado a un centro asistencial. El reporte de la institución destaca que las labores de rescate y atención médica se ejecutaron de inmediato, gracias a la presencia de los equipos de emergencia en la zona costera.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que siga las recomendaciones de los guardavidas y extreme precauciones al ingresar al mar, especialmente en áreas donde pueden presentarse corrientes de retorno. El riesgo asociado a estas condiciones ambientales se mantiene alto en la temporada, por lo que la vigilancia y la prevención se consideran factores clave para evitar incidentes similares.

Tres personas fueron arrastradas por la corriente en la playa El Zonte y el Sistema Nacional de Protección Civil las sacó del agua. (Cortesía: Cruz Vede Majahual)
Tres personas fueron arrastradas por la corriente en la playa El Zonte y el Sistema Nacional de Protección Civil las sacó del agua. (Cortesía: Cruz Vede Majahual)

Las víctimas eran de nacionalidad hondureña

Posteriormente, medios hondureños brindaron detalles sobre la identidad de las víctimas. Según HCH, los sobrevivientes son Leni Rosales, de 27 años, y Abel Savellón, de 30.

En cuanto a la víctima fatal, HCH informó que se trata de el periodista deportivo Marco Tulio Rodas Matamoros de 28 años.

Por su parte, Deportes TVC publicó un mensaje dirigido a la comunidad y a los allegados del joven: “Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Marco Tulio Rodas Matamoros, quien partió de este mundo a la edad de 28 años. Su partida deja un vacío inmenso entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, compartir momentos a su lado y disfrutar de su amistad, cariño y compañía”.

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El medio hondureño añadió: “En estos momentos de dolor, elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a todos sus seres queridos. Aunque su ausencia será difícil de aceptar, su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de familiares, amigos y de todas las personas que marcaron su camino. Marco Tulio será recordado por las huellas que dejó en cada corazón que tocó. Los momentos compartidos, las experiencias vividas y los valores que transmitió seguirán siendo parte de su legado, acompañando a quienes hoy lamentan su partida”.

(Cortesía: Deportes TVC)
(Cortesía: Deportes TVC)

Además, en la nota de duelo, Deportes TVC manifestó su pesar y transmitió un mensaje de apoyo a sus familiares y amigos. La cadena deseó que sus seres queridos encuentren fortaleza en el cariño de quienes los acompañan y en la memoria de los momentos compartidos. También expresó su esperanza de que la unión y la fe les ayuden en esta etapa difícil, y envió un saludo afectuoso junto con sus oraciones. Finalmente, resaltó que la memoria de Marco Tulio Rodas Matamoros seguirá presente como testimonio de una vida que dejó huella en quienes lo conocieron.

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