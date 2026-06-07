Estados Unidos derribó dos drones iraníes que amenazaban el tráfico en el estrecho de Ormuz

Dos aviones de combate furtivos F-35A de la Fuerza Aérea de EE.UU. sobrevuelan Oriente Medio durante una patrulla (@CENTCOM)

El Ejército de Estados Unidos informó que derribó dos drones de ataque iraníes que representaban una amenaza para el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en el más reciente episodio de tensiones en Medio Oriente tras los siete misiles lanzados por Irán contra Kuwait y Bahréin.

Según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta oficial de X, “las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente derribaron dos drones de ataque unidireccionales iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz”.

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El CENTCOM reafirmó que “las fuerzas estadounidenses permanecen en posición de defensa y listas para seguir protegiéndose de la agresión iraní”.

El viernes por la noche, el CENTCOM había reportado el derribo de cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia la vía marítima, así como ataques contra emplazamientos de radares de vigilancia en Goruk y la isla de Qeshm. Estos incidentes de represalia, que incluyeron el lanzamiento de misiles iraníes el sábado contra Bahréin y Kuwait, aliados de Estados Unidos, se producen en un contexto en que Washington y Teherán sostienen conversaciones indirectas sobre la posibilidad de finalizar la guerra.

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“Las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta y preparadas para responder a cualquier agresión iraní injustificada en legítima defensa”, informó el Comando Central estadounidense

El cuerpo militar que realiza sus operaciones en Medio Oriente informó que, hasta el miércoles pasado, logró el desvío de 125 buques comerciales en el marco del bloqueo marítimo impuesto contra los puertos de Irán. La operación, que comenzó el 13 de abril en el mar Arábigo, afecta a embarcaciones tanto de ingreso como de salida de puertos iraníes y responde a una proclamación presidencial emitida por Donald Trump.

En las últimas semanas, más de 15.000 efectivos estadounidenses participaron en las maniobras, logrando desviar más de un centenar de embarcaciones, inmovilizar seis y autorizar el paso de al menos 26 buques de ayuda humanitaria, según el reporte oficial del Ejército.

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El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, subrayó la eficacia de las operaciones de la Armada en Medio Oriente: “Nuestros militares están realizando una labor extraordinaria. Han sido sumamente eficaces al ejecutar la misión con precisión y profesionalismo, impidiendo el comercio de entrada y salida de los puertos iraníes, lo que ha asfixiado económicamente a Irán”.

Marineros y marines de EE. UU. a bordo del USS Tripoli (LHA 7) descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk mientras el buque navega por el mar Arábigo (@CENTCOM)

Según el informe militar, más de 200 aeronaves y buques de guerra estadounidenses respaldan la operación marítima. Entre los principales activos desplegados figuran el Grupo de Ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, el Grupo de Ataque del portaaviones USS George HW Bush, el Grupo Anfibio de Preparación Trípoli/31.ª Unidad Expedicionaria de Marines y varios destructores de misiles guiados.

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El bloqueo marítimo implementado por Estados Unidos desde el mar Arábico abarca a buques de cualquier nacionalidad que naveguen hacia o desde los puertos iraníes ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reiteró que la operación continuará bajo los parámetros establecidos, con el objetivo de mantener la presión sobre las actividades marítimas relacionadas con el comercio de Irán.

Mientras tanto, el régimen iraní no se ha pronunciado sobre las autorizaciones para la circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, permite el paso de decenas de barcos siempre que cumplan con una reciente normativa implementada por Teherán. Esta regulación exige el pago de un “peaje” a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar los movimientos en esa zona estratégica.

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Un avance a cuentagotas en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, saluda al portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un encuentro en Teherán el pasado mes de mayo (Hamed Malekpour/Iranian Parliament Speaker Office/WANA via REUTERS)

Al respecto de las últimas novedades sobre las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en la región, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, realizó una visita oficial a Irán para entregar un mensaje relevante al líder supremo Mojtaba Khamenei.

Durante su estancia, se reunió con su homólogo iraní, Eskandar Momeni, y ambos anunciaron un acuerdo destinado a incrementar el volumen de los intercambios económicos bilaterales hasta USD 10.000 millones, según informó la agencia semioficial de noticias Tasnim.

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Está previsto que el ministro paquistaní también mantenga conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Momeni agradeció el papel de Pakistán en la mediación para reducir la tensión entre Irán y Estados Unidos, y precisó que parte de la visita está dedicada a asuntos bilaterales como la seguridad fronteriza, la lucha contra las drogas y el combate al terrorismo.