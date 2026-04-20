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Valve mejora la experiencia de juego en Linux con su actualización más reciente

La versión beta de Proton 11.0 introduce innovaciones técnicas diseñadas para cerrar la brecha histórica entre Windows y Linux en materia de videojuegos

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Valve - Linux - videojuegos - tecnología - 19 de abril
La última versión de Proton extiende el soporte para una variedad considerable de juegos. (Composición Infobae: VALVE / LINUX)

La llegada de Proton 11 marca un antes y un después en la compatibilidad y el rendimiento de los videojuegos en sistemas operativos basados en Linux, ofreciendo una experiencia que cada vez se acerca más a la que tienen los usuarios de Windows. Gracias a la integración de Wine 11, nuevas tecnologías y múltiples correcciones, los jugadores pueden acceder a una biblioteca más amplia y disfrutar de partidas con menos problemas técnicos.

Proton 11: novedades clave para el gaming en Linux

La versión beta de Proton 11.0 introduce una serie de innovaciones técnicas diseñadas para cerrar la brecha histórica entre Windows y Linux en materia de videojuegos. Una de las incorporaciones más notables es Wine 11, que renueva la estructura de la plataforma y permite a Proton funcionar de forma más eficiente. Así lo dio a conocer Wccftech.

Entre los avances destacados se encuentra la compatibilidad con NTSync, una tecnología que aporta la sincronización de Windows NT al kernel de Linux. Esto se traduce en una reducción significativa de la carga de la CPU y en una mayor estabilidad en la tasa de fotogramas, especialmente en títulos modernos de DirectX que requieren un procesamiento multihilo avanzado.

Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios.
Steam cambia su tienda de juegos para mejorar la experiencia de sus usuarios. (Valve)

Otra mejora fundamental en esta actualización es la integración de DXVK 2.78 y la actualización de los componentes VKD3D-Proton. Estas tecnologías amplían la compatibilidad de Proton con juegos que utilizan desde DirectX 9 hasta DirectX 12, facilitando el acceso a una biblioteca de títulos cada vez mayor para los usuarios de Linux y SteamOS, incluidas las consolas como Steam Deck.

Compatibilidad ampliada y correcciones para títulos populares

La última versión de Proton extiende el soporte para una variedad considerable de juegos. Ahora, títulos que antes solo funcionaban con la rama experimental pueden ejecutarse en la versión principal.

Entre los juegos que se benefician de esta actualización se encuentran Gothic 1 Classic, Deadly Premonition, Metal Gear Survive, Warhammer: Vermintide 2, así como varios clásicos de la saga Resident Evil y Dino Crisis. Esta ampliación de la compatibilidad significa que más usuarios podrán disfrutar de sus títulos favoritos sin recurrir a soluciones alternativas.

Microsoft - Linux - Francia - tecnología - 13 de abril
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la actualización aborda errores relacionados con los lanzadores de grandes editoras como EA, Rockstar y REDLauncher, resolviendo problemas que afectaban la ejecución y estabilidad de muchos juegos modernos. Estas correcciones refuerzan la confianza en Proton como una herramienta fiable para quienes desean jugar en sistemas no basados en Windows.

Optimización de rendimiento y estabilidad para juegos en Linux

La implementación de mejoras como NTSync y la optimización de los procesos internos ha tenido un impacto directo en el rendimiento de los juegos. Estas innovaciones permiten que el sistema gestione mejor los recursos del hardware, reduciendo la utilización innecesaria del procesador y estabilizando el ritmo de juego en títulos complejos.

Es menester señalar que los usuarios que actualicen a Proton 11 notarán una mayor fluidez y menos interrupciones, tanto en títulos recientes como en entregas clásicas.

Linux tiene una nueva versión.
Linux tiene una nueva versión. (Linux)

Cómo funciona el gaming en Linux

Jugar en Linux siempre fue un desafío porque la mayoría de los videojuegos de PC están diseñados para Windows y utilizan DirectX, una tecnología gráfica exclusiva de Microsoft. Linux, en cambio, emplea Vulkan como estándar, lo que históricamente obligaba a los desarrolladores a rehacer sus juegos para este sistema operativo, algo poco rentable por la baja cantidad de usuarios.

Valve, la empresa detrás de Steam, solucionó este obstáculo con Proton, una herramienta que actúa como capa de compatibilidad en lugar de emulador. Proton traduce en tiempo real las instrucciones de DirectX a Vulkan, permitiendo que los juegos de Windows funcionen en Linux con un rendimiento similar o incluso superior, gracias a la eficiencia del sistema operativo.

La Steam Deck, la consola portátil de Valve, popularizó esta tecnología al usar SteamOS, una versión de Linux que ejecuta juegos de Windows automáticamente mediante Proton. Sin embargo, Linux aún enfrenta limitaciones con los juegos en línea competitivos, ya que sus sistemas anti-trampas suelen ser incompatibles o directamente bloquean este sistema operativo por motivos de seguridad.

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