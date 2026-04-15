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Cuatro juegos nuevos que llegan a Steam que puedes descargar fácil y gratis

Los nuevos títulos disponibles en la plataforma de Valve permiten explorar desde mansiones embrujadas hasta carreras de caballos virtuales

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Las nuevas propuestas sin costo pueden sumarse a la biblioteca personal con solo un clic. (Foto: Europa Press)
Las nuevas propuestas sin costo pueden sumarse a la biblioteca personal con solo un clic. (Foto: Europa Press)

Steam, la plataforma de Valve, acaba de sumar cuatro juegos gratuitos a su catálogo. Estos lanzamientos permiten explorar desde mansiones embrujadas hasta carreras de caballos digitales, pasando por aventuras de plataformas clásicas y mundos postapocalípticos en el cielo.

Duster Buster, VampireBlaze, Dreams Far Away y Derby’s Tycoon Online pueden descargarse de manera sencilla, lo que abre la posibilidad de probar experiencias diversas sin realizar ningún pago inicial.

De qué trata cada juego nuevo disponible en la biblioteca de Steam

Duster Buster se presenta como un roguelite en dos dimensiones, con arte pixelado y una mecánica centrada en la limpieza de habitaciones infestadas por muebles hostiles en una mansión embrujada. La jugabilidad consiste en avanzar por mapas lineales, desbloquear mejoras y descubrir secretos ocultos en partidas rápidas y rejugables.

Duster Buster es un roguelite de acción en dos dimensiones, el jugador limpia habitaciones infestadas de muebles animados dentro de una mansión embrujada, con arte pixelado y partidas rápidas que invitan a la rejugabilidad. (Foto: Steam)
Duster Buster es un roguelite de acción en dos dimensiones, el jugador limpia habitaciones infestadas de muebles animados dentro de una mansión embrujada, con arte pixelado y partidas rápidas que invitan a la rejugabilidad. (Foto: Steam)

En tanto, VampireBlaze recupera la esencia de los juegos de plataformas retro, con más de diez niveles repletos de acción, rutas alternativas y enfrentamientos con el señor demonio, donde la precisión y la habilidad resultan fundamentales para progresar.

Por su parte, Dreams Far Away propone un enfoque multijugador en primera persona: hasta ocho usuarios pueden desplazarse por ciudades flotantes, tras una catástrofe viral que obligó a la humanidad a refugiarse en el cielo.

Por último, Derby’s Tycoon Online permite convertirse en dueño de caballos, entrenarlos, participar en carreras, adquirir propiedades de lujo y construir un club social en torno al mundo del derby.

Cómo descargar y reclamar los juegos gratuitos de Steam

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Existen distintas formas de sumar estos títulos a la biblioteca, según sean permanentes o promociones temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos modalidades para acceder a juegos sin costo en Steam. La primera corresponde a la categoría Free-to-Play, en la que solo es suficiente pulsar el botón “Jugar” para sumar el título a la biblioteca personal. Si se desinstala, siempre podrá reinstalarse desde el historial del usuario.

La segunda opción involucra ofertas por tiempo limitado, conocidas como Giveaways. En estos casos, juegos originalmente pagos se ofrecen gratuitamente durante 24 o 48 horas, y quienes los reclaman en ese lapso los conservan de manera permanente.

Es fundamental asegurarse de utilizar el botón “Añadir a la cuenta” o “Instalar” para garantizar que el título quede guardado en el perfil. Otro dato clave es que cada fin de semana suelen habilitarse pruebas gratuitas que permiten jugar títulos completos temporalmente, aunque pasado el lunes, el acceso vuelve a ser pago.

Dónde se encuentran los lanzamientos gratuitos en Steam

La plataforma cuenta con secciones dedicadas para descubrir los juegos sin costo y los próximos estrenos. (Foto: Europa Press)
La plataforma cuenta con secciones dedicadas para descubrir los juegos sin costo y los próximos estrenos. (Foto: Europa Press)

Steam dispone de secciones específicas para localizar estos títulos sin costo. En el menú principal, la categoría Free to Play ofrece acceso directo a los juegos más populares y, en la pestaña de “Novedades y tendencia”, es posible visualizar los lanzamientos recientes.

Además, utilizando la opción Explorar > Próximos lanzamientos y aplicando el filtro “Gratuitos”, se identifican las próximas incorporaciones sin pago requerido.

Para quienes buscan probar antes de comprometerse, la sección de Demos concentra versiones de prueba extensas, algunas con contenido equivalente a un juego completo.

Qué considerar antes de descargar estos juegos de Steam

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Verificar la modalidad de acceso y las condiciones de cada oferta ayuda a no perder oportunidades exclusivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios deben verificar si los juegos corresponden a la modalidad Free-to-Play o si forman parte de una promoción temporal. Steam señala claramente el tipo de acceso en el perfil de cada juego y, en el caso de las ofertas especiales, indica la duración restante para reclamar el contenido.

Para aprovechar al máximo estas oportunidades, conviene revisar periódicamente las secciones mencionadas y activar las notificaciones de la plataforma. Así, se evitan perder lanzamientos o promociones exclusivas que pueden desaparecer en cuestión de horas.

En este sentido, acceder a juegos gratuitos en Steam permite experimentar nuevas propuestas sin riesgo económico y sin compromiso a largo plazo. Esto favorece la exploración de distintos géneros y estilos, ampliando la experiencia del usuario y fomentando la diversidad en la biblioteca personal.

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