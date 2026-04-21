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Elon Musk cree que la IA puede crear GTA 6 y el CEO de Take-Two le responde

El directivo cuestionó la idea de que la inteligencia artificial sustituirá empleos creativos y de alta responsabilidad

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Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, refutó a Elon Musk sobre la capacidad de la inteligencia artificial para crear videojuegos como GTA 6 en cuestión de minutos. (Rockstar/Reuters)
Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, refutó a Elon Musk sobre la capacidad de la inteligencia artificial para crear videojuegos como GTA 6 en cuestión de minutos. (Rockstar/Reuters)

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, le respondió directamente a Elon Musk sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos, especialmente en el trabajo que se ha hecho con GTA 6.

El dueño de Tesla y X aseguró que una IA avanzada podría ser capaz de crear la nueva entrega de Grand Theft Auto en cuestión de minutos, antes incluso de su lanzamiento oficial. Zelnick no solo rechazó la idea, sino que aprovechó la ocasión para ironizar sobre los riesgos de la automatización y la verdadera función de la IA en el desarrollo de videojuegos.

Qué le dijo el CEO de Take-Two a Elon Musk

La conversación tuvo lugar en el marco de la cumbre Semafor World Economy 2026. Todo comenzó cuando Musk respondió afirmativamente en su red social a la hipótesis de que cualquiera podría crear un GTA 6 con IA antes de su estreno.

Esta afirmación generó una pregunta retórica de Zelnick : si la IA realmente está destinada a sustituir empleos, ¿no debería empezar por los de mayor responsabilidad y visibilidad, como el de Musk? “Si la IA fuera a quitarle el trabajo a alguien, ¿por qué no sería el de él? ¿No sería el primer trabajo que debería quitarle, siendo el hombre más rico del mundo? ¿Por qué está tan ocupado?”, reflexionó públicamente el ejecutivo de Take-Two.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
Elon Musk aseguró en X que la IA avanzada podrá desarrollar Grand Theft Auto 6 antes de su lanzamiento oficial, desatando un debate en la industria. (Rockstar Games)

El director de la casa matriz de Rockstar Games no se limitó a cuestionar la posibilidad técnica de que la IA cree un videojuego del tamaño y complejidad de GTA 6. También hizo hincapié en la cantidad de trabajo y recursos que implica semejante proyecto y cómo, a pesar de la integración de la inteligencia artificial en muchos procesos, tanto él como otros directivos trabajan más que nunca.

Las respuestas de Zelnick no se limitaron al escepticismo técnico. En varias ocasiones, recurrió a la ironía para poner en duda los escenarios apocalípticos en torno a la automatización. Incluso bromeó con la popular teoría de Musk de que vivimos en una simulación. “Quizá sea Elon Musk el que está, en realidad, en una simulación; es posible. Si tuviera que elegir a una persona que estuviera en una simulación, él sería mi elección número uno”, comentó ante las risas del público.

Zelnick aprovechó el tono distendido para remarcar que, si la IA estuviera diseñada para superar los límites de la productividad humana, nadie encajaría mejor como “prototipo” que el propio Musk, célebre por su actividad casi inagotable, sus múltiples empresas y su defensa de la automatización.

La postura de Take-Two frente al uso de la IA

La posición de Zelnick y de la compañía que lidera es clara: la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo para los trabajadores, no como un sustituto de la creatividad humana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según Zelnick, la IA es eficaz para tareas de organización y análisis de datos, pero no puede sustituir la inventiva y originalidad necesarias para crear títulos como GTA 6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Take-Two señaló que la IA es sumamente eficaz en tareas que requieren organización y procesamiento de grandes cantidades de datos retrospectivos, pero que no puede reemplazar los aspectos creativos del desarrollo. “Por definición, no puede existir creatividad en ningún modelo de IA, porque se basa en datos”, afirmó.

Desde la perspectiva de la empresa, la IA ha sido adoptada para optimizar procesos y aumentar la productividad, pero no para reducir el plantel de empleados ni delegar la creatividad en algoritmos.

De hecho, Zelnick recordó el caso de Goldman Sachs como ejemplo: hace décadas, la empresa funcionaba con papel y lápiz, y pese a la llegada de Excel y tecnologías avanzadas, hoy emplea a más personas que nunca. Este argumento refuerza la idea de que los avances tecnológicos suelen crear nuevos empleos en lugar de eliminarlos.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
GTA 6 tiene fecha de lanzamiento fijada para el 19 de noviembre de 2026 y es considerado uno de los proyectos más ambiciosos y esperados en la industria de videojuegos. (Rockstar Games)

La fecha de lanzamiento de GTA 6, prevista para el 19 de noviembre de 2026, es uno de los acontecimientos más esperados en la industria. El juego lleva en desarrollo seis años y se anticipa como uno de los lanzamientos más grandes de la historia del entretenimiento digital. La expectativa es tan alta que cualquier insinuación sobre el uso de IA en su desarrollo genera debate inmediato.

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