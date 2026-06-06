Crimen y Justicia

Circulaba por una ruta en Tucumán, lo detuvieron en un control y le hallaron casi media tonelada de cocaína

La droga estaba identificada con el sello del delfín y distribuida en 449 paquetes, en la caja de una camioneta. El conductor, de 60 años, fue arrestado

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Agentes inspeccionan paquetes de droga amarilla. Un primer plano muestra un bloque de cocaína con un relieve de delfín. Bultos verdes y bidones en una camioneta
El operativo ocurrió el jueves pasado en Tucumán

Un hombre de 60 años manejaba una camioneta por la ruta nacional 157, a la altura de la localidad tucumana de Río Seco, cuando un control de la Gendarmería Nacional frenó su marcha en horas de la noche del jueves pasado. Era una verificación de rutina más, pero terminó con el hallazgo de casi media tonelada de cocaína.

Según fuentes oficiales, al momento del control, el conductor dijo que solo se movía dentro de la provincia, entre la ciudad de Famaillá y la localidad de Atahona. Y ante las preguntas habituales sobre la carga que llevaba, dio respuestas contradictorias que llamaron la atención de los gendarmes. Su relato no convencía.

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Frente a esta situación, los efectivos -de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71- revisaron la caja del vehículo. Allí encontraron varios bidones con combustible -algo que levantó sospechas de inmediato, ya que es un método que narcos emplean para disimular olores- y, detrás, bolsas de arpilleras verdes. Dentro de esas bolsas, hallaron 449 paquetes con una sustancia blancuzca.

Oficial uniformado con guantes azules saca paquetes rectangulares verdes de la caja de una camioneta pickup roja, con la compuerta trasera abierta
El acusado trasladaba la droga en su camioneta por la ruta nacional 157

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, la camioneta fue llevada hasta el escuadrón “Aguilares” para continuar la inspección con mayor profundidad. En presencia de testigos, se pesó el cargamento: 470 kilos 470 gramos de clorhidrato de cocaína.

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Desde la fuerza federal informaron que, al revisar los antecedentes, el conductor presentaba numerosos movimientos migratorios a países limítrofes. El juzgado finalmente dispuso el secuestro de la droga, el vehículo y todos los elementos de interés para la causa. El hombre quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Ahora la tarea es investigar el origen de la droga y si provino de otro país. Una línea en ese sentido se orienta a determinar si el cargamento fue arrojado o descargado de una aeronave en otra provincia para luego seguir por vía terrestre.

Manos enguantadas de un oficial abriendo un paquete rectangular envuelto en plástico amarillo que contiene una sustancia blanca, sobre una mesa de madera
La droga tenía el sello del delfín, clave para identificar su origen

Hay un dato que puede ser clave: la cocaína tenía el sello del delfín, comúnmente ligado a Reinaldo Delfín Castedo, más conocido como “El Patrón del Norte”, el histórico capo que cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza junto a otros jefes de la droga en Argentina.

Sin embargo, fuentes judiciales explican que es probable que los ladrillos no sean del narco salteño, debido a que “vendió” parte de su marca, garantía de calidad, con laboratorio y cartera de clientes incluidos, como si se tratara de un holding.

Oficiales de Gendarmería Nacional junto a un perro en una sala, con una camioneta roja y numerosas tabletas amarillas y bolsas verdes de estupefacientes en el suelo
La cocaína estaba distribuida en 449 paquetes

Lo concreto es que este tipo de hallazgos no son aislados. De hecho, en enero de este año un camionero vio cajas “raras” que no coincidían con el resto de la carga de bananas y le avisó al dueño del camión que tenía que conducir desde un depósito de la provincia de San Juan hasta Mendoza, antes de iniciar el viaje. El pálpito del chofer era certero: tras el llamado, Gendarmería encontró entre los cajones de frutas 64 kilos de cocaína, que también tenía el sello del delfín.

Aquel camión provenía desde Pichanal, una ciudad del departamento de Orán, en Salta. La investigación posterior llevó a la detención de un hombre de 27 años.

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