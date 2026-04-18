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Elon Musk va en serio con Tesla Diner, el negocio que combina restaurante con proyección de películas

El primer local, ubicado en Los Ángeles, superó las 50.000 hamburguesas vendidas en apenas 72 días

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Tesla Diner
Elon Musk sugirió en X la próxima apertura del segundo Tesla Diner en Palo Alto, California. (Tesla)

Elon Musk ha vuelto a sorprender con una iniciativa que trasciende los límites habituales de sus principales empresas. El empresario sugirió que se construirá un nuevo Tesla Diner en Palo Alto, California, en respuesta a la solicitud de un usuario en X el miércoles 18 de abril. Este proyecto, que fusiona restaurante, cine y estación de carga para vehículos eléctricos, consolida una apuesta que busca transformar la experiencia de los conductores y los aficionados a la marca.

El Tesla Diner combina una estación de Supercarga con un restaurante de estilo retrofuturista inspirado en los años 50, pantallas de cine y un servicio pensado para las necesidades actuales de movilidad eléctrica. La propuesta, adoptada con entusiasmo por la comunidad de seguidores de Tesla, representa una fusión entre la cultura de autocines estadounidense y el diseño futurista de la compañía.

A partir de la inauguración del primer prototipo en Los Ángeles, Musk planteó la posibilidad de expandir el concepto a otras ciudades clave y a lo largo de las principales rutas equipadas con Supercargadores, según informó Teslarati. En ese sentido, la decisión de avanzar en Palo Alto responde tanto a la demanda de los usuarios como a la estrategia de fortalecer el ecosistema de Tesla en torno a sus vehículos y servicios.

El restaurante de West Hollywood ofrece 80 puestos V4 de carga y servicio las 24 horas. (Reuters)
El restaurante de West Hollywood ofrece 80 puestos V4 de carga y servicio las 24 horas. (Reuters)

En la ciudad de Los Ángeles, el Tesla Diner abrió sus puertas en julio de 2025 en el número 7001 de Santa Monica Boulevard, en West Hollywood. Este local se ha convertido en un caso de prueba emblemático: alberga la estación urbana de Supercarga más grande del mundo, con 80 puestos V4 disponibles para todos los vehículos eléctricos compatibles con el estándar NACS. Además, ofrece más de 250 asientos para comensales, vistas panorámicas desde la azotea y servicio continuo las 24 horas.

En sus primeros 72 días de funcionamiento, Tesla reportó la venta de 50.000 hamburguesas, lo que equivale a un promedio diario superior a 700 unidades. El menú incluye envases con la forma del Cybertruck, desayunos extendidos hasta las 14:00 y proyecciones cinematográficas, lo que ha convertido al restaurante en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

El edificio, que anteriormente alojaba un restaurante Shakey’s, fue completamente renovado con una estética que conjuga lo retro y lo moderno.

Primer plano de Elon Musk, hombre de cabello oscuro, mirando a la derecha. Viste chaqueta oscura. Fondo borroso con degradados de naranja, morado y azul
Elon Musk apuesta por diversificar el ecosistema Tesla, integrando experiencias gastronómicas y de entretenimiento junto a la recarga de vehículos eléctricos. (Reuters)

Palo Alto: próximo destino estratégico para Tesla Diner

La elección de Palo Alto como nueva sede para un Tesla Diner responde a varios factores. Como centro de ingeniería de Tesla y corazón de Silicon Valley, la ciudad reúne una alta concentración de empleados, ingenieros y ejecutivos de la firma, quienes encontrarían en este espacio un punto de reunión alineado con la imagen corporativa.

La zona también destaca por su elevada tasa de adopción de vehículos eléctricos, la presencia de talento tecnológico y un tráfico intenso en los principales corredores viales.

La cercanía con la Universidad de Stanford y su ecosistema de innovación reforzaría el atractivo del restaurante, que podría funcionar como vitrina para la visión de Tesla sobre movilidad integrada y experiencias de estilo de vida. Para la compañía, representa además una oportunidad de acercarse a nuevos talentos de una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Tesla planea replicar el modelo Diner en ciudades clave y en rutas de larga distancia con alta demanda de recarga. (Reuters)
Tesla planea replicar el modelo Diner en ciudades clave y en rutas de larga distancia con alta demanda de recarga. (Reuters)

El modelo de expansión: de Los Ángeles a Silicon Valley

El éxito inicial del prototipo en Los Ángeles ha sido decisivo para que Elon Musk evalúe replicar el concepto en otras ubicaciones estratégicas. Poco después de la apertura del primer local, Musk anunció que, si la experiencia resultaba positiva, Tesla desarrollaría centros similares en las principales ciudades del mundo y a lo largo de las rutas de Supercargadores de larga distancia.

Entre los primeros indicios de expansión, se confirmó una segunda ubicación en Starbase, Texas, vinculada a las operaciones de SpaceX, lo que refuerza la integración de los proyectos liderados por Musk.

En Palo Alto, el nuevo local permitiría a Tesla capitalizar la demanda de servicios asociados al creciente parque de vehículos eléctricos y consolidar su presencia en una región clave para la innovación tecnológica. Para los conductores y entusiastas, la propuesta ofrece una parada cómoda y distintiva, donde la recarga del vehículo se convierte en una experiencia gastronómica y cultural.

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