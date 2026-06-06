Día Mundial de Tetris: 42 años del juego que desafió tu cerebro y dónde jugarlo hoy

Tetris es un juego de piezas que caen y deben encajar. (Foto: Archivo)

Cada 6 de junio se celebra el Día Mundial del Tetris, el juego que durante cuatro décadas desafió la habilidad espacial y la rapidez mental de millones de jugadores. Aun hoy, Tetris se puede jugar gratis a través del sitio oficial play.tetris.com.

En esa plataforma, los usuarios pueden acceder desde una computadora o un dispositivo móvil y comenzar una partida sin descargar programas.

El sitio ofrece una versión clásica del juego: el objetivo es encajar las piezas que caen para completar líneas horizontales y evitar que la pila llegue a la parte superior de la pantalla.

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El objetivo es completar líneas horizontales para que desaparezcan. (play.tetris.com/)

Cómo jugar Tetris

Tetris es un juego de lógica y velocidad en el que caen piezas geométricas llamadas tetrominós. El objetivo es acomodarlas dentro de un tablero para formar líneas horizontales completas.

Cada vez que una línea se completa, desaparece y libera espacio. Si las piezas se acumulan hasta la parte superior, la partida termina.

Para jugar, debes mover la pieza mientras cae: a la izquierda o a la derecha para ubicarla, y girarla para que encaje mejor. También puedes acelerar su descenso para colocarla antes.

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La clave es anticipar: observa la forma de la pieza actual y calcula dónde quedará mejor sin bloquear espacios. Una técnica útil es mantener un “pozo” vertical libre para encajar la pieza larga y limpiar varias líneas de una vez.

Cada nivel aumenta la velocidad y exige decisiones más rápidas. (Instagram: tetris_official)

Evita dejar huecos debajo de las piezas, porque después son difíciles de rellenar.

Intenta construir superficies lo más planas posible y no te concentres solo en borrar una línea: a menudo conviene preparar el tablero para eliminar dos, tres o cuatro líneas seguidas.

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A medida que sube el nivel, las piezas caen más rápido y se vuelve más importante tomar decisiones simples, rápidas y constantes. En Tetris, el control del tablero vale más que el apuro.

42 años de Tetris

Tetris cumplió 42 años como uno de los videojuegos más influyentes y reconocibles del mundo.

Evitar huecos en la torre es clave para sobrevivir. (Instagram: tetris_official)

Su historia comenzó en 1984, cuando el programador Alexey Pajitnov lo diseñó en la Unión Soviética a partir de una idea simple: piezas geométricas que caen y deben encajar para completar líneas.

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Con reglas fáciles de entender y una curva de dificultad que se acelera con el tiempo, el juego logró algo poco común: atrapar tanto a jugadores ocasionales como a fanáticos que buscan dominar cada movimiento.

A lo largo de estas cuatro décadas, Tetris atravesó plataformas, generaciones y cambios tecnológicos sin perder su esencia. Pasó de las computadoras de laboratorio y los sistemas domésticos a las consolas masivas, los arcades, los teléfonos celulares y los navegadores.

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En cada salto, mantuvo el mismo lenguaje visual: el tablero rectangular, los tetrominós y la presión constante del tiempo. Esa continuidad ayudó a convertirlo en un ícono cultural: incluso quienes nunca lo jugaron suelen reconocer su mecánica y su estética.

Su mecánica simple lo volvió un clásico desde 1984. (Instagram: tetris_official)

Un punto de inflexión en su expansión global fue su llegada a los dispositivos portátiles, donde el formato de partidas breves encajó con el juego a la perfección.

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Con el tiempo, aparecieron versiones competitivas, modos modernos con ayudas de guardado de pieza y adelanto de la siguiente figura, y adaptaciones con música y efectos renovados.

También surgieron comunidades que estudian patrones, velocidad de reacción y estrategias para maximizar puntajes o lograr “tetrises” (la eliminación de cuatro líneas al mismo tiempo).

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En la actualidad, Tetris se encuentra vigente y se integra en varios elementos de la cultura pop. (Instagram: tetris_official)

El aniversario número 42 no solo marca una permanencia excepcional en una industria que cambia rápido: también confirma que la idea central sigue funcionando.

Tetris se sostiene con una mezcla de claridad y tensión: cada pieza ofrece una oportunidad, pero también crea un problema nuevo. Esa dinámica produce un “uno más” permanente, ideal para partidas cortas o sesiones largas.

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