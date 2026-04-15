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Rockstar fue amenazado con filtrar datos: los ciberdelincuentes fallaron y no tenían información de GTA 6

Los atacantes pidieron 200.000 dólares por la información robada, pero la empresa se negó a pagarles

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Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
La filtración de datos a Rockstar Games no comprometió información clave sobre GTA 6, según confirmó la empresa tras el ataque. (Rockstar Games)

La reciente filtración de datos sufrida por Rockstar Games terminó siendo menos critica de lo que se esperaba. Aunque el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sí robó información del estudio, la publicarla no se encontraron detalels de Grand Theft Auto 6, que era el mayor temor.

A pesar de las millonarias amenazas del grupo contra los desarrolladores, la información revelada no tuvo el impacto que esperaban y son datos coorporativos sin mayor trascendencia.

Cómo fue el ataque y la amenaza contra Rockstar

El sábado 11 de abril, Rockstar Games fue víctima de un asalto informático a través de una vulnerabilidad detectada en una de sus aplicaciones de recolección y análisis de datos. Los responsables del ataque lograron acceder y descargar información confidencial de la compañía.

Poco después, la desarrolladora recibió un ultimátum: debía pagar un rescate de USD 200.000 para evitar que el material robado saliera a la luz.

No se revelaron detalles, precios, ni hoja de ruta relacionados con el desarrollo o lanzamiento de Grand Theft Auto 6. (ROCKSTAR GAMES)
No se revelaron detalles, precios, ni hoja de ruta relacionados con el desarrollo o lanzamiento de Grand Theft Auto 6. (ROCKSTAR GAMES)

El mensaje de los hackers fue directo: “Pagan o filtraremos, este es el aviso final para que se pongan en contacto antes del 14 de abril”. El grupo dejó claro que, en caso de no recibir el pago, las consecuencias serían inmediatas y públicas.

La presión sobre la empresa creció, alimentada por la incertidumbre respecto a la naturaleza de la información sustraída y la posibilidad de que incluyera detalles sensibles sobre el esperado GTA 6.

Cuál fue la reacción de Rockstar y el desenlace

Frente a la amenaza, Rockstar Games optó por no ceder al chantaje y no realizó el pago exigido. Fieles a su advertencia, los hackers procedieron a filtrar los datos robados. Sin embargo, el resultado fue mucho menos grave de lo que se esperaba inicialmente. El material publicado estaba relacionado casi en su totalidad con información financiera y de rendimiento de GTA Online y Red Dead Online.

En un comunicado, Rockstar confirmó que se trató de una “cantidad limitada de información corporativa no relevante” y que la brecha había sido consecuencia de una vulnerabilidad en un proveedor externo. La empresa subrayó que ni los jugadores ni los planes cruciales de la compañía se vieron comprometidos.

Un ciberdelincuente encapuchado y enmascarado teclea en un portátil. Monitores muestran 'ACCESO CONCEDIDO' y 'VIOLACIÓN DEL SISTEMA'. Billetes en el escritorio.
ShinyHunters accedió a datos corporativos de Rockstar mediante una vulnerabilidad en una aplicación de análisis de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información que acabó en manos del público incluía detalles económicos sobre GTA Online y Red Dead Online: ingresos totales, gasto semanal por plataforma y el tipo de productos que generaban mayores beneficios. Estos datos resultan de interés para quienes analizan el sector financiero de los videojuegos, pero no afectan ni la seguridad de los usuarios ni las futuras estrategias de Rockstar Games.

En contraste, todas las miradas estaban puestas en GTA 6, el próximo lanzamiento de la saga Grand Theft Auto. No se reveló ninguna información vinculada a este juego: ni precios, ni hoja de ruta, ni detalles sobre su desarrollo o componentes online. Tampoco salieron a la luz los planes de marketing ni las previsiones económicas más sensibles de la compañía.

El único aspecto mínimamente delicado que trascendió fue la filtración de algunos datos sobre el sistema antitrampas, lo que podría facilitar la tarea a los creadores de programas de trampas. No obstante, este tipo de situaciones ya ha sido afrontado en el pasado por otras empresas del sector y rara vez ha generado consecuencias graves o duraderas para las compañías o sus jugadores.

Rockstar terminó ganando tras la amenaza

Lejos de provocar un daño económico o reputacional, la filtración terminó por beneficiar a la compañía en el corto plazo. Los datos financieros revelados mostraron que Take-Two Interactive, propietaria de Rockstar Games, obtiene más de USD 500 millones al año exclusivamente de GTA Online. Esta información, que hasta ese momento no era del todo pública, sorprendió a los inversores por la solidez y recurrencia de los ingresos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ingresos de Take-Two Interactive por GTA Online superan los USD 500 millones anualmente, según los datos expuestos en la filtración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia directa, las acciones de Take-Two Interactive experimentaron un fuerte repunte. El 13 de abril, el valor de la acción cerró en USD 201,36, lo que equivalía a una capitalización de mercado de USD 37.280 millones.

Tras la filtración, el mercado abrió el día siguiente con un pico de USD 207,78 por acción, elevando la valoración de la empresa hasta los USD 38.480 millones. En pocas horas, la compañía ganó más de mil millones de dólares en cotización bursátil, aunque el alza terminó estabilizándose en torno a los USD 700 millones al cierre del día.

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