El último movimiento de Meta en la carrera de la IA: empleados de startup fundada por una ex OpenAI

Meta sumó tres empleados que trabajaban en Thinking Machines Lab. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta ha incorporado a otros tres empleados provenientes de Thinking Machines Lab, la empresa de inteligencia artificial fundada y dirigida por Mira Murati, ex directora de tecnología de OpenAI y cuya valoración asciende a USD 12.000 millones.

De acuerdo con Business Insider, dos de estos profesionales Mark Jen y Yinghai Lu, formaron parte del equipo fundador de la startup. Jen, ingeniero de software, trabajó previamente en Meta. Lu, con experiencia en Meta y OpenAI, se especializa en inferencia, un área que optimiza el razonamiento de los chatbots de IA.

El tercer empleado, Tianyi Zhang, investigador de inteligencia artificial del laboratorio pero no miembro fundador, también se sumó a Meta. Zhang ha coescrito artículos académicos.

Mira Murati, ex CTO de OpenAI, lidera Thinking Machines Lab, valorada en USD 12.000 millones. REUTERS/Carlos Barria

Estas salidas se suman a una serie de bajas en la startup, que fue lanzada en 2025 y logró recaudar USD 2.000 millones en una ronda de financiación. Reconocida como un semillero de talento en inteligencia artificial, la empresa enfrenta una intensa competencia por parte de reclutadores en Silicon Valley.

Meta, según confirmó el medio citado, ha contratado ya a siete integrantes del equipo fundador de Thinking Machines Lab, incluido Joshua Gross, creador y responsable del lanzamiento de su producto principal, Tinker. Por su parte, OpenAI incorporó a Jolene Parish, fundadora de la startup y especialista en seguridad.

Los planes de Meta relacionados con IA

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial con el objetivo de transformar el funcionamiento interno de su empresa en torno a esta tecnología.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, impulsa una fuerte inversión en inteligencia artificial para transformar la compañía. REUTERS/Carlos Barria

Esta estrategia refleja una tendencia que se ha intensificado entre las principales compañías estadounidenses, especialmente del sector tecnológico, durante el último año. Oracle, Snap, entre otras han iniciado una restructuración interna debido a esta tecnología.

Por su parte, Meta anunció en noviembre de 2025 que destinará USD 600.000 millones en infraestructura y generación de empleo en Estados Unidos a lo largo de los próximos tres años.

La inversión incluye la construcción de centros de datos especializados en inteligencia artificial, con el propósito de acelerar el desarrollo de capacidades que respalden los objetivos de la compañía en este campo.

Meta invertirá USD 600.000 millones en infraestructura y empleo en Estados Unidos en los próximos tres años. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La empresa, que controla plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp, busca establecer la infraestructura necesaria para sostener su crecimiento en inteligencia artificial.

Meta estaría planeado despedir a 8.000 empleados

Las nuevas incorporaciones en Meta se producen pocos días después de que Reuters mencionara que la compañía estaría evaluando despedir a 8.000 empleados, lo que representa el 10% de su plantilla global en mayo.

La empresa tecnológica consideraría realizar más recortes en la segunda mitad del año, aunque aún no se han definido detalles como la fecha y el alcance de estas medidas. Los directivos podrían ajustar estos planes según la evolución de las capacidades de inteligencia artificial.

Estos posibles despidos se sumarían a los realizados por otras empresas del sector tecnológico en 2026. Oracle, por ejemplo, inició el mayor ajuste de personal de su historia, con entre 20.000 y 30.000 despidos a nivel mundial, tras comunicar la medida por correo electrónico en la mañana del 31 de marzo de 2026.

Oracle despidió miles de empleados para liberar hasta USD 10.000 millones destinados a infraestructura de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta decisión busca liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, pese a que la compañía ha registrado récords de ingresos y crecimiento.

Por su parte, Snap, la empresa responsable de Snapchat, despidió a 1.000 empleados a tiempo completo, lo que equivale al 16% de su plantilla.

Según el director ejecutivo, Evan Spiegel, la decisión está vinculada a los avances en inteligencia artificial, que permiten optimizar procesos y reducir tareas repetitivas. Además, la empresa eliminará más de 300 puestos vacantes.

Hasta diciembre de 2025, Snap contaba con aproximadamente 5.261 empleados a tiempo completo, según datos de la plataforma estadounidense Stock Analysis.