La escasez de RAM dispara precios: Meta ajusta el costo de las Meta Quest 3 y Meta Quest 3S

Meta anunció el aumento de precio en sus gafas de realidad virtual. (Meta)

Meta anunció un aumento en los precios de sus visores de realidad virtual debido al encarecimiento global de los chips de memoria. A partir del 19 de abril, los modelos Meta Quest 3S en sus versiones de 128 GB y 256 GB subirán 50 dólares, alcanzando los 349,99 y 449,99 dólares, respectivamente, mientras que el Meta Quest 3 incrementará su precio en 100 dólares, hasta los 599,99 dólares.

La compañía explicó que la decisión responde al aumento sostenido en los costos de fabricación de hardware de alto rendimiento, especialmente por el alza en componentes clave como la memoria RAM.

Según indicó en su blog oficial, este fenómeno está afectando a múltiples segmentos de la electrónica de consumo y obliga a ajustar los precios para mantener la calidad de sus productos.

Debido a la escasez de RAM, Meta dio a conocer que sus Quest 3 aumentarán de precio desde este mes de abril. (Meta)

Impacto directo de la escasez de componentes

El aumento en los precios de los visores Quest refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica. La escasez de chips de memoria, impulsada por la alta demanda global y tensiones en la cadena de suministro, ha encarecido la producción de dispositivos electrónicos en distintas categorías.

En el caso de la realidad virtual, estos componentes son fundamentales para garantizar el rendimiento de los equipos, especialmente en tareas que requieren procesamiento gráfico intensivo y baja latencia. La memoria influye directamente en la fluidez de la experiencia, lo que limita las posibilidades de reducir costos sin afectar el producto final.

Meta señaló que, para seguir ofreciendo el nivel de hardware, software y soporte esperado por los usuarios, era necesario trasladar parte de ese incremento al precio de venta.

Ante la demanda global de memorias RAM, Meta dio a conocer que sus productos tecnológicos, especialmente los de realidad virtual, aumentarán de precio. (Meta)

Ajustes también en equipos reacondicionados

La compañía confirmó que los nuevos precios no solo aplicarán a las unidades nuevas, sino también a los dispositivos reacondicionados de la línea Quest. Sin embargo, aclaró que los accesorios —como controles, cables y otros complementos— mantendrán sus precios actuales.

Este movimiento busca mantener cierta estabilidad en el ecosistema de productos, evitando que el aumento impacte en todos los segmentos de la oferta.

Una tendencia en toda la industria

Meta no es la única empresa que ha tenido que ajustar sus precios en respuesta al encarecimiento de componentes. Otras grandes compañías tecnológicas como Samsung, Microsoft y Sony también han aplicado incrementos en distintos dispositivos, desde smartphones hasta consolas y equipos electrónicos.

Varias compañías tecnológicas vienen aumentando los precios de sus productos. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Este contexto refleja una presión estructural en la industria, donde la demanda de chips sigue creciendo impulsada por sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrónica de consumo.

El desafío de mantener la adopción de la realidad virtual

El aumento de precios llega en un momento clave para la realidad virtual, una tecnología que todavía busca consolidarse en el mercado masivo. Los dispositivos como Meta Quest han sido una de las principales apuestas para democratizar el acceso a experiencias inmersivas, combinando rendimiento con precios relativamente accesibles.

Sin embargo, el encarecimiento podría representar un obstáculo para nuevos usuarios, especialmente en mercados sensibles al precio. La estrategia de Meta deberá equilibrar la necesidad de sostener márgenes de producción con el objetivo de expandir su base de usuarios.

Meta subirá el precio de sus Quest 3 entre 50 y 100 dólares. REUTERS/Yves Herman

A pesar de este escenario, la compañía mantiene su apuesta por el desarrollo del ecosistema Quest, que incluye no solo hardware, sino también plataformas de contenido, aplicaciones y experiencias sociales en realidad virtual.

Un mercado condicionado por la cadena de suministro

El caso de Meta evidencia cómo factores externos, como la disponibilidad de componentes, pueden impactar directamente en el precio final de los dispositivos tecnológicos. La dependencia de la industria de semiconductores sigue siendo un punto crítico, y cualquier variación en costos se traslada rápidamente a los consumidores.

En este contexto, el aumento en los precios de los visores Quest se suma a una serie de ajustes que reflejan una nueva etapa para el sector tecnológico, donde la estabilidad de precios ya no está garantizada.

Meta señaló que el aumento de precio no solo se aplicará en nuevos productos, también en los que se encuentren reacondicionados.

Con esta decisión, Meta busca asegurar la continuidad de su oferta en realidad virtual sin comprometer el rendimiento de sus equipos, en un entorno marcado por la presión de los costos y la competencia global.