Costa Rica

Costa Rica: Autoridades elevan alerta amarilla el Pacífico y Valle Central ante pronostico de lluvias muy fuertes y vientos intensos

El ajuste se aplicó durante el fin de semana por el pronóstico de lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos, mientras la Zona Norte y la vertiente del Caribe continuaron con aviso verde

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El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias CME), Alejandro Picado, advierte que la saturación de suelos y los acumulados de agua podrían provocar inundaciones, por lo que pide a la ciudadanía no arrojar basura y reforzar medidas preventivas. (Cortesía: Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica elevó este sábado a Alerta Amarilla la Vertiente del Pacífico y el Valle Central tras los recientes reportes del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten sobre condiciones climáticas adversas en el país. La Zona Norte y la Vertiente del Caribe permanecen bajo Alerta Verde, mientras se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante las tardes y noches de este fin de semana y el inicio de la próxima.

Según informó la Comisión, el incremento de la alerta responde a la combinación de varios factores meteorológicos que incrementan el riesgo de incidentes en las comunidades.

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El IMN reportó que se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica, los cuales podrían dejar acumulados superiores a los 100 milímetros de precipitación en regiones como Guanacaste. Además, la saturación de los suelos en sectores del Pacífico, la Zona Norte y el Caribe eleva el peligro de desbordamiento de ríos y quebradas, así como la posibilidad de deslizamientos en laderas inestables.

Los suelos saturados en el Pacífico, la Zona Norte y el Caribe aumentaron el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos. (Cortesía :Comisión Nacional de Emergencias de Cota Rica)
Los suelos saturados en el Pacífico, la Zona Norte y el Caribe aumentaron el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos. (Cortesía :Comisión Nacional de Emergencias de Cota Rica)

CNE eleva la alerta y pide a la población extremar cuidados ante el riesgo de inundaciones y lluvias intensas

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, enfatizó la gravedad de la situación al declarar: “A partir de este momento estamos elevando las alertas. Declaramos alerta amarilla para toda la vertiente del Pacífico y para el Valle Central. El resto del país permanece en alerta verde preventiva. El informe del IMN advierte sobre aguaceros muy fuertes con tormenta eléctrica. Esperamos acumulados de agua importantes que podrían superar los cien milímetros en algunas regiones como Guanacaste. Los suelos se encuentran saturados en algunas zonas del Pacífico, zona norte y el Caribe. Por ello, el riesgo de inundaciones es mucho mayor”.

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De acuerdo con la CNE, se ha solicitado a la población que extreme precauciones y evite atravesar zonas inundadas bajo cualquier circunstancia. Las autoridades recordaron que la saturación de los suelos favorece el aumento en los caudales de los cuerpos de agua y puede provocar deslizamientos en áreas montañosas o de pendiente pronunciada.

El propio Picado hizo hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente en la gestión de residuos: “Hacemos un llamado vehemente a toda la ciudadanía a no botar basura en las calles ni en los ríos para que no se repitan situaciones como la ocurrida ayer en Liberia. Unamos esfuerzos para limpiar las quebradas y los ríos cercanos”. Además, subrayó que la acumulación de desechos sólidos en los cauces urbanos y rurales agrava los efectos de las inundaciones, ya que obstruye el flujo normal del agua y contribuye a desbordamientos.

Una mujer con blusa de color claro sostiene un paraguas negro abierto bajo la lluvia. Lleva un bolso de mano de cuero marrón al hombro.
Las autoridades pidieron no atravesar zonas inundadas, no botar basura en calles ni ríos y reportar emergencias a los canales oficiales de la CNE, el IMN y las autoridades locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMN advirtió que, junto a las lluvias, se prevén fuertes ráfagas de viento en el Pacífico Norte, la península de Nicoya y el Valle Central. Estas condiciones pueden afectar infraestructuras como techos, postes, cableado eléctrico, rótulos y árboles, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta mientras transita por la vía pública y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades pertinentes.

La Comisión Nacional de Emergencias reiteró que la articulación interinstitucional permanece activa para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Se mantienen en alerta los cuerpos de socorro y los comités municipales de emergencia, preparados para intervenir en caso de desastres, evacuaciones preventivas o cierre de carreteras.

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