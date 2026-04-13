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Gobierno francés reemplaza Windows por Linux para disminuir la dependencia tecnológica

La iniciativa francesa está diseñada para ser flexible y abarcar todas las áreas críticas del entorno digital estatal

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Microsoft - Linux - Francia - tecnología - 13 de abril
La medida implica reemplazar Windows por Linux y otras soluciones de código abierto en toda la administración pública. (Composición Infobae: Microsoft / LINUX)

Francia ha puesto en marcha uno de los programas de migración de software más ambiciosos de Europa, con el objetivo de reducir su dependencia de las tecnológicas estadounidenses y recuperar soberanía digital.

La medida implica reemplazar Windows por Linux y otras soluciones de código abierto en toda la administración pública, abarcando desde sistemas operativos hasta herramientas de colaboración y plataformas de inteligencia artificial.

Esta directiva, respaldada por la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información y la Dirección General de Contratación Pública, marca un punto de inflexión en la política digital del país y podría servir como ejemplo para otras naciones de la Unión Europea.

07/10/2021 Windows 11. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT
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Estrategia nacional: migración a Linux y software soberano

La iniciativa francesa está diseñada para ser flexible y abarcar todas las áreas críticas del entorno digital estatal. Cada ministerio, operador y organismo afiliado debe presentar antes del otoño de 2026 su propio plan de migración en ocho categorías clave: estaciones de trabajo, sistemas operativos, colaboración, comunicación, seguridad, IA, almacenamiento, virtualización e infraestructura en la nube, además de equipos de red.

La propia agencia de ciberseguridad francesa comenzó la migración inmediata de sus puestos de trabajo y, para las tareas de oficina, la administración pública ya dispone de La Suite Numérique.

Esta suite, desarrollada por la Dirección Interministerial de lo Digital (DINUM), ofrece mensajería cifrada, videoconferencias, correo web, almacenamiento y edición colaborativa de documentos, todo alojado en servidores certificados SecNumCloud por la ANSSI, la agencia francesa de seguridad de la información.

13/09/2023 Logo del sistema operativo Linux. Ciberdelincuentes han logrado distribuir un paquete contenedor de 'malware' para equipos con Linux a través del sitio web oficial del gestor Free Download Manager, que habría permanecido en activo tres años sin el conocimiento de los usuarios. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LINUX
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Soberanía digital y futuro del software en la administración francesa

El ministro de Acción Pública, David Amiel, subrayó la importancia estratégica de este cambio: “El Estado ya no puede limitarse a reconocer su dependencia; debe liberarse. Debemos reducir nuestra dependencia de las herramientas estadounidenses y recuperar el control de nuestro destino digital”.

La transición no solo implica cambiar el sistema operativo, sino también migrar infraestructuras, plataformas colaborativas y servicios clave como la plataforma de datos sanitarios, que será trasladada a una solución más segura antes de fin de año.

Francia no ha definido una distribución única de Linux, permitiendo que cada ministerio elija la mejor opción en función de sus necesidades. El plan ha sido probado por miles de funcionarios y usuarios en diferentes departamentos.

(Europa Press)
(Europa Press)

Estructura de Linux: del núcleo al entorno visual y sus distribuciones

Linux es un sistema operativo de código abierto cuyo desarrollo y mantenimiento depende de una comunidad internacional. A diferencia de plataformas cerradas como Windows o macOS, cualquier persona puede acceder a su diseño, modificarlo y contribuir a su evolución.

La estructura de Linux se organiza en diferentes niveles, cada uno con un rol específico. En el corazón del sistema se encuentra el Kernel, que cumple la función de intermediario entre el hardware y el software.

Este núcleo es responsable de distribuir los recursos del equipo, como la memoria RAM y la potencia del procesador, entre las aplicaciones en ejecución. Además, gestiona la comunicación con componentes físicos tales como discos duros, tarjetas gráficas, pantallas y teclados.

Microsoft - Linux - Francia - tecnología - 13 de abril
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar la interacción humana con el sistema, Linux emplea la Shell, una interfaz basada en línea de comandos. Mediante la Shell, los usuarios pueden dar instrucciones al Kernel utilizando texto, lo que permite ejecutar tareas avanzadas y automatizar procesos. Esta herramienta resulta esencial para programadores y quienes buscan un control detallado sobre el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, no todos los usuarios desean operar a través de comandos. Por ello, Linux integra entornos gráficos conocidos como entornos de escritorio, entre los que destacan GNOME y KDE.

Estas interfaces representan visualmente los elementos del sistema, como ventanas, íconos y menús, haciendo la experiencia de uso similar a lo que se encuentra en otros sistemas operativos populares y permitiendo que cualquier persona pueda manejarlo sin conocimientos técnicos profundos.

Microsoft - Linux - Francia - tecnología - 13 de abril
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto distintivo de Linux es la existencia de múltiples distribuciones o “distros”. Cada distribución es una combinación del Kernel con distintos entornos gráficos, aplicaciones y utilidades preinstaladas. Hay distros diseñadas para quienes se inician, como Ubuntu o Linux Mint, y otras enfocadas en tareas especializadas, como la seguridad informática, siendo Kali Linux un ejemplo destacado.

Incluso el sistema operativo Android, popular en dispositivos móviles, se basa en el Kernel de Linux, mostrando la versatilidad de esta tecnología en diferentes entornos.

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