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Usa tus audífonos como traductores en tiempo real gracias a esta función de Google Translate

Esta herramienta usa la IA de Gemini y está disponible para dispositivos Android y iOS en todo el mundo

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Vista trasera de una persona en una tienda de Japón con un AirPod en la oreja, sosteniendo un teléfono con el logo de Google Translate en la pantalla.
La última actualización del Traductor de Google permite convertir audífonos en traductores instantáneos de más de 70 idiomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última actualización de la aplicación Traductor de Google ha marcado un punto de inflexión para quienes viajan y desean comunicarse sin barreras. Gracias a los recientes avances en inteligencia artificial, es posible convertir unos simples audífonos en un traductor de bolsillo capaz de interpretar más de 70 idiomas en tiempo real.

Esta función, disponible tanto en Android como en iOS, abre nuevas posibilidades para la comunicación global, desde conversaciones cotidianas hasta la comprensión de anuncios o la interacción con comerciantes en el extranjero.

Cómo es la función de traducción en tiempo real con tus audífonos en Google

El núcleo de esta innovación se encuentra en el uso de los modelos de voz avanzados de Gemini, desarrollados por Google. Estos modelos permiten que la traducción no solo sea precisa en cuanto al significado de las palabras, sino que además respeten el tono y la cadencia original del hablante.

De este modo, la experiencia de comunicación se acerca mucho más a una conversación natural, ayudando a quienes viajan a mantenerse presentes y conectados en cada interacción.

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente negro. La pantalla blanca muestra el logo de Google Translate en azul y gris, con un fondo difuminado.
Los avanzados modelos de voz Gemini potencian la precisión y naturalidad de la traducción en audífonos compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar la función, basta con tener instalada la app Traductor de Google en el teléfono móvil y conectar los audífonos. Una vez activada la traducción en tiempo real, el usuario puede escuchar la interpretación de lo que se dice en otro idioma directamente a través de sus auriculares, sin necesidad de mirar la pantalla constantemente.

Esta característica convierte cualquier par de audífonos compatibles en una herramienta de traducción instantánea, facilitando la comunicación en mercados, estaciones de tren o cualquier otro contexto donde se hable un idioma distinto al propio.

La traducción en vivo funciona en más de 70 idiomas, cubriendo una amplia variedad de necesidades lingüísticas para la mayoría de los destinos turísticos y profesionales más frecuentes. Es posible emplearla tanto para conversaciones cara a cara como para entender avisos públicos, como los que se escuchan en el metro o en aeropuertos.

Cómo usar la traducción en vivo con audífonos

El proceso de uso es sencillo y está diseñado para que cualquier persona pueda acceder a la función sin complicaciones técnicas. Después de instalar la aplicación Traductor de Google, el siguiente paso es emparejar los audífonos con el teléfono móvil. Una vez dentro de la app, se selecciona la opción de traducción en tiempo real y se eligen los idiomas de origen y destino.

Primer plano de un cliente usando AirPods y un celular con Google Translate para interactuar con un tendero japonés en una tienda tradicional de Japón.
El Traductor de Google facilita la interpretación de anuncios, indicaciones y conversaciones en mercados, trenes o aeropuertos extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario comienza a hablar o a escuchar a otra persona, la aplicación capta el audio, lo interpreta y envía la traducción directamente a los auriculares. La persona que lleva los audífonos puede así escuchar la versión traducida casi al instante, con un retardo mínimo gracias al procesamiento acelerado de los modelos de IA.

Esta función resulta especialmente útil en entornos donde no es posible mirar el teléfono con frecuencia, ya que todo el proceso ocurre de manera auditiva. Además, el hecho de que la traducción conserve el tono y la entonación añade un nivel de comprensión más profundo, útil en situaciones en las que el matiz emocional es importante.

Qué tipos de usos prácticos tiene esta tecnología

Convertir los audífonos en traductores personales representa una ventaja significativa para quienes viajan por placer o negocio. Permite, por ejemplo, mantener conversaciones fluidas con personas locales, negociar precios en mercados, solicitar indicaciones o entender instrucciones de transporte público sin barreras lingüísticas.

La función también es valiosa para la integración cultural, ya que facilita la interacción auténtica con otras personas y ayuda a comprender mejor los matices del idioma. Además, puede ser de gran utilidad en situaciones imprevistas, como emergencias médicas, trámites en aeropuertos o consultas en hoteles, donde la rapidez y precisión en la comunicación son cruciales.

La plataforma usa modelos de aprendizaje para entender idiomas que no conoce y relaciona con otros. (Google)
La traducción auditiva resulta ideal para quienes no pueden mirar el teléfono constantemente, como en transporte público o mientras caminan. (Google)

Para quienes viajan en grupo, la aplicación puede servir como puente entre viajeros de diferentes nacionalidades, permitiendo que todos participen de las conversaciones sin quedar excluidos por el idioma. También es útil en contextos profesionales, como reuniones internacionales o ferias comerciales, donde la fluidez en la comunicación puede marcar la diferencia.

La actualización que habilita la traducción en tiempo real con audífonos está disponible a nivel mundial para usuarios de Android e iOS. No se requieren dispositivos especiales más allá de unos audífonos compatibles y la aplicación Traductor de Google actualizada.

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