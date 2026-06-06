La Universidad de El Salvador inaugura un aula en homenaje a la mexicana Margarita Maza Parada

La inauguración en la UES reunió a la Embajada de México en El Salvador, CONMEXSAL y autoridades universitarias./ (Universidad de El Salvador)

La Universidad de El Salvador (UES) realizó la inauguración de un aula dedicada a la destacada diplomática mexicana Margarita Maza Parada, un espacio concebido para el desarrollo de actividades académicas, culturales y de investigación. La ceremonia contó con la participación de representantes de la Embajada de México en El Salvador, la Dirección General de Centros Penales, el Consejo de Negocios México-El Salvador (CONMEXSAL) y autoridades universitarias, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral mediante la educación y la cultura.

Durante el evento, el rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, subrayó que la iniciativa busca promover el intercambio de saberes, la integración regional y la construcción de conocimiento compartido. El aula, nombrada “México Margarita Maza Parada”, alberga una exposición conmemorativa elaborada por el artista mexicano Reyes Eduardo Ahumada, y funcionará como un punto de encuentro para la comunidad universitaria y proyectos conjuntos entre ambos países.

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La figura de Margarita Maza Parada ocupa un lugar relevante en la historia de México y la región. Reconocida por su compromiso con la educación, la cultura y el servicio público, Maza Parada desempeñó diversos cargos diplomáticos y participó en iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación internacional. Su trabajo se distinguió por la promoción de políticas de equidad y la defensa de los derechos humanos, así como por su labor en la integración regional.

El rector Juan Rosa Quintanilla (izquierda) afirmó que el aula de la Universidad de El Salvador busca impulsar el intercambio de y la integración regional./ (Universidad de El Salvador)

La influencia de Margarita Maza Parada trasciende el ámbito diplomático, ya que su legado se refleja en la formación de nuevas generaciones y la consolidación de espacios de diálogo entre México y Centroamérica.

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La apertura del aula “México Margarita Maza Parada” representa un homenaje a su trayectoria y constituye un nuevo símbolo de la alianza entre El Salvador y México. Según las autoridades universitarias, este espacio permitirá continuar la colaboración en proyectos de investigación, actividades culturales y programas de formación binacional, a través de eventos como exposiciones, conferencias y encuentros internacionales, que reforzarán los lazos históricos de amistad entre ambas naciones y consolidarán a la Universidad de El Salvador como un referente en la cooperación interinstitucional.

La actividad reunió a académicos, estudiantes, funcionarios y representantes del sector empresarial, quienes destacaron la relevancia de iniciativas que contribuyen al desarrollo académico y cultural en la región.

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El acto de inauguración fue ampliamente difundido por la Universidad de El Salvador a través de sus canales oficiales, enfatizando el valor de la educación y la cultura como herramientas para el entendimiento mutuo y el progreso social. La creación de este espacio reafirma el compromiso de los dos países con la integración, el respeto y la promoción del conocimiento compartido.

El evento reunió a académicos, estudiantes, funcionarios y representantes del sector empresarial. / (Universidad de El Salvador)

Relaciones diplomáticas entre El Salvador y México

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y México se remontan a 1838, cuando ambos países establecieron vínculos oficiales tras la independencia centroamericana. A lo largo de los años, estos lazos han permitido impulsar proyectos de cooperación en áreas como educación, salud, seguridad, medio ambiente y desarrollo social.

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El intercambio académico se ha consolidado a través de programas de becas, movilidad estudiantil y convenios universitarios. Además, la promoción de la cultura mexicana en El Salvador ha sido constante mediante muestras de arte, festivales gastronómicos, proyecciones de cine y la habilitación de espacios artísticos en instituciones educativas, lo que ha permitido difundir tradiciones, valores y expresiones artísticas mexicanas en territorio salvadoreño.