América Latina

Honduras: Menor de 14 años habría sido asesinada por su padrastro tras enterarse de que tenía novio

La tragedia ocurrió en la aldea Sursular, municipio de Guayape. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional mientras continúan las investigaciones del caso.

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La tragedia ocurrió en la aldea Sursular, donde agentes policiales realizaron las primeras investigaciones. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional tras el violento hecho. (FOTO: Archivo)
La tragedia ocurrió en la aldea Sursular, donde agentes policiales realizaron las primeras investigaciones. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional tras el violento hecho. (FOTO: Archivo)

La muerte violenta de Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, una adolescente de apenas 14 años, ha generado consternación e indignación en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, luego de que las autoridades identificaran a su padrastro como principal sospechoso del crimen.

El hecho ocurrió en la aldea Sursular, una comunidad rural donde vecinos y familiares aún intentan asimilar lo sucedido, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia.

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De acuerdo con la información preliminar brindada por los cuerpos de seguridad, el sospechoso, un hombre de 56 años, habría atacado a la menor con un arma blanca tras enterarse de que mantenía una relación sentimental con un joven.

Aunque esta es una de las principales hipótesis manejadas por los investigadores, las autoridades indicaron que será el proceso investigativo el que determine con precisión el móvil y la secuencia exacta de los hechos.

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Tras recibir la alerta sobre lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda donde ocurrió el ataque y realizaron las primeras diligencias en la escena.

La muerte de Estefany Lizeth Carvajal Fuentes ha causado conmoción en el municipio de Guayape, Olancho. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional tras el violento hecho. (Foto: Cortesía)
La muerte de Estefany Lizeth Carvajal Fuentes ha causado conmoción en el municipio de Guayape, Olancho. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional tras el violento hecho. (Foto: Cortesía)

Posteriormente, las autoridades lograron la captura del sospechoso, quien quedó bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Según los reportes preliminares, luego de presuntamente cometer el crimen, el hombre habría intentado quitarse la vida utilizando la misma arma blanca.

Sin embargo, fue encontrado aún con signos vitales y trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y vigilancia policial.

El caso ha causado profunda conmoción entre los habitantes de Guayape, quienes lamentan la muerte de la menor y exigen que el crimen no quede impune.

El hecho podría estar relacionado con celos o con la oposición del sospechoso a la relación sentimental de la adolescente. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esa versión y continúan recopilando evidencias y testimonios.

Hasta el momento también persisten dudas sobre el paradero y situación de la madre de la menor, ya que las autoridades no han brindado información oficial respecto a su ubicación tras la tragedia.

Según reportes preliminares, el hombre habría intentado quitarse la vida tras el ataque. Vecinos y familiares lamentan la muerte de la adolescente en la comunidad de Guayape. (Foto: Referencia)
Según reportes preliminares, el hombre habría intentado quitarse la vida tras el ataque. Vecinos y familiares lamentan la muerte de la adolescente en la comunidad de Guayape. (Foto: Referencia)

La muerte de Estefany vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en Honduras, especialmente dentro de entornos familiares donde muchas veces las agresiones permanecen ocultas hasta desembocar en hechos irreparables.

Organizaciones defensoras de la niñez han advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención en comunidades vulnerables, así como mejorar la capacidad institucional para detectar situaciones de riesgo dentro de los hogares.

En distintos sectores del país existe preocupación por el incremento de casos de violencia intrafamiliar y agresiones contra menores, una problemática que continúa golpeando a cientos de familias hondureñas.

Expertos en derechos de la niñez consideran que muchos casos podrían prevenirse mediante una mayor presencia institucional, programas de atención psicológica y mecanismos eficaces de denuncia y seguimiento.

Mientras tanto, familiares y vecinos de la adolescente lamentan profundamente lo ocurrido y recuerdan a Estefany como una joven tranquila y apreciada dentro de su comunidad.

Las autoridades informaron que en las próximas horas podrían brindar nuevos detalles sobre el proceso investigativo y la situación legal del sospechoso una vez avance el procedimiento judicial.

El caso permanece bajo investigación por parte de los organismos competentes, mientras la comunidad de Guayape permanece consternada por una tragedia que vuelve a sacudir al departamento de Olancho.

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