Meta permitirá a sus empleados detener temporalmente el registro de su actividad para entrenar IA

A partir de ahora, los trabajadores podrán suspender de manera temporal el registro de sus interacciones digitales. REUTERS/Daniel Cole

Meta ha decidido introducir una pausa en el sistema interno que monitoriza la actividad de sus empleados para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. A partir de ahora, los trabajadores podrán suspender de manera temporal el registro de sus interacciones digitales, una medida que responde a las críticas recibidas tras la implementación del sistema Model Capability Initiative (MCI).

Funcionamiento del sistema de monitorización de empleados para IA

La compañía tecnológica estableció hace algunos meses un sistema interno que recoge información sobre los clics, las pulsaciones de teclado y la navegación de los empleados.

PUBLICIDAD

El objetivo de este mecanismo es recopilar datos reales de interacción para mejorar el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial. Al conocerse estos planes, Meta comunicó que el sistema estaba diseñado con protocolos para proteger la información sensible de los usuarios dentro de la organización.

Meta comunicó que el sistema estaba diseñado con protocolos para proteger la información sensible de los usuarios dentro de la organización. REUTERS/Dado Ruvic

Cambios en Model Capability Initiative por reclamos laborales

Recientemente, se han introducido cambios en el Model Capability Initiative. Entre las modificaciones más significativas está la opción para que los empleados puedan activar una pausa de hasta treinta minutos en la monitorización.

PUBLICIDAD

Este lapso se destina a situaciones en las que el trabajador deba realizar alguna gestión personal o consultar información privada sin que el sistema registre esa actividad. Esta actualización figura en un documento interno dirigido al personal, según reveló The Information.

Además, la nueva política contempla la posibilidad de que ciertos empleados soliciten quedar exentos del programa de monitorización. No obstante, esta alternativa no está disponible para toda la plantilla.

PUBLICIDAD

Las protestas se centraron en la incomodidad de ser monitorizados constantemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se restringe a quienes trabajan de manera remota y presentan problemas de conectividad, manejan información especialmente sensible o desempeñan sus funciones en lugares donde no pueden mantener el equipo conectado a la corriente de forma permanente.

Reacciones de los empleados por la implementación del sistema MCI

La implementación del sistema MCI generó descontento entre los trabajadores, particularmente en las sedes de Estados Unidos y Reino Unido. Las protestas se centraron en la incomodidad de ser monitorizados constantemente y en la percepción de que su actividad estaba siendo utilizada para alimentar una inteligencia artificial que, en el futuro, podría reemplazarlos.

PUBLICIDAD

Las recientes modificaciones parecen tener como objetivo atenuar estas preocupaciones, permitiendo mayor control sobre los momentos de supervisión digital dentro de la jornada laboral.

La implementación del sistema MCI generó descontento entre los trabajadores, particularmente en las sedes de Estados Unidos y Reino Unido. REUTERS/Benoit Tessier

Privacidad en duda y posibles conflictos con la normativa europea

La introducción del sistema de monitorización interna en Meta ha despertado preocupación entre el personal y organizaciones que defienden los derechos humanos. Las inquietudes se relacionan principalmente con la posibilidad de que el funcionamiento de la Model Capability Initiative entre en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que rige en Europa.

PUBLICIDAD

En la Unión Europea, la gestión de datos personales requiere no solo una justificación legal precisa, sino también transparencia sobre el uso y el destino de la información recopilada. Este marco regulatorio obliga a las empresas a informar a los afectados con exactitud y a asegurar que los datos no sean utilizados más allá del propósito para el que fueron obtenidos.

Voces internas han manifestado su preocupación por la transformación de la empresa, describiendo la situación como una “fábrica de extracción de datos de empleados”. Esta percepción ha circulado entre distintos equipos de trabajo, reflejando un malestar por las prácticas de recolección implementadas.

PUBLICIDAD

Una característica fundamental de Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) es su modelo de negocio basado en la publicidad digital. REUTERS/Carlos Barria

Según el documento de preguntas frecuentes elaborado para el personal, la herramienta de Meta guarda los datos de modo que no puedan asociarse directamente con la identidad de cada usuario.

Este procedimiento, sin embargo, implica que no es posible realizar búsquedas o eliminaciones individualizadas de la información recopilada, lo que podría contradecir las obligaciones dispuestas por la regulación europea.

PUBLICIDAD

Especialistas legales, como Kleanthi Sardeli de la organización NOYB, han alertado sobre los riesgos de que, aun sin una identificación directa, la recopilación y utilización de datos laborales en Europa pueda vulnerar el RGPD. El principal foco de preocupación recae en el uso de la información para fines distintos a los previstos originalmente.