Agua, calor y geopolítica: el verdadero costo físico de la inteligencia artificial

¿Cuánta agua consume una conversación con una IA? Según el politólogo Tomás Trapé, la respuesta es directa: “Media taza. No es metáfora. Es agua real, que se evapora en los sistemas de refrigeración de los centros de datos donde vive, procesa y respira la inteligencia artificial”.

Detrás de cada respuesta, imagen generada o búsqueda procesada, hay galpones del tamaño de manzanas enteras, llenos de chips que funcionan como hornos y necesitan enfriarse sin pausa. “Discutir IA hoy no es solamente software, sino que es infraestructura, energía y, por supuesto, geopolítica”, sostuvo Trapé en su columna en Infobae a la Tarde.

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El monstruo energético y la huella hídrica

Los modelos de inteligencia artificial no flotan en la nube. “Viven dentro de centros de datos llenos de GPUs trabajando 24/7. El principal costo operativo de la inteligencia artificial es la energía eléctrica”, explicó Trapé.

Los centros de datos ya representan el 4,4% del consumo eléctrico de Estados Unidos y la proyección indica que llegarán al 12% en 2028 (Unsplash)

Actualmente, esos centros representan el 4,4% del consumo eléctrico total de Estados Unidos. Para 2026, esa cifra trepará al 6,7%. Para 2028, al 12%. En términos globales, la inteligencia artificial consumirá cerca de 945 teravatios/hora de electricidad en 2030. “Es casi el triple del consumo anual combinado de Pakistán, Bangladesh y Nigeria”, puntualizó, “países que suman más de 650 millones de personas”.

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“La carrera de la IA ya no depende solamente de chips, no depende solamente de tierras raras, sino también de energía barata. Eso es geopolítica”, explicó.

El calor y el agua que se evaporan en silencio

“Las GPU funcionan como pequeños hornos industriales”, describió Trapé. Entre el 30 y el 40% de la energía que consumen se destina únicamente a refrigeración. El aire ya no alcanza. “El agua es, si se quiere, la refrigeración líquida, el tercer componente que escasea y que forma parte del costo de la inteligencia artificial”, señaló.

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La inteligencia artificial depende de centros de datos con GPUs que elevan el consumo de energía eléctrica y convierten a la infraestructura en un eje de la geopolítica (Sebastian Rucci)

Los números son concretos: media taza de agua por una conversación de cuarenta interacciones. Entre dos y cinco litros por cada imagen generada con IA, dependiendo del sistema y su ubicación. “Siempre escuchamos cuando éramos chicos que la próxima guerra iba a ser por el agua”, recordó Trapé.

Hoy esa disputa tiene forma de servidor: las grandes tecnológicas compiten con ciudades por recursos hídricos, empujan hacia arriba el costo de la energía y generan tensiones locales donde se instalan. “Básicamente las big techs contra las redes eléctricas”, sintetizó. Y el ciudadano común, en el medio.

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La Patagonia en el tablero global

Aquí entra Argentina. Y entra con todo. “Javier Milei es un tecnooptimista y ya han anunciado lo que se llamó el Stargate Argentina”, señaló Trapé: un megacentro de datos en la Patagonia de USD 25.000 millones y 500 megavatios de capacidad. “Es actualmente más del triple de lo que consume la región. Imagínense el esfuerzo que se necesita para que eso pueda funcionar”.

Cada conversación con inteligencia artificial consume media taza de agua en los sistemas de refrigeración de los centros de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la Patagonia? Trapé lo explicó con precisión: “Tiene todo lo que la industria busca. Energía barata, la emergencia de Vaca Muerta, el agua de los ríos para refrigerar y generar energía, fibra óptica que cruza el océano, clima frío que ayuda a enfriar los chips y sobre todo un Estado dispuesto a no regular o a regular muy poco”.

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El problema es quién paga la fiesta. Según un estudio de Bloomberg, el precio mayorista de la electricidad aumentó un 267% en zonas cercanas a grandes centros de datos. Y en el caso argentino, el proyecto ingresa bajo el RIGI con beneficios fiscales que se extienden por 30 años. “El vecino paga dos veces: la luz más cara y el impuesto que el data center no deja, no tributa”, advirtió Trapé.

El lugar en la fila

Brasil y Chile, que también compiten por atraer infraestructura tecnológica, imponen condiciones: 100% de energía renovable y que al menos el 10% de la capacidad de cómputo quede disponible para el sistema científico nacional. “Argentina, en cambio, no pide nada”, remarcó Trapé.

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Las big techs compiten con ciudades por agua y energía, presionan las redes eléctricas y generan tensiones locales en las zonas donde instalan centros de datos (Infobae)

El cierre fue una imagen que incomoda: “En el siglo pasado exportábamos trigo y traíamos tractores. Bueno, si ahora ponemos el agua del sur, el clima, la electricidad, el litio del norte para que la inteligencia artificial se desarrolle, y no recibimos nada a cambio, vamos a haber cambiado granos por cálculo, pero sin cambiar nuestro lugar en la fila”.

La inteligencia artificial tiene costos físicos concretos. La pregunta no es cuánta agua consume tu próxima consulta. La pregunta es qué modelo de país se construye alrededor de esa respuesta.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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