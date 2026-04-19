Jeff Bezos contraataca: Blue Origin demuestra que puede reutilizar cohetes como SpaceX de Elon Musk

La primera etapa del New Glenn regresó exitosamente y aterrizó en una barcaza en el Atlántico. (Tomado de Instagram/@jeffbezos)

El cohete New Glenn de Blue Origin logró reutilizar un propulsor en órbita por primera vez tras completar su tercer vuelo espacial, un avance técnico que refuerza la estrategia de la empresa de Jeff Bezos para igualar las capacidades logísticas de SpaceX, compañía de Elon Musk.

A las 7:25 de la mañana, hora local de Florida, el New Glenn despegó desde la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, llevando consigo un satélite fabricado por AST SpaceMobile Inc.

La primera etapa del cohete, diseñada para ser reutilizable, regresó exitosamente a la Tierra a las 7:35, posándose sobre una barcaza en el Océano Atlántico.

Este esquema operativo acerca a Blue Origin al estándar impuesto por SpaceX, porque hasta antes de este evento, solo la compañía de Musk había conseguido recuperar de manera vertical propulsores tras misiones orbitales.

Qué es todo lo que se sabe de este lanzamiento de Blue Origin

El lanzamiento de New Glenn desde Cabo Cañaveral llevó un satélite de AST SpaceMobile, consolidando la expansión en servicios satelitales comerciales. (Foto: REUTERS/Joe Skipper)

En el transcurso de la misión, se prevé que el despliegue del satélite de AST SpaceMobile ocurriera unos 75 minutos después del lanzamiento. Este satélite es el primero lanzado en 2026 por la tecnológica estadounidense, que ya contaba con siete artefactos en órbita a comienzos de año.

Además, en marzo, la firma anunció su intención de lanzar hasta 60 satélites adicionales a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer una red que facilitará conectividad móvil directa.

Estas cifras ilustran la velocidad con la cual AST busca ampliar su capacidad, en línea con una competencia cada vez más intensa por el dominio de las telecomunicaciones espaciales.

Por qué este lanzamiento es clave para Blue Origin

El director ejecutivo de Blue Origin planea entre ocho y doce lanzamientos de New Glenn en 2026, en respuesta a la creciente demanda de servicios satelitales. (Foto: REUTERS/Joe Skipper/File Photo/File Photo)

La relevancia del vuelo para la viabilidad comercial del proyecto New Glenn se acrecienta ante los años de retrasos que ha presentado el programa, obligado a intervalos más largos entre misiones de lo esperado inicialmente.

En noviembre de 2025, Blue Origin logró, por primera vez, recuperar un propulsor en el segundo vuelo de este cohete, paso indispensable para implementar la reutilización sistemática de componentes y optimizar los costos de lanzamiento.

Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin, declaró a Bloomberg Television que estima realizar entre ocho y doce lanzamientos de New Glenn en 2026 y subrayó: “Tenemos hardware de sobra para hacerlo”.

Atribuyó estas metas a una “demanda sin precedentes” de lanzamientos y remarcó que “creo que la demanda está aumentando”, citando la expansión de los servicios satelitales para internet y comunicaciones. Limp reveló que, al inicio de 2025, proyectaban entre seis y ocho vuelos durante ese año, pero finalmente concretaron solo dos.

SpaceX es una de las empresas referentes en el avance espacial y de telecomunicaciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estos avances se producen en medio de una carrera tecnológica global donde SpaceX y Amazon.com Inc. compiten por proveer conectividad a dispositivos desde el espacio. De hecho, el 14 de abril Amazon adquirió la empresa satelital Globalstar Inc. y anunció su entrada en el sector.

Cuáles son los planes de la empresa de Jeff Bezos

Blue Origin ha presentado planes para diversificar su cartera con la creación de un centro de datos orbital y una red de satélites destinada a conectar centros de datos y entidades gubernamentales.

Asimismo, la compañía comunicó en enero la decisión de parar los vuelos turísticos de su cohete New Shepard, para concentrar los recursos en tecnología lunar.

Tanto Blue Origin como SpaceX poseen contratos con la Nasa para desarrollar módulos de alunizaje y ambas trabajan bajo la meta de la agencia espacial de realizar un aterrizaje lunar en 2028.

Tanto Blue Origin como SpaceX poseen contratos con la NASA para desarrollar módulos de alunizaje y buscan un aterrizaje lunar en 2028. (Foto: REUTERS/Joe Skipper/Foto de archivo)

“El módulo lunar Mark 1 de Blue Origin tiene muchas posibilidades de aterrizar en la Luna a finales de este año”, afirmó Limp a Bloomberg Television.

Cuáles son los últimos avances de SpaceX

Mientras Blue Origin afianza su enfoque en reutilización y diversificación, SpaceX avanza con su propio programa de cohetes superpesados. La compañía de Elon Musk completó exitosamente el 14 de abril una prueba de encendido estático de los motores de la etapa superior de la nave Starship.

Esta versión potenciada del sistema está destinada a volar por primera vez en mayo, una vez completadas todas las validaciones técnicas.