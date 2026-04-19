El Salvador

Turismo en alza: El Salvador da la bienvenida a su décimo crucero en 2026

La llegada de la decimocuarta embarcación de la temporada de cruceros 2025-2026 representa un nuevo movimiento en la agenda turística de El Salvador y refleja el flujo constante de visitantes internacionales durante el año.

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El crucero Koningsdam arribó al puerto de Acajutla con más de 2,000 pasajeros y 900 tripulantes, impulsando el turismo en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El crucero Koningsdam arribó al puerto de Acajutla con más de 2,000 pasajeros y 900 tripulantes, impulsando el turismo en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Más de 2,000 pasajeros y casi 900 tripulantes arribaron este domingo al puerto de Acajutla, en Sonsonate, en el occidente de El Salvador, a bordo del crucero Koningsdam. El arribo de la embarcación activó el sector turístico local y proyectó al país como destino emergente dentro de las rutas internacionales de cruceros.

El crucero partió el 10 de abril desde Florida, Estados Unidos, realizando escalas en Cartagena, Colombia, el canal de Panamá y puerto Caldera, Costa Rica antes de recalar en costas salvadoreñas. Tras su parada en Acajutla, el itinerario continuará hacia puerto Quetzal, Guatemala.

Según información divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la llegada de los visitantes fue recibida con un despliegue de danzas típicas salvadoreñas y un acto protocolario encabezado por la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán. Durante la ceremonia, Durán entregó una placa conmemorativa al capitán del buque, Paul Adams, originario de Inglaterra, en reconocimiento a la visita.

El itinerario del Koningsdam incluyó escalas en Florida, Cartagena, canal de Panamá y Costa Rica antes de recalar en Acajutla, Sonsonate. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El itinerario del Koningsdam incluyó escalas en Florida, Cartagena, canal de Panamá y Costa Rica antes de recalar en Acajutla, Sonsonate. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El itinerario de los cruceristas incluye recorridos por parques arqueológicos como Casa Blanca, Joya de Cerén y Tazumal, así como visitas a sitios coloniales como Nahuizalco, Izalco y Santa Ana, el centro histórico y el área natural protegida Los Almendros.

El desembarco de pasajeros genera ingresos inmediatos para turoperadores, restaurantes y comunidades artesanas, fortaleciendo el intercambio cultural y la economía local. El evento reafirma la importancia de la colaboración entre sectores público y privado para consolidar a El Salvador como parada clave en las rutas marítimas internacionales.

Con el arribo del Koningsdam, El Salvador suma 14 embarcaciones recibidas en la temporada de cruceros 2025-2026 y alcanza el décimo buque en lo que va del año. Este flujo constante de visitantes por vía marítima impulsa la tendencia de expansión del turismo y consolida al país como destino atractivo, seguro y lleno de experiencias singulares.

La ceremonia de bienvenida en Acajutla contó con danzas típicas salvadoreñas y la entrega de una placa conmemorativa al capitán del crucero. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ceremonia de bienvenida en Acajutla contó con danzas típicas salvadoreñas y la entrega de una placa conmemorativa al capitán del crucero. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Alejandra Durán enfatizó que la estrategia nacional para atraer visitantes se apoya en la llegada de cruceros, eventos y el trabajo conjunto de sectores público y privado. “Estas visitas se suman a toda la estrategia de cruceros y de atracción de visitantes que estamos teniendo con eventos, y por supuesto con toda la dinámica que el sector público y privado está realizando en conjunto”, señaló la funcionaria.

Turismo en El Salvador: metas para 2026 y récords recientes

En 2026, El Salvador proyecta recibir entre 14 y 18 cruceros, lo que convertiría este periodo en el más activo para la industria turística marítima nacional. Esta meta se suma al objetivo general de alcanzar 4,2 millones de visitantes en el año.

El Salvador recibió 14 cruceros en la temporada 2025-2026 y suma su décimo buque del año, consolidando su desarrollo turístico marítimo. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador recibió 14 cruceros en la temporada 2025-2026 y suma su décimo buque del año, consolidando su desarrollo turístico marítimo. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La directora de Corsatur destacó que el país ya marcó un récord histórico en febrero, con 815,000 ingresos turísticos en ese mes. “Febrero de 2026 se convirtió en el mes que más visitantes hemos recibido históricamente”, expresó Durán, lo que acerca al país a su meta anual si se mantiene la tendencia.

Cada arribo refuerza la presencia de El Salvador en el escenario internacional y fortalece el objetivo de posicionarlo como uno de los destinos turísticos emergentes de mayor relevancia en la región.

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