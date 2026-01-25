Un nuevo rival para Starlink: la empresa espacial de Jeff Bezos entra al negocio del internet satelital

La propuesta de Blue Origin se basa en una constelación de 5.408 satélites distribuidos en dos órbitas. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Chandan Khanna/AFP)

Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos, ha anunciado el lanzamiento de su red TeraWave, una ambiciosa infraestructura que busca ofrecer conectividad por satélite de alta capacidad a empresas, organismos públicos y centros de datos en todo el mundo.

Este sistema combinará una constelación de miles de satélites con enlaces de fibra óptica terrestre, con el objetivo de cerrar la brecha digital en zonas rurales y remotas.

TeraWave: arquitectura, capacidad y cobertura global

La propuesta de Blue Origin se basa en una constelación de 5.408 satélites distribuidos en dos órbitas: 5.280 en órbita terrestre baja (LEO) para ofrecer velocidades de carga y descarga de hasta 144 Gbps, y otros 128 en órbita terrestre media (MEO) que, mediante enlaces ópticos, permitirán alcanzar picos de 6 Tbps.

Logotipo de la red de conexión por satélite TeraWave. BLUE ORIGIN

Esta arquitectura dual, respaldada por la integración con redes terrestres de fibra óptica, está orientada a garantizar transmisiones simétricas y de alta densidad, facilitando el funcionamiento eficiente de centros de datos y entidades que requieren mover grandes volúmenes de información en tiempo real.

De acuerdo con Xataka, TeraWave está diseñada para asegurar tanto conexiones punto a punto como acceso abierto a internet, superando las limitaciones geográficas y de infraestructura que suelen afectar a las regiones más apartadas.

El despliegue inicial, previsto para el último trimestre de 2027, ofrecerá servicio a hasta cien mil clientes, con la promesa de velocidades simétricas y conectividad robusta incluso en áreas donde la infraestructura tradicional no llega.

Jeff Bezos ha anunciado el lanzamiento de su red TeraWave. REUTERS/Remo Casilli

Estrategia y expansión: el papel de Amazon Leo y la integración tecnológica

La apuesta de Blue Origin por el internet satelital no se detiene en TeraWave. Ante la limitación inicial de cobertura, Jeff Bezos impulsa también el desarrollo de Amazon Leo, una red paralela bajo la marca Amazon que busca ampliar la capacidad y el alcance, con la intención de llegar a millones de usuarios a nivel global.

Es menester señalar que esta estrategia apunta a hacer del acceso a internet de alta velocidad una realidad asequible y escalable en cualquier rincón del planeta.

La integración de TeraWave con enlaces ópticos terrestres permite a Blue Origin gestionar el tráfico de datos de manera flexible y eficiente, incluso en situaciones de saturación o emergencia, configurándose como una red de respaldo para infraestructuras críticas.

Blue Origin es la compañía de Jeff Bezos. (Blue Origin)

El sistema, al ofrecer velocidades simétricas en cualquier ubicación, representa una alternativa innovadora frente a otras soluciones existentes, posicionando a Blue Origin como un fuerte competidor de Starlink en el mercado global de internet satelital.

La FCC autoriza a SpaceX a expandir Starlink con 7.500 nuevos satélites

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha dado luz verde a SpaceX para lanzar 7.500 satélites adicionales de segunda generación para su red Starlink, lo que elevará la constelación global de la empresa de Elon Musk a un total de 15.000 satélites en los próximos años.

Esta aprobación marca un avance significativo en la capacidad operativa de SpaceX y señala una nueva fase en la expansión global de sus servicios de internet satelital, según reportó Reuters.

SpaceX había solicitado autorización para lanzar alrededor de 30.000 satélites. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La FCC explicó que la autorización permitirá a SpaceX operar una red Gen2 mejorada, capaz de utilizar cinco bandas de frecuencia diferentes y de actualizar sus equipos en órbita, levantando además restricciones que antes limitaban la superposición de cobertura y la ampliación de capacidades técnicas.

Brendan Carr, presidente de la agencia, calificó la decisión como “un punto de inflexión para habilitar servicios de próxima generación”. Gracias a este permiso, Starlink podrá ofrecer conectividad directa a dispositivos móviles fuera de Estados Unidos y aumentar la cobertura y velocidades dentro del país, alcanzando hasta 1 gigabit por segundo.

Starlink es un servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia, desarrollado por SpaceX de Elon Musk. STARLINK

SpaceX había solicitado autorización para lanzar alrededor de 30.000 satélites, pero la FCC solo concedió la mitad de ese número por ahora. El organismo argumentó que “la autorización para satélites adicionales es de interés público, incluso cuando los satélites Gen2 mejorados aún no han sido probados en órbita”.

La aprobación para los restantes 14.988 satélites, especialmente los que operarían a más de 600 kilómetros de altitud, fue aplazada.