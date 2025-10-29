Personas más ricas, viviendo en el espacio y trabajando menos: la visión de Jeff Bezos del 2045

Las declaraciones del empresario se hicieron durante la Semana Tecnológica Italiana 2025 (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, sostiene que la humanidad se encuentra al borde de una nueva Edad de Oro, impulsada por la inteligencia artificial (IA) y la exploración espacial, que transformará radicalmente la vida cotidiana hacia 2045.

En este sentido, la posibilidad de que millones de personas vivan fuera del planeta Tierra y que la semana laboral se reduzca drásticamente ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción, sino a las proyecciones de algunos de los líderes más influyentes de la industria tecnológica.

Cómo será el mundo en las próximas dos décadas según Jeff Bezos

Durante su intervención en la Semana Tecnológica Italiana 2025, Bezos expresó su incomprensión ante quienes se muestran pesimistas respecto al futuro. Según sus palabras, “no veo cómo alguien vivo en este momento puede desanimarse”, aludiendo a la inminente llegada de una era de “abundancia civilizatoria”.

Bezos afirmó que la migración al espacio será una elección personal y no una imposición para la humanidad. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/Foto de archivo)

El empresario prevé que, en las próximas dos décadas, la tecnología permitirá que los seres humanos sean “más felices, más ricos, trabajen menos horas y vivan más allá del planeta Tierra”.

En su visión, los desplazamientos largos y tediosos hacia la oficina quedarán obsoletos, porque los robots asumirán esas tareas. Además, Bezos anticipó que muchas personas podrían tener su lugar de trabajo en otro planeta.

Afirmó: “En las próximas dos décadas, pienso que habrá millones de personas viviendo en el espacio”. Subrayó que esta migración será una elección personal y no una imposición: “No necesitamos que la gente viva en el espacio”, enfatizó.

Por qué Jeff Bezos cree que el avance tecnológico no es un problema

El fundador de Amazon sostiene que las máquinas asumirán trabajos tediosos y facilitarán la vida cotidiana en la nueva era tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a los temores de un futuro distópico provocados por los avances tecnológicos, Bezos defendió que la historia demuestra que las invenciones han elevado la calidad de vida.

“La abundancia de la civilización proviene de nuestras invenciones”, opinó. Recordó que “hace 10.000 años, más o menos, se inventaron las herramientas para arar, y todos nos volvimos más ricos... hablo de la civilización, estas herramientas incrementaron nuestra abundancia y ese patrón va a continuar”, declaró en el evento.

En cuanto al papel de los robots, Bezos considera que su presencia será clave en la exploración y el trabajo en el espacio. Sostuvo que “si necesitas realizar algún trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro lugar, podremos enviar robots para hacerlo, y eso será mucho más rentable que enviar humanos”.

Qué piensan otros líderes sobre esta visión de Jeff Bezos

Elon Musk planea enviar una nave no tripulada a Marte en 2026 y prevé la llegada de humanos al planeta rojo para 2028. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Mientras tanto, otros referentes del sector tecnológico comparten el optimismo de Bezos respecto al futuro espacial. Elon Musk ha manifestado su convicción de que la humanidad podría llegar a Marte para 2028, y ya planea enviar una nave no tripulada en 2026.

Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, considera que las carreras vinculadas al espacio serán las más demandadas en el futuro cercano.

Altman prevé que, en una década, los recién graduados universitarios accederán a empleos “completamente nuevos, emocionantes y muy bien pagados” en órbita, y admite sentirse “celoso de los jóvenes” cuyas primeras experiencias laborales no serán “aburridas” ni “viejas” como las de generaciones anteriores.

Por qué la visión de Bill Gates contrasta con la de otros líderes

Gates cuestiona la prioridad de la colonización extraterrestre y destaca la importancia de resolver problemas en la Tierra. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Existen voces críticas ante este entusiasmo por la colonización espacial. Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha expresado su escepticismo sobre la conveniencia de destinar recursos a la exploración fuera de la Tierra.

En una entrevista con el comediante James Corden, Gates planteó: “¿Espacio? Tenemos mucho que hacer aquí en la Tierra”, en referencia a los desafíos aún pendientes en el planeta.

A pesar de sus reservas sobre la prioridad de la exploración espacial, el empresario reconoció el gran potencial de la inteligencia artificial.

Según la Revista Fortune, el empresario prevé que la automatización podría permitir una semana laboral de solo dos días, con las máquinas asumiendo las tareas exigentes y las personas disponiendo de más tiempo para actividades personales.