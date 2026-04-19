Las emotivas palabras de Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños: “Celebramos tu vida”

La actriz venezolana expresó su amor a su hija mayor, Oriana Sabatini, que cumple 30 años este 19 de abril (Instagram)

El 19 de abril no es un día más para Catherine Fulop ni para su familia. Oriana Sabatini, la hija mayor de la actriz venezolana y Ova Sabatini, celebra sus 30 años en medio de una etapa de grandes cambios personales y profesionales. La fecha, siempre significativa, cobró aún más valor porque coincide con el primer cumpleaños de Oriana como mamá de Gia, fruto de su relación con el futbolista Paulo Dybala. Y, en medio de ese vaivén de emociones, decidió abrir su corazón

En esta ocasión, eligió las redes sociales para expresar el enorme amor y orgullo que siente por Oriana en este día tan especial. A través de un emotivo video, la actriz compartió imágenes de las tres décadas de vida de su hija, repasando desde sus primeros años hasta el presente, donde la cantante y actriz brilla con luz propia. “Hoy celebramos tu vida, Ori @orianasabatini y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso”, escribió Catherine al pie de la publicación.

El mensaje continuó con palabras llenas de admiración y ternura. “Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia —y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso, y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz”, expresó Fulop, haciendo referencia tanto al reciente nacimiento de su nieta como al debut musical de Oriana, quien en los últimos años se consolidó como cantante y compositora.

La actriz venezolana también celebró el día especial de su hija con una foto de su infancia

Catherine no dudó en compartir su perspectiva sobre la maternidad y el crecimiento personal de su hija. “Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo”, reflexionó. El posteo, dedicado a Oriana, se transformó en una declaración de amor y reconocimiento por la mujer en la que se convirtió. “Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando. Feliz vida, hijita, ¡te amo con todas mis fuerzas!”, concluyó Fulop, acompañando sus palabras con imágenes familiares y momentos compartidos.

Las muestras de cariño no se limitaron a la publicación principal. En sus historias de Instagram, Catherine sumó otra postal entrañable: una foto de Oriana en la infancia, luciendo una corona rosa con detalles dorados, en la que se la ve con su clásica expresión seria. “Jajaja hoy cumple mi bebita siempre con su cara de enojona. ¡Qué orgullosa estoy de ti, mi amor! Que se cumplan todos tus sueños”, escribió Fulop, quien acompañó el mensaje con emojis de corazones y caritas felices. La imagen fue rápidamente compartida por Oriana en su propio perfil, como uno de los primeros gestos que marcaron el inicio de la jornada.

Catherine Fulop, su hija Oriana Sabatini y su esposo Ova Sabatini previo al nacimiento de su nieta Gia (Instagram)

La familia Sabatini-Fulop celebró el cumpleaños de Oriana en un clima de emoción y complicidad. No solo se trató de una nueva vuelta al sol, sino también de una etapa completamente distinta para la cantante, que combina su carrera artística con el desafío de la maternidad. La llegada de Gia, su primera hija junto a Paulo Dybala, cambió la vida de Oriana y también la de toda la familia, que hoy la acompaña y celebra cada paso de su camino.

Así, entre fotos de infancia, recuerdos y palabras de amor, Catherine Fulop y Oriana Sabatini celebraron mucho más que un cumpleaños: celebraron los lazos, los comienzos y la libertad de reinventarse y crecer en cada etapa de la vida.