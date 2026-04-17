Tecno

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

Los usuarios pueden activar los radares actualizando la app y habilitando el velocímetro y los límites de velocidad en la configuración

Guardar
Logo de Google Maps con un indicador de velocidad "110 km/h" superpuesto en una pantalla de radar, sobre una autopista con coches en movimiento.
La función de Google Maps permite ver cámaras de fiscalización y recibir avisos de velocidad en tiempo real durante la navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los avisos de radares de velocidad a Google Maps representa un avance concreto para quienes usan la app todos los días en Argentina. Desde hace semanas, conductores comenzaron a notar la aparición de cámaras de fiscalización en la navegación, tanto en rutas nacionales como en accesos a ciudades importantes. El despliegue es gradual, pero las ventajas ya se perciben entre quienes buscan evitar sorpresas y conducir con mayor tranquilidad.

La aplicación ahora muestra iconos discretos de cámaras sobre el recorrido y lanza alertas de voz al acercarse a un control de velocidad. Estas funciones están disponibles tanto en Android como en iOS, sin necesidad de instalar complementos ni aplicaciones externas. Los avisos conviven con la visualización del límite de velocidad y el velocímetro en pantalla, herramientas que también ayudan a mantener el control durante la conducción.

La cobertura de radares crece de manera progresiva, y los datos se enriquecen con reportes de la comunidad de usuarios. Esto significa que tanto los controles fijos como los móviles pueden aparecer en el mapa según la información que aportan los conductores.

Las alertas de voz avisan cuando se aproxima un radar y el velocímetro cambia de color si se sobrepasa el límite permitido. (Europa Press)
Las alertas de voz avisan cuando se aproxima un radar y el velocímetro cambia de color si se sobrepasa el límite permitido. (Europa Press)

Así puedes activar la función de radares

Google Maps no cuenta con una opción explícita para mostrar radares, pero basta con seguir algunos pasos para habilitar la función:

  • Actualizar la aplicación a la última versión desde Play Store o App Store.
  • Ingresar en la app, tocar la foto de perfil y acceder a Ajustes > Configuración de navegación.
  • Activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro” para visualizar datos en tiempo real.

En caso de que los avisos no aparezcan, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la app y cambiar el idioma a Español (Argentina). El despliegue puede priorizar determinados perfiles o zonas, por lo que conviene probar estas alternativas.

Captura de pantalla de Google Maps en vista 3D con un coche blanco en una autopista, ruta azul, edificios grises, indicaciones de giro y parques
Los controles móviles dependen de reportes de los usuarios, que pueden sumar información para mejorar la precisión de los avisos. (Google)

Dónde aparecen los radares y cómo son las alertas

Las cámaras fijas de control se muestran como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el usuario recibe un aviso de voz breve y una tarjeta de advertencia en pantalla, informa ADSLZone. Si se supera el límite de velocidad, el velocímetro cambia de color y la alerta se vuelve más notoria.

En el caso de los controles móviles o “foto multas” temporales, la información depende de los reportes de los usuarios. Si en una zona hay controles móviles, cualquier conductor puede reportarlos para que otros reciban el aviso de manera inmediata.

Cómo reportar radares y controles de velocidad

Reportar un radar es sencillo: durante la navegación, basta con tocar el botón “+” de incidente y elegir entre “Radar”, “Control de velocidad” o “Speed trap”, según el idioma configurado. Luego, se añade la ubicación y se confirma el reporte. La propia app destaca que cuantos más reportes existan, mayor será la precisión de los avisos.

Si se comete un error, es posible editar o deshacer el reporte en los primeros segundos. La plataforma prioriza los avisos recientes y aquellos que más coincidan con los datos de otros usuarios.

El despliegue de la función es gradual y algunos usuarios deben esperar o ajustar la configuración regional para recibir los avisos. (Reuters)
El despliegue de la función es gradual y algunos usuarios deben esperar o ajustar la configuración regional para recibir los avisos. (Reuters)

Consejos para aprovechar al máximo la función

A diferencia de otras aplicaciones, en Google Maps los radares aparecen de forma contextual, principalmente cuando se activa una ruta de navegación. Iniciar un viaje mejora la detección y la recepción de alertas de voz. Otra recomendación es activar el modo de alta precisión en la configuración de ubicación del teléfono. Un GPS bien calibrado evita retrasos en las notificaciones y mejora la fiabilidad.

En dispositivos con ahorro de batería, conviene excluir a Google Maps para que las alertas funcionen sin interrupciones.

Qué hacer si aún no ves la función

El despliegue de los avisos de radares en Google Maps es progresivo. Si la función no está disponible, se sugiere verificar que la cuenta esté configurada en la región correcta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchos usuarios confirman que la función se habilita de un día para otro y que no es necesario realizar configuraciones adicionales.

Con estos ajustes, la función deja de ser “oculta” y se integra a la rutina diaria, aportando mayor control y serenidad al conducir.

Temas Relacionados

Google MapsTecnología-noticiasLo último en tecnologíaRadares de velocidadCómo activar radares en Google MapsNavegación GPS

Últimas Noticias

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Controlar la apertura permitirá al iPhone 18 Pro optimizar las fotos tanto en escenarios de mucha luz como en condiciones de baja luminosidad

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

Averiguar vuelos baratos ya no depende solo de la suerte: comparar fechas flexibles, activar alertas de precio y revisar la evolución de las tarifas puede ayudar

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

La integración de inteligencia artificial agéntica libera recursos humanos para tareas de mayor valor, requiriendo nuevas capacidades de supervisión

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

Codex también puede generar y modificar imágenes, combinando capturas de pantalla y código en un mismo flujo de trabajo

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

¿Pueden clonar tu WhatsApp? Esto debes hacer para proteger tu información y la de tu familia

Recibir códigos sin solicitarlos o perder acceso a la cuenta son señales de alerta clave

¿Pueden clonar tu WhatsApp? Esto debes hacer para proteger tu información y la de tu familia
DEPORTES
La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

Agostina Hein arrasó con tres medallas de oro para Argentina en la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

TELESHOW
El divertido intercambio de Wanda Nara y Martín Migueles durante el rodaje de la novela vertical

El divertido intercambio de Wanda Nara y Martín Migueles durante el rodaje de la novela vertical

Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

Anna del Boca habló del posible regreso de su madre Andrea a Gran Hermano: “Tiene adrenalina por volver”

Una amiga de Wanda Nara sorprendió al vaticinar cuál será el futuro de la relación entre la empresaria y Mauro Icardi

La salud de Luis Brandoni: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor

INFOBAE AMÉRICA

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Transporte por apps en Panamá pasa a ser servicio de lujo con nuevas reglas

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”