Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

La función de Google Maps permite ver cámaras de fiscalización y recibir avisos de velocidad en tiempo real durante la navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los avisos de radares de velocidad a Google Maps representa un avance concreto para quienes usan la app todos los días en Argentina. Desde hace semanas, conductores comenzaron a notar la aparición de cámaras de fiscalización en la navegación, tanto en rutas nacionales como en accesos a ciudades importantes. El despliegue es gradual, pero las ventajas ya se perciben entre quienes buscan evitar sorpresas y conducir con mayor tranquilidad.

La aplicación ahora muestra iconos discretos de cámaras sobre el recorrido y lanza alertas de voz al acercarse a un control de velocidad. Estas funciones están disponibles tanto en Android como en iOS, sin necesidad de instalar complementos ni aplicaciones externas. Los avisos conviven con la visualización del límite de velocidad y el velocímetro en pantalla, herramientas que también ayudan a mantener el control durante la conducción.

La cobertura de radares crece de manera progresiva, y los datos se enriquecen con reportes de la comunidad de usuarios. Esto significa que tanto los controles fijos como los móviles pueden aparecer en el mapa según la información que aportan los conductores.

Las alertas de voz avisan cuando se aproxima un radar y el velocímetro cambia de color si se sobrepasa el límite permitido. (Europa Press)

Así puedes activar la función de radares

Google Maps no cuenta con una opción explícita para mostrar radares, pero basta con seguir algunos pasos para habilitar la función:

Actualizar la aplicación a la última versión desde Play Store o App Store.

Ingresar en la app, tocar la foto de perfil y acceder a Ajustes > Configuración de navegación .

Activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro” para visualizar datos en tiempo real.

En caso de que los avisos no aparezcan, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la app y cambiar el idioma a Español (Argentina). El despliegue puede priorizar determinados perfiles o zonas, por lo que conviene probar estas alternativas.

Los controles móviles dependen de reportes de los usuarios, que pueden sumar información para mejorar la precisión de los avisos. (Google)

Dónde aparecen los radares y cómo son las alertas

Las cámaras fijas de control se muestran como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el usuario recibe un aviso de voz breve y una tarjeta de advertencia en pantalla, informa ADSLZone. Si se supera el límite de velocidad, el velocímetro cambia de color y la alerta se vuelve más notoria.

En el caso de los controles móviles o “foto multas” temporales, la información depende de los reportes de los usuarios. Si en una zona hay controles móviles, cualquier conductor puede reportarlos para que otros reciban el aviso de manera inmediata.

Cómo reportar radares y controles de velocidad

Reportar un radar es sencillo: durante la navegación, basta con tocar el botón “+” de incidente y elegir entre “Radar”, “Control de velocidad” o “Speed trap”, según el idioma configurado. Luego, se añade la ubicación y se confirma el reporte. La propia app destaca que cuantos más reportes existan, mayor será la precisión de los avisos.

Si se comete un error, es posible editar o deshacer el reporte en los primeros segundos. La plataforma prioriza los avisos recientes y aquellos que más coincidan con los datos de otros usuarios.

El despliegue de la función es gradual y algunos usuarios deben esperar o ajustar la configuración regional para recibir los avisos. (Reuters)

Consejos para aprovechar al máximo la función

A diferencia de otras aplicaciones, en Google Maps los radares aparecen de forma contextual, principalmente cuando se activa una ruta de navegación. Iniciar un viaje mejora la detección y la recepción de alertas de voz. Otra recomendación es activar el modo de alta precisión en la configuración de ubicación del teléfono. Un GPS bien calibrado evita retrasos en las notificaciones y mejora la fiabilidad.

En dispositivos con ahorro de batería, conviene excluir a Google Maps para que las alertas funcionen sin interrupciones.

Qué hacer si aún no ves la función

El despliegue de los avisos de radares en Google Maps es progresivo. Si la función no está disponible, se sugiere verificar que la cuenta esté configurada en la región correcta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchos usuarios confirman que la función se habilita de un día para otro y que no es necesario realizar configuraciones adicionales.

Con estos ajustes, la función deja de ser “oculta” y se integra a la rutina diaria, aportando mayor control y serenidad al conducir.