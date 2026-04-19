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Lolo Tinelli cumplió 12 años: las tiernas dedicatorias de sus hermanos y del conductor al más pequeño de la familia

El nene recibió palabras cargadas de amor y orgullo por parte de sus afectos más cercanos

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Marcelo Tinelli y sus cinco hijos dieron presente en el partido del Inter Miami
Entre fotos familiares y tortas, Lolo disfrutó de una jornada rodeado de gestos de cariño y complicidad fraternal (Instagram)

La familia Tinelli volvió a mostrar su costado más cálido y unido en una fecha especial. Este sábado, Lorenzo, el hijo menor de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, celebró sus 12 años y fue el verdadero protagonista de la jornada. Como suele ocurrir en cada cumpleaños del clan, los mensajes llenos de ternura y las imágenes familiares se multiplicaron en las redes sociales, reflejando el cariño y la complicidad que los une incluso en los gestos más simples.

En esa velada tan importante, los hijos mayores del conductor no quisieron quedarse afuera del festejo y le dedicaron tiernas palabras a través de sus historias de Instagram. Francisco Tinelli fue una de las primeras en sumarse a los saludos. Subió una foto de una mañana compartida con Lolo y le escribió: “Encontré esta foto de una mañana hermosa que pasamos juntos. Qué lindo es tenerte cerca y verte crecer Lolo. No sabés el orgullo que me da que seas mi hermano. Sos lo que tantas veces soñé, pedí, deseé. Mi hermano varón. Acá estoy y estaré para vos. Gracias por darme la convicción de que la vida es hermosa para ser vivida. Feliz cumpleaños, te amo”. El mensaje, acompañado de corazones y emojis de torta, reflejó el amor fraternal y el orgullo del hijo del conductor por su hermano menor.

Mica Tinelli también dedicó unas palabras a Lolo. Compartió una imagen del niño en blanco y negro, sentado a la mesa y sonriendo. “Lorenzo te amo mucho, feliz cumpleaños”, escribió, con corazones y emojis de carita emocionada. La sencillez del mensaje deja ver la cercanía y el afecto que atraviesa a todos los integrantes del clan.

el mensaje de los hijos de Tinelli a Lolo por su cumpleaños
Francesca Tinelli celebró a su hermano menor con un mensaje emotivo: “Sos lo que tantas veces soñé, pedí, deseé. Mi hermano varón. Feliz cumpleaños, te amo”

Otro de los momentos emotivos del día fue la celebración organizada por Cande Tinelli. En sus historias, mostró a Lorenzo rodeado de amigos y familiares, con Marcelo a su lado, soplando las velas de dos tortas decoradas y bajo una lluvia de bengalas y globos metalizados en tonos rojos y azules. “Feliz cumple, Lolito”, sumó Cande, acompañando la escena con brillos y corazones.

Un joven sonriente con emojis de corazón en los ojos y pulgar arriba, sentado a una mesa con mantel a cuadros, platos y una copa. Una persona al fondo
En una imagen en blanco y negro, Lorenzo sonríe con emojis de corazón sobre sus ojos mientras su hermana le dedica un emotivo mensaje de cumpleaños en su día
Cuatro personas, un adulto y tres niños, celebran un cumpleaños. En primer plano hay dos tortas con velas encendidas sobre un mantel a cuadros rojo y blanco
Cande Tinelli mostró el festejo familiar con Marcelo y Lolo, rodeados de amigos, tortas con velas y globos en una tarde llena de alegría

El propio Marcelo también se sumó a los homenajes y, antes de irse a dormir, compartió una foto junto a Lolo en la cama. “Me voy a dormir tan pero tan feliz. Me hiciste disfrutar otro día de maravillas en mi vida, gracias a tu amor. Cumpliste 12 años, Lolito hermoso. Hoy vi a mi tía Dorita con 92 años y vos con 12. Con 80 años de diferencia y disfrutando una larga mesa, cargada de mucho amor en familia y con amigos. TE AMO LOLITO (Te lo digo todo el tiempo)”, escribió el conductor, dejando en claro que los pequeños grandes momentos familiares son los que más valora.

La celebración no solo quedó en los posteos públicos, sino que se vivió en la intimidad del hogar, entre juegos, charlas y risas. Lolo, que a lo largo de los años se ganó el cariño del público por su simpatía y carisma, disfrutó rodeado de quienes más lo quieren.

Un hombre barbudo y un niño con cabello oscuro acostados en la cama miran a la cámara. Una superposición de texto en español ocupa gran parte de la imagen
Marcelo Tinelli cerró el día con un mensaje lleno de amor junto a Lorenzo (Instagram)

Y, a pesar de la ausencia de Juanita en las redes, el clima de unión y alegría fue absoluto. Como en cada cumpleaños Tinelli, la familia se mostró unida y feliz de compartir el crecimiento de Lorenzo, que se va transformando de niño a adolescente en medio de una familia numerosa y siempre presente. De esa manera, entre tortas, velas y abrazos, Lolo celebró un año más rodeado de amor, en una postal familiar que volvió a enamorar a todos en las redes sociales.

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