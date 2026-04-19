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Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo cayó un lugar y será 20° tras la actualización de este lunes. El mayor ascenso será Camilo Ugo Carabelli, que esta semana logró el mejor triunfo de su carrera frente al ruso Karen Khachanov en Barcelona

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Camilo Ugo Carabelli logró un triunfazo ante Karen Khachanov en Barcelona (Fuente: REUTERS/Yves Herman)
Camilo Ugo Carabelli logró un triunfazo ante Karen Khachanov en Barcelona (Fuente: REUTERS/Yves Herman)

El circuito sigue en plena gira europea sobre polvo de ladrillo y dejó un fin de semana con impacto directo en la élite del ranking mundial. Los títulos del estadounidense Ben Shelton en Múnich y del francés Arthur Fils en Barcelona provocaron cambios en el mapa del escalafón de la ATP, que continúa liderado por Jannik Sinner y mantiene una fuerte presencia argentina dentro del Top 100.

En el ATP 500 alemán, Shelton se quedó con el trofeo tras una semana sólida, lo que le permite dar un nuevo golpe sobre la mesa del Top 10. El estadounidense, número 6 del mundo y uno de los jugadores más explosivos del circuito, quedó a tiro de volver al Top 5. Con los puntos obtenidos en Múnich, la distancia que lo separa del canadiense Felix-Auger Aliassime es ahora de apenas 30 unidades.

Shelton, además, tuvo desquite del sinsabor del año pasado, cuando cayó frente al alemán Alexander Zverev en la final. El americano demostró que este certamen le sienta bien y derrotó con autoridad a Flavio Cobolli, que venía de una gran actuación ante Sascha, a quien eliminó en dos sets.

Fue 6-2 y 7-5 en una hora y media de juego. Shelton dominó con su saque (ganó el 85% de los puntos con el primero) y obtuvo su primer trofeo en 2026.

En Barcelona, Arthur Fils completó una actuación consagratoria al imponerse en la final frente a Andrey Rublev.

El francés, de apenas 21 años, logró así su cuarto título ATP y el primero en el Conde de Godó, confirmando su irrupción en la élite tras una grave lesión que lo marginó el año pasado durante ocho meses. Fils sufrió una fractura por estrés lumbar en mayo de 2025, durante su participación en Roland Garros.

Este domingo, el tenista galo (30° del mundo) fue pura potencia y se impuso por 6-2 y 7-6 (2) sobre el ruso (15°) en 1 hora y 41 minutos.

Arthur Fils levanta el trofeo en Barcelona (Fuente: REUTERS/Bruna Casas)
Arthur Fils levanta el trofeo en Barcelona (Fuente: REUTERS/Bruna Casas)

Jannik Sinner se sostiene en la cima

En lo más alto del ranking no hubo modificaciones: Jannik Sinner continúa como número uno del mundo, seguido de Carlos Alcaraz. El italiano mantiene una ventaja en puntos tras su consagración reciente en Montecarlo, mientras que el español no logró sumar en Barcelona y dejó pasar una oportunidad de acercarse. Alcaraz, además, se ausentará del Masters 1000 de Madrid debido a una lesión en la muñeca derecha.

El podio lo completa Alexander Zverev, mientras que la novedad en el resto del Top 10 es el retorno del estadounidense Taylor Fritz al séptimo lugar, desplazando al australiano Alex de Miñaur.

El Top 10 del ranking ATP

  • Jannik Sinner (ITA), 1°
  • Carlos Alcaraz (ESP), 2°
  • Alexander Zverev (GER), 3°
  • Novak Djokovic (SRB), 4°
  • Felix Auger Aliassime (CAN), 5°
  • Ben Shelton (USA), 6°
  • Taylor Fritz (USA), 7°
  • Alex de Miñaur (AUS), 8°
  • Lorenzo Musetti (ITA), 9°
  • Daniil Medvedev (RUS), 10°
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la ceremonia de premiación en Montecarlo, la semana pasada (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la ceremonia de premiación en Montecarlo, la semana pasada (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

La presencia argentina: nueve dentro del Top 100

El mejor ubicado sigue siendo Francisco Cerúndolo, que cedió un lugar tras su eliminación en cuartos de final ante Zverev. Fran, que el año pasado había alcanzado las semis, descenderá al 20° puesto tras la actualización de este lunes.

Detrás aparecen Tomás Etcheverry, que conserva la 29° posición del escalafón de la ATP, y Mariano Navone, que retrocedió un puesto y será 45°.

Luego aparece el mayor ascenso de la semana entre los argentinos del Top 100: Camilo Ugo Carabelli escalará 7 posiciones para ubicarse 57°. El triunfazo ante el ruso Karen Khachanov -14° del mundo y una bestia negra para los tenistas argentinos- tendrá impacto en el ranking.

La armada argentina sigue con Román Burruchaga (subirá dos lugares y será 59°, la mejor ubicación de su carrera), Sebastián Báez (cae siete puestos), Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante, un bloque que combina juventud y proyección.

A ellos se suma Marco Trungelliti, que se convirtió hace dos semanas en el tenista más veterano (36 años) en meterse en el Top 100. El santiagueño subirá dos escalones y será 77°, la ubicación más alta de su extensa trayectoria.

La nota negativa de esta semana fue la salida de Francisco Comesaña del primer centenar de tenistas en el mundo. El marplatense, que atraviesa una racha adversa en sus resultados, cayó en la primera ronda del Challenger de Oeiras y retrocederá 13 lugares: desde este lunes ocupará el 105° puesto.

  • Francisco Cerúndolo, 20°
  • Tomás Etcheverry, 29°
  • Mariano Navone, 45°
  • Camilo Ugo Carabelli, 57°
  • Román Burruchaga, 59°
  • Sebastián Báez, 64°
  • Juan Manuel Cerúndolo, 67°
  • Thiago Tirante, 75°
  • Marco Trungelliti, 77°
Francisco Cerúndolo esta semana, durante su participación en Múnich (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo esta semana, durante su participación en Múnich (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

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