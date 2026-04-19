El blooper entre un arquero y un defensor en la MLS que es candidato al gol más insólito del año en el fútbol

El insólito gol que da de que hablar en la MLS

El encuentro entre Real Salt Lake y San Diego FC en el America First Field de Sandy, Utah, dejó una de las imágenes más llamativas de la temporada de la Major League Soccer (MLS). El mediocampista Diego Luna abrió el marcador tras un blooper del arquero rival, acción que se convirtió en el punto de partida para la contundente victoria local por 4-2.

Apenas iniciado el partido, a los cuatro minutos, el arquero de San Diego FC, Duran Ferree, intentó salir jugando desde su área tocando corto con su defensor Manu Duah. En una acción que rápidamente se viralizó, Duah devolvió el balón a su portero, quien al intentar responder se encontró con la presión de Luna. El mediocampista de Real Salt Lake interceptó el pase y, tras el rebote, celebró el primer gol del partido.

“Probablemente sea la mejor primera mitad de fútbol que he visto en el tiempo que llevo aquí”, valoró el entrenador de Real Salt Lake, Pablo Mastroeni, en conferencia de prensa. “En todas las fases. La forma en que presionamos, la forma en que convertimos nuestras acciones defensivas en transiciones rápidas y ocasiones de gol claras, la forma en que construimos el juego desde atrás... Creo que la primera mitad resumió a la perfección el equipo que aspiramos a ser”.

La desconcentración defensiva de San Diego FC no terminó allí. Solo un minuto después, un centro al área servido por Luna encontró la cabeza de Sergi Solans, quien amplió la ventaja local. Ferree volvió a quedar expuesto tras intentar despejar, pero el balón rebotó en sus piernas y terminó dentro del arco. Para el minuto seis, el marcador ya era 2-0 a favor de Real Salt Lake.

ARCHIVO - Mauricio Pochettino elogió a Luna durante 2025 (AP Foto/Ashley Landis)

El dominio local se mantuvo durante toda la primera parte. Luna, en su segundo partido como titular tras recuperarse de una lesión de rodilla, además de su gol, sumó dos asistencias: una en el cabezazo de Solans y otra en el primer gol de Morgan Guilavogui con la camiseta de Real Salt Lake.

El propio Luna, que fue una de las revelaciones en la selección masculina de Estados Unidos el año pasado y ha sido dos veces All-Star de la MLS, busca asegurarse un lugar en la lista de Mauricio Pochettino para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico argentino ha elogiado públicamente su “valentía”, especialmente tras la victoria en un amistoso ante Costa Rica en enero de 2025.

En la segunda parte, San Diego FC buscó reaccionar. Un penal sancionado por el árbitro Ismail Elfath permitió el descuento de Anders Dreyer. A pesar de ese gol y de una posterior anotación de Marcus Ingvartsen, el equipo visitante no logró revertir el resultado. El encuentro finalizó 4-2, dejando a Real Salt Lake con 16 puntos y ubicado en el quinto puesto de la Conferencia Oeste, mientras que San Diego FC quedó con 11 puntos en ocho partidos.