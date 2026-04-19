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El brutal nocaut que sufrió el boxeador argentino Braian Suárez contra Ben Whittaker en el primer round de una pelea en Inglaterra

El púgil nacional cayó por KO técnico tras múltiples caídas en el incio de un combate que se llevó a cabo en el M&S Bank Arena, de Liverpool

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Este video documenta un combate de boxeo profesional. En el primer asalto, el púgil Ben Whittaker, con vestimenta roja, golpea a Braian Suárez, quien usa atuendo azul claro. Suárez cae al suelo y queda inmovilizado. Posteriormente, Whittaker levanta los brazos en señal de victoria ante la multitud. Braian Suárez, de nacionalidad argentina, fue el boxeador noqueado en este enfrentamiento. El evento es de cobertura deportiva.

El boxeador británico Ben Whittaker protagonizó en Liverpool uno de los episodios más contundentes del boxeo reciente al propinarle a Braian Nahuel Suárez, representante argentino, un nocaut en el primer asalto que definió el combate en apenas dos minutos y 24 segundos en la categoría semipesado. El enfrentamiento, que se desarrolló en el M&S Bank Arena, marcó la undécima victoria de Whittaker y su octavo triunfo por la vía rápida, mientras Suárez sumó la quinta derrota de su carrera.

El púgil inglés, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con un récord invicto de 11-0-1, salió a marcar el ritmo del combate desde el primer instante. Durante los primeros segundos, Whittaker utilizó el jab para mantener la distancia y controlar los movimientos de Suárez, quien intentó acortar el ring para forzar un intercambio más físico. Sin embargo, la estrategia del argentino no prosperó frente a la técnica y precisión del local.

En declaraciones recogidas por DAZN, Whittaker sostuvo: “Cuanto más subo a este ring, más experiencia gano, más cómodo me siento, y eso es peligroso para mis rivales”. El británico, de 28 años, alternó jabs y ganchos, y sorprendió a la afición con maniobras de esquiva y gestos que reflejaron su confianza. Hacia la mitad del asalto, su estilo vistoso se combinó con una ráfaga de golpes al cuerpo y dos ganchos de derecha que dejaron sin capacidad de respuesta al boxeador argentino.

La primera conexión de derecha dejó mal parado a Suárez, mientras que el segundo impacto fue definitivo. El árbitro inició la cuenta reglamentaria, pero, al advertir el estado de Suárez, optó por detener la pelea antes de que concluyera el primer capítulo. El argentino quedó visiblemente dolorido y conmocionado, sin posibilidad de continuar.

Un boxeador de shorts azules y guantes negros está de rodillas en la lona azul de un ring, con un árbitro de camisa blanca cerca y levantando las manos
El boxeador argentino Braian Suárez sufrió un nocaut en el primer asalto de su combate. (Grosby)

La pelea, que generó gran expectativa en el público local, fue el segundo nocaut consecutivo de Whittaker en un primer asalto, una marca que refuerza su condición de promesa del peso semipesado. Eddie Hearn, promotor del británico y referente de Matchroom Boxing, manifestó tras la victoria: “Creo firmemente que en 2027 estará listo para enfrentarse a todos los peleadores de 175 libras del mundo. Por fin tenemos a alguien en este país con potencial de superestrella que podría salir y vencerlos a todos”, según recogió DAZN.

La organización del evento informó que Whittaker aceptó encabezar la cartelera en reemplazo de Callum Smith, quien debió cancelar su compromiso por lesión. La decisión de Hearn de apostar por el medallista olímpico fue respaldada por el resultado sobre el cuadrilátero. El promotor añadió: “Lo que estás viendo es la evolución de la próxima gran superestrella británica en el boxeo, Ben Whittaker. A algunos les puede gustar, a otros no, pero tendrán que acostumbrarse porque lo veo caminando hacia el ring y pienso ‘superestrella, superestrella, superestrella’. Es casi molesto lo hábil y tranquilo que es porque tiene muchas cosas especiales. Creo que estamos en el camino hermoso de los campeonatos del mundo”, tal como consignó DAZN.

Boxeador sonriente con guantes rojos y tatuajes, agachado en un ring azul y blanco. Viste pantalones cortos y zapatos rojos brillantes
El boxeador celebró en el ring tras su victoria por nocaut técnico sobre el argentino Braian Suárez en el primer asalto de su combate. (Grosby)

El futuro inmediato de Whittaker contempla una presentación el 27 de junio en Brooklyn, donde realizará su debut en los Estados Unidos como parte de la cartelera encabezada por Jaron Ennis y Xander Zayas. Además, la promotora confirmó que el británico encabezará una velada en Birmingham, su ciudad natal, hacia finales de este año.

Por el lado de Braian Nahuel Suárez, el argentino de 34 años mantiene un récord de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y cinco derrotas. La derrota frente a Whittaker representa un nuevo desafío en su carrera profesional, mientras el británico reafirma su condición de invicto y consolida su proyección internacional.

Suárez cayó en el primer round ante Whittaker (Reuters)
Suárez cayó en el primer round ante Whittaker (Reuters)

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