La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Vista de los restos de ambulancias incendiadas en el barrio londinense de Golders Green, luego de un ataque que afectó a unidades del servicio judío Hatzola Northwest (AP Foto/Alberto Pezzali)

La Policía de Londres abrió una investigación sobre la posible implicación de redes vinculadas a Irán en una serie de ataques incendiarios contra sinagogas, organizaciones comunitarias judías y un medio de comunicación persa en distintos barrios de la capital británica.

Las autoridades confirmaron que la ola de incidentes, que incluye el incendio de ambulancias de una organización benéfica judía y un intento de incendio en la sinagoga Kenton United, podría formar parte de una campaña coordinada por intermediarios criminales que actúan a favor de intereses extranjeros.

La subcomisaria adjunta Vicki Evans, responsable nacional de la lucha antiterrorista, informó que agentes especializados lideran la investigación de los ataques y mantienen la hipótesis de que el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia —que se atribuyó los hechos en redes sociales— esté operando como un brazo de influencia iraní en Europa.

“Somos conscientes de los reportes públicos que sugieren que este grupo puede tener vínculos con Irán. Continuaremos explorando esa línea conforme evolucione la investigación”, señaló Evans.

En el último mes, la policía metropolitana ha reforzado la presencia de patrullas uniformadas y de civil en el noroeste de Londres, un área con importante presencia judía, tras una serie de ataques que incluyeron incendios en sinagogas y vehículos de emergencia de la organización voluntaria Hatzola.

Ambulancias de Hatzola reducidas a restos calcinados tras un incendio intencional considerado por la policía como un acto antisemita, en el noroeste de Londres (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

El ataque más reciente, en la madrugada del sábado, provocó daños menores en una sinagoga de Kenton, donde los agentes hallaron restos de una sustancia incendiaria arrojados por una ventana.

El rabino jefe, Ephraim Mirvis, manifestó su alarma ante la escalada de incidentes y advirtió sobre el riesgo de que la situación se agrave si no se toman medidas urgentes.

“Una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está ganando fuerza. No podemos, ni debemos, esperar a que haya víctimas para comprender lo peligroso de este momento para toda nuestra sociedad”, escribió Mirvis en redes sociales.

El primer ministro Keir Starmer condenó los hechos y aseguró que su gobierno “no tolerará actos abominables” contra los judíos en el país.

“Los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra el Reino Unido”, afirmó Starmer.

El grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que en castellano significa Movimiento de los Compañeros de la Mano Derecha del Islam, ha atribuido la autoría de los incendios en Londres y de otros ataques recientes en Bélgica y Países Bajos a través de videos publicados en redes sociales.

El jefe rabino Ephraim Mirvis visita el lugar donde fueron incendiadas cuatro ambulancias de la organización judía Hatzola, en un hecho investigado por la policía como crimen de odio antisemita (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

En uno de estos mensajes, el grupo amenazó con atacar la embajada israelí en Londres con drones equipados con sustancias peligrosas. La policía acordonó la zona cercana a Kensington Gardens y examinó varios objetos sospechosos, pero no se hallaron materiales dañinos.

Las fuerzas de seguridad británicas han advertido en los últimos años sobre el uso de intermediarios criminales por parte de Irán para ejecutar acciones hostiles en territorio europeo, dirigidas tanto a medios críticos con el régimen como a objetivos vinculados a la comunidad judía.

El MI5, el servicio de inteligencia interior del Reino Unido, informó que se frustraron más de veinte operaciones potencialmente letales con apoyo iraní en el último año.

Evans subrayó que las investigaciones sobre los recientes ataques continúan y que en las últimas semanas se ha detenido y acusado a varias personas, cuyos perfiles abarcan desde adolescentes hasta adultos de más de 40 años.

“Cualquiera que acepte participar como matón a sueldo en estos actos violentos acabará enfrentando largas condenas de prisión”, advirtió la subcomisaria.

Expertos en seguridad consultados señalan que Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia podría ser un nombre de fachada utilizado por redes criminales para enmascarar la autoría de ataques por encargo.

El primer ministro Keir Starmer condenó los hechos y aseguró que su gobierno “no tolerará actos abominables” contra los judíos en el país (REUTERS)

Las autoridades han reiterado que no bajarán la guardia y que cualquier amenaza contra la comunidad judía será tratada con máxima prioridad, mientras se investiga la extensión real de la red y sus eventuales vínculos internacionales.

(Con información de Reuters y The Associated Press)