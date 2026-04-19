El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

Daniela Celis fue sorprendida por un romántico gesto por parte de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas (X)

Thiago Medina volvió a ser noticia con un gesto romántico que revolucionó las redes sociales y reavivó la tensión en el triángulo mediático que comparte con Daniela Celis y Nick Sícaro. El exparticipante Gran Hermano 2022 sorprendió a la mamá de sus gemelas con un despliegue que no pasó desapercibido, en el mismo canal donde ella trabaja y en pleno auge de rumores que la vinculan sentimentalmente con Sícaro.

En un momento que se volvió viral, Thiago decidió enviarle a Daniela un ramo de flores y mariachis, que llegaron al canal para sorprenderla en vivo. La reacción de Celis fue instantánea: la influencer no pudo ocultar su emoción y dejó ver ante las cámaras la mezcla de sorpresa y ternura que le provocó el detalle. Pero lo que más llamó la atención fue la nota que acompañaba el regalo. “Con amor, el padre de tus hijas”, firmó Thiago, dejando en claro el vínculo que los une más allá de cualquier especulación.

Sin embargo, el gesto romántico de Thiago no tardó en ser comparado con la movida que días antes había protagonizado Sícaro, quien también había sorprendido a Daniela con flores y mariachis en una transmisión en vivo de Telefe. La coincidencia no pasó inadvertida para el público ni para los propios protagonistas. Thiago, lejos de esquivar la polémica, reaccionó con ironía en Instagram y dejó un mensaje que encendió aún más el debate: “Creo que me copiaron”.

Daniela Celis sosteniendo el ramo de rosas y posando junto a los mariachis que le envió su expareja (Captura de video)

El ida y vuelta continuó en redes, cuando Thiago redobló la apuesta y respondió desde los comentarios. “Lo que pasa es que lo mío no es arreglado para un repechaje. Esto fue pago, no de canje”, diferenciándose de la actitud de su supuesto competidor y dando a entender que su gesto fue genuino y sin segundas intenciones mediáticas.

La historia detrás de este cruce romántico y mediático tiene varios capítulos. Todo comenzó cuando Sícaro decidió sorprender a Daniela en pleno programa, con una puesta romántica que incluyó mariachis, flores y música en vivo. Fue durante una transmisión especial dedicada a los exparticipantes de Gran Hermano, cuando Sícaro se acercó por detrás de Celis y le tapó los ojos. Al escuchar su voz y darse cuenta de quién era, Daniela preguntó: “¿Pero por qué?, ¿es una sorpresa?”. Nick, decidido a inmortalizar el momento, pidió: “Grabame que quiero que me quede esto. Es una sorpresa muy importante que te hice. No podés mirar. No mirés. No mirés, ¿eh? ¿Estás nerviosa?”.

La sorpresa tomó una dimensión mayor cuando, en presencia de Kennys Palacios y con las cámaras enfocando cada detalle, dos mariachis ingresaron al estudio para interpretar “Si nos dejan”, el clásico de Luis Miguel. Tras la primera canción, Celis, entre risas y algo incómoda, frenó la situación para preguntarle a la cantante si la elección del tema había sido de Nick o de los músicos. “La elegimos juntos”, respondió la artista, sumando aún más intriga a la movida.

Nick no se detuvo ahí: “Viste que yo no estaba y que estaban todos ustedes acá, bueno, me fui a hacer las cosas bien. Pero pará, tengo otra sorpresa. No te me pongas nerviosa. Pará, vamos con el segundo tema”. La atención del estudio era total. El clima subió de temperatura cuando Sícaro apareció con un ramo de flores que entregó directamente a Daniela frente a las cámaras, consolidando el gesto y dejando a todos expectantes.

El joven sorprendió a la exparticipante de Gran Hermano con una velada romántica con música en vivo (La Noche de los Ex - Telefe)

Al recibir el regalo, Nick buscó la reacción de Daniela: “¿Te gustó?”. “Estoy sin palabras”, respondió ella, visiblemente impactada. La insistencia de Sícaro no tardó en llegar: “¿Estás para decir algo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?”. Entre risas y nervios, Celis admitió: “No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora”. La situación se convirtió en el foco de la transmisión, generando risas y comentarios tanto en el estudio como en las redes sociales.

Ahora, la competencia romántica entre Thiago y Nick Sícaro sumó así un nuevo capítulo. Mientras los fans de cada uno debaten en redes sobre la autenticidad de los gestos y quién merece el corazón de Daniela, la influencer disfruta de un presente profesional en crecimiento y de un rol de madre que no deja de generar ternura y admiración entre sus seguidores.

Con mariachis, flores, declaraciones y gestos inesperados, la historia entre Thiago, Daniela y Nick demuestra que el amor, la competencia y la exposición siguen siendo ingredientes infalibles para conquistar la atención del público y mantener viva la llama de los realities, incluso fuera de la casa.