ChatGPT no está perdiendo el mercado, el mercado dejó de ser de ChatGPT

Los dos principales asistentes de inteligencia artificial que lideran el nuevo escenario fragmentado del mercado de IA generativa en 2026. (Composición Infobae)

El titular que está circulando dice que ChatGPT perdió 21 puntos de cuota de mercado en un año. Es correcto. Según los datos de Similarweb correspondientes a marzo de 2026, el asistente de OpenAI cayó del 77,43% al 56,72% del tráfico web global en el segmento de IA generativa. 21 puntos en 12 meses es un desplome y ningún eufemismo lo suaviza.

Y sin embargo, esa no es la noticia.

El monopolio terminó, y la forma en que terminó no es la que circula en redes

Durante dos años la IA generativa funcionó como un mercado de un solo jugador con satélites. ChatGPT acaparaba tres de cada cuatro visitas y el resto se repartía migajas por debajo del 6%. El anuncio de cualquier competidor sonaba anecdótico frente al volumen de OpenAI. Esa estructura se rompió en el primer trimestre de 2026 y los datos de Similarweb lo confirman con precisión quirúrgica.

La caída relativa de ChatGPT convive con un crecimiento absoluto extraordinario. OpenAI anunció en febrero 900 millones de usuarios activos semanales. Lo que cambió no es que ChatGPT esté perdiendo usuarios. Lo que cambió es que, por primera vez, hay mercado real para repartir.

Gemini no creció: se multiplicó sobre una base que ya crecía

Google Gemini pasó del 6% al 25,46% del tráfico global en 12 meses. En febrero de 2026, su crecimiento interanual fue del 643% frente al 37% de ChatGPT, según los mismos datos. El producto cruzó por primera vez la barrera del 20% en enero y desde ahí no se detuvo.

La producción de contenido digital enfrenta el desafío de adaptarse simultáneamente a las reglas y algoritmos de distintos motores de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación es menos heroica de lo que sugieren las cifras. Gemini ganó por distribución, no por superioridad técnica. Está embebido en Android, en Google Search, en Workspace. Para el usuario promedio, usar Gemini no requiere una decisión consciente: aparece cuando busca, cuando abre Gmail, cuando invoca el asistente del teléfono. ChatGPT, en cambio, exige ir a chatgpt.com o abrir una app. Esa diferencia de fricción explica más que cualquier benchmark.

El movimiento más importante es el que casi nadie está mirando

Claude, de Anthropic, pasó del 2,22% en diciembre al 6,02% en marzo. Casi triplicó su cuota en un solo trimestre. Hace 12 meses estaba en 1,4%. El crecimiento interanual se acerca al 297%, según el mismo reporte de Similarweb citado por OfficeChai.

Ese dato importa por una razón que trasciende lo anecdótico. Durante dos años, Claude y Perplexity compartieron un techo invisible alrededor del 2% que parecía imposible de superar. Significaba que el mercado toleraba a un jugador dominante, a un challenger (Gemini) y a un grupo permanente de alternativas irrelevantes. La triplicación de Claude en noventa días rompe ese techo. Anthropic deja de ser una alternativa minoritaria y empieza a ocupar un lugar estructural en el top 3.

La cuota de mercado de los asistentes de IA se diversificó en 2026, con varios competidores disputando posiciones que antes pertenecían casi en exclusiva a ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que esto significa para quien produce contenido

El resto del tablero confirma la fragmentación. DeepSeek quedó en 3,74%, por encima de Grok con 3,44%, invirtiendo el orden del mes anterior. Copilot subió a 1,99%, aunque parte de ese salto responde a que Similarweb incorporó al tracking el dominio m365.cloud.microsoft/chat de Microsoft. Perplexity cerró el grupo con 1,64%. Ningún outlier, pero tampoco consolidación.

Para cualquier empresa que produzca contenido, información o servicios digitales, la lectura operativa es incómoda. Optimizar para ChatGPT dejó de ser una estrategia: es apostar a que el 56% se mantenga. Cada uno de estos motores tiene sesgos distintos, fuentes preferidas distintas, criterios de citación distintos. El SEO tradicional se enfrentaba a un único algoritmo, el de Google. La optimización para IA generativa ya tiene que pensar en cuatro o cinco ecosistemas simultáneos, cada uno con su propia lógica.

El primer ciclo de la IA generativa tuvo un nombre. El segundo tiene varios, y esa es la única noticia que importa.