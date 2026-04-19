L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

L-Gante presentó la habitación de su hija, Jamaica, un espacio decorado con elementos de colores, una litera, un sofá rosado y una alfombra en tonos púrpura y azul (Instagram)

En medio de un presente cargado de proyectos y giras, L-Gante volvió a mostrar su costado más sensible y familiar con un gesto que sorprendió a todos sus seguidores. Esta vez, el cantante abrió las puertas de su nueva casa para compartir cómo preparó la habitación de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Lejos de los escenarios y la vorágine de la música, el artista se dedicó a crear un espacio único y soñado para la pequeña, generando una ola de ternura y comentarios en las redes.

A través de varias imágenes, L-Gante mostró un cuarto completamente ambientado para la pequeña, con una estética colorida y detalles pensados exclusivamente para ella. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el enorme ventanal que corona la habitación, con vista directa a un lago, lo que aporta luz natural y un entorno sereno, ideal para los momentos de juego y descanso de la niña.

“Todavía no puedo creer qué linda habitación tiene mi princesa”, escribió el cantante sobre las fotos, dejando en claro la emoción y el orgullo que le genera esta nueva etapa. El dormitorio destaca por su temática de unicornios: una carpa de juegos decorada con arcoíris y animales fantásticos, una alfombra en tonos violetas y azules que cubre gran parte del piso, y una cama cucheta de madera repleta de peluches. No faltan el pequeño sillón rosa, los juguetes y los objetos decorativos que completan el ambiente infantil y acogedor.

El tierno mensaje de Tamara al ver la habitación que su hija tiene en la casa del cantante

Antes de que el cuarto estuviera terminado, Tamara ya había manifestado su alegría por el espacio que su hija tendría en la casa de su papá. Pero lo más llamativo fue la reacción pública de la influencer tras ver el resultado final. Más allá de los conflictos y la distancia que marcaron la relación de la expareja, Tamara no dudó en felicitar a Jamaica con un mensaje lleno de amor y orgullo. “Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita”, compartió en sus redes junto a una imagen de la pequeña disfrutando de su nueva cama. “Que seas siempre así de feliz, es lo que más le pido a Dios”, agregó, evidenciando que, a pesar de las diferencias, el bienestar de su hija es la prioridad absoluta.

La reacción positiva de Tamara sorprendió a muchos, ya que no es habitual ver gestos públicos de apoyo entre ambos en este último tiempo. Sin embargo, cuando se trata de Jamaica, las diferencias quedan en segundo plano y ambos padres coinciden en su objetivo de brindarle todo lo mejor a la niña.

No es la primera vez que L-Gante sorprende a Jamaica con detalles especiales y regalos únicos. En marzo de 2025, el músico expresó su cariño con un obsequio inolvidable para el primer día de jardín de la nena: un bebé reborn, el muñeco hiperrealista con facciones de recién nacido, vestido con un gorrito, mameluco y medias a juego, todo en tela blanca con estampado de flores. Tamara compartió orgullosa en sus historias de Instagram. “El nuevo bebé de Jami. Sofi tiene hermanito (se lo regaló hoy su papá)”, confirmando que el regalo se convirtió rápidamente en el favorito de la niña.

En marzo de 2025, el artista le regaló un bebé de juguete a la nena por su primer día en el jardín de infantes (Instagram)

Los muñecos reborn, conocidos por su sorprendente realismo, son objetos de deseo entre nenas y coleccionistas. Los modelos más exclusivos llegan a valer entre 150 mil y 300 mil pesos, gracias a la precisión de los acabados, el peso similar al de un bebé real y la textura de la piel, lograda con capas de pintura y materiales especiales. Para L-Gante, el precio no fue un obstáculo cuando se trató de ver feliz a su hija en un día tan importante.

El nuevo hogar de L-Gante y la habitación de Jamaica se transformaron en el escenario de una historia repleta de cariño, ternura y detalles pensados con dedicación. Entre unicornios, peluches y vistas al lago, la vida de Jamaica suma momentos llenos de color y amor, en un entorno que habla de la prioridad absoluta que el cantante le da a su rol de papá. El artista demuestra, una vez más, que detrás de la fama y los shows multitudinarios hay un padre presente, atento y dispuesto a hacer todo lo posible para que su hija crezca rodeada de alegría y contención.