Honduras

Honduras: Médicos en asambleas informativas por falta de acuerdos laborales

Los servicios de emergencia, unidades de cuidados críticos y áreas prioritarias deberán seguir operando con normalidad. El objetivo, según la convocatoria, es no interrumpir la atención a los pacientes.

Guardar
Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones
Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones

El Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea informativa de carácter nacional para este domingo 19 de abril de 2026, que se llevará a cabo en hospitales y centros de salud de todo el país entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La actividad busca reunir al personal médico para analizar la situación actual del sistema sanitario y definir una posición común ante los problemas laborales que, según este gremio, se han acumulado en los últimos meses.

La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión entre el sector médico y el las autoridades luego de reiteradas denuncias por atrasos en el pago de salarios, despidos de personal y el incumplimiento en la firma de contratos pendientes. Desde el Colegio Médico de Honduras sostienen que estas situaciones han generado inestabilidad en los centros asistenciales y han afectado tanto a los trabajadores como a la atención de los pacientes.

Médicos mantiene asamblesa informativas por despidos injustificados
Médicos mantiene asamblesa informativas por despidos injustificados

En días anteriores a esta convocatoria, médicos en diferentes regiones del país realizaron acciones de protesta que incluyeron la suspensión parcial de servicios en áreas no críticas. Estas medidas afectaron consultas externas y algunas atenciones programadas, aunque se mantuvieron los servicios de emergencia. El gremio explicó que estas acciones fueron una respuesta ante la falta de avances en el diálogo con las autoridades. Los directivos médicos sostienen que uno de los principales problemas sigue siendo el atraso en el pago de salarios a trabajadores de la salud. También señalan la existencia de médicos cesanteados que no han sido reintegrados a sus puestos, así como la falta de formalización de contratos en distintos centros hospitalarios. Según el gremio, estas situaciones se repiten en varios departamentos del país sin una solución clara.

Durante la asamblea del 19 de abril, los médicos abordarán una serie de puntos que consideran urgentes. Entre ellos se encuentra la exigencia del pago de salarios atrasados, la reincorporación de los profesionales despedidos y la revisión de las condiciones laborales actuales. También se discutirá la necesidad de ajustar los salarios en relación con el costo de vida, así como el fortalecimiento del sistema de salud pública mediante mayor asignación de recursos.

El gremio también insiste en que se deben cumplir acuerdos previos relacionados con la organización del sistema sanitario y con el personal médico en formación. Además, se espera que durante la jornada se analicen posibles acciones futuras si no se observan respuestas concretas por parte de las autoridades.

Médicos mantienen asambleas informativas en Honduras por falta de acuerdos.(Oscar Ortiz)
Médicos mantienen asambleas informativas en Honduras por falta de acuerdos.(Oscar Ortiz)

En este contexto, el Colegio Médico informó que en el país se han registrado al menos 422 médicos despedidos en distintos centros asistenciales. De ese total, se menciona que 48 corresponden a especialistas en áreas consideradas sensibles, como oncología, cirugía, neonatología y hematología. El gremio advierte que la salida de estos profesionales impacta directamente en la capacidad de atención de hospitales que ya operan con limitaciones.

<b>Médicos dispuesto a dialogar</b>

El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico, expresó preocupación por la falta de apertura al diálogo, manifestó. Por lo que reiteran que mantiene su disposición a participar en mesas técnicas de trabajo con las autoridades del gobierno. ‘Estos espacios permitirían revisar los problemas con mayor detalle y buscar soluciones.’

Aunque la participación en la asamblea ha sido declarada obligatoria para los agremiados, se ha establecido que los servicios de emergencia, unidades de cuidados críticos y áreas prioritarias deberán seguir operando con normalidad. El objetivo, según la convocatoria, es no interrumpir la atención a los pacientes que requieren asistencia urgente durante la jornada.

Temas Relacionados

HondurasColegio MédicoDiálogoAsamblea

Últimas Noticias

El caso de Emily Gómez conmociona a Guatemala tras ser asesinada al salir a celebrar su cumpleaños

Las autoridades han confirmado la captura de seis personas relacionadas al crimen y hallazgo del cuerpo en una finca de Santa Rosa; sin embargo, el caso continúa en investigación

El caso de Emily Gómez conmociona a Guatemala tras ser asesinada al salir a celebrar su cumpleaños

Panamá se une a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

El organismo proporciona directrices para maximizar el uso de los datos de levantamientos hidrográficos

Panamá se une a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

Lluvias provocan nuevo desbordamiento y el colapso de una carretera en República Dominicana

La interrupción de rutas clave ha complicado la movilidad de miles de residentes, mientras que equipos de emergencia permanecen desplegados por el riesgo de nuevos incidentes ante las lluvias continuas que mantienen la alerta en varias provincias

Lluvias provocan nuevo desbordamiento y el colapso de una carretera en República Dominicana

El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres

La vigilancia epidemiológica en El Salvador muestra un aumento sostenido de diagnósticos, con la mayoría de los nuevos casos concentrados en hombres jóvenes y en áreas urbanas como la capital. Los grupos de 20 a 34 años lideran las cifras de contagios recientes.

El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres

Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas

Un grupo de colectivos, tanto en el exilio como en el territorio nacional, informa sobre iniciativas conjuntas centradas en la presión internacional y la defensa de los derechos humanos en el contexto del aniversario de las protestas

Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas

TECNO

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Los videos que grabas con tu iPhone estarían arruinándose por culpa de esta función

Si usas ChatGPT como tu médico personal puedes estar en riesgo: nunca le confíes esta información

Adiós al círculo azul en WhatsApp: Meta AI se transforma y ahora es morado

Jeff Bezos contraataca: Blue Origin demuestra que puede reutilizar cohetes como SpaceX de Elon Musk

ENTRETENIMIENTO

El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado

El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado

La hija de Kim Kardashian y Kanye West exhibe grills de oro blanco y causa impacto en redes sociales

Marlon Wayans reveló su única condición para trabajar en “¿Y dónde están las rubias? 2″

Matt Damon reveló cual fue la actuación que cambió para siempre su forma de entender el cine

Jennie Garth confesó cómo la presión de “Beverly Hills, 90210″ la llevó a hacerse cirugías estéticas a los 24 años

MUNDO

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Pánico en un circo de Rusia: un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

Tras la muerte de dos soldados, Israel advirtió que usará “toda la fuerza” en Líbano si sus tropas se ven amenazadas en medio de la tregua

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval