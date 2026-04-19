Honduras: Médicos en asambleas informativas por falta de acuerdos laborales

Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones

El Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea informativa de carácter nacional para este domingo 19 de abril de 2026, que se llevará a cabo en hospitales y centros de salud de todo el país entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La actividad busca reunir al personal médico para analizar la situación actual del sistema sanitario y definir una posición común ante los problemas laborales que, según este gremio, se han acumulado en los últimos meses.

La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión entre el sector médico y el las autoridades luego de reiteradas denuncias por atrasos en el pago de salarios, despidos de personal y el incumplimiento en la firma de contratos pendientes. Desde el Colegio Médico de Honduras sostienen que estas situaciones han generado inestabilidad en los centros asistenciales y han afectado tanto a los trabajadores como a la atención de los pacientes.

Médicos mantiene asamblesa informativas por despidos injustificados

En días anteriores a esta convocatoria, médicos en diferentes regiones del país realizaron acciones de protesta que incluyeron la suspensión parcial de servicios en áreas no críticas. Estas medidas afectaron consultas externas y algunas atenciones programadas, aunque se mantuvieron los servicios de emergencia. El gremio explicó que estas acciones fueron una respuesta ante la falta de avances en el diálogo con las autoridades. Los directivos médicos sostienen que uno de los principales problemas sigue siendo el atraso en el pago de salarios a trabajadores de la salud. También señalan la existencia de médicos cesanteados que no han sido reintegrados a sus puestos, así como la falta de formalización de contratos en distintos centros hospitalarios. Según el gremio, estas situaciones se repiten en varios departamentos del país sin una solución clara.

Durante la asamblea del 19 de abril, los médicos abordarán una serie de puntos que consideran urgentes. Entre ellos se encuentra la exigencia del pago de salarios atrasados, la reincorporación de los profesionales despedidos y la revisión de las condiciones laborales actuales. También se discutirá la necesidad de ajustar los salarios en relación con el costo de vida, así como el fortalecimiento del sistema de salud pública mediante mayor asignación de recursos.

El gremio también insiste en que se deben cumplir acuerdos previos relacionados con la organización del sistema sanitario y con el personal médico en formación. Además, se espera que durante la jornada se analicen posibles acciones futuras si no se observan respuestas concretas por parte de las autoridades.

Médicos mantienen asambleas informativas en Honduras por falta de acuerdos.(Oscar Ortiz)

En este contexto, el Colegio Médico informó que en el país se han registrado al menos 422 médicos despedidos en distintos centros asistenciales. De ese total, se menciona que 48 corresponden a especialistas en áreas consideradas sensibles, como oncología, cirugía, neonatología y hematología. El gremio advierte que la salida de estos profesionales impacta directamente en la capacidad de atención de hospitales que ya operan con limitaciones.

<b>Médicos dispuesto a dialogar</b>

El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico, expresó preocupación por la falta de apertura al diálogo, manifestó. Por lo que reiteran que mantiene su disposición a participar en mesas técnicas de trabajo con las autoridades del gobierno. ‘Estos espacios permitirían revisar los problemas con mayor detalle y buscar soluciones.’

Aunque la participación en la asamblea ha sido declarada obligatoria para los agremiados, se ha establecido que los servicios de emergencia, unidades de cuidados críticos y áreas prioritarias deberán seguir operando con normalidad. El objetivo, según la convocatoria, es no interrumpir la atención a los pacientes que requieren asistencia urgente durante la jornada.