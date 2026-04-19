Argentina enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17: hora, cómo ver en vivo el partido y todo lo que hay que saber

Argentina y Colombia, cara a cara en Asunción (Conmebol)

La final Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Colombia definirá al campeón del torneo juvenil este domingo 19 de abril, desde las 19:30, en el Estadio General Adrián Jara de Paraguay. Ambos equipos, con la dirección de Diego Placente y Freddy Hurtado, ya tienen asegurada su clasificación al Mundial Sub 17 y llegan a este encuentro tras superar las semifinales frente a Ecuador y Brasil.

El partido podrá seguirse por DSports 2 y DGO. La Selección Argentina Sub 17 accedió a la final luego de vencer 3-1 a Ecuador en una semifinal intensa. El equipo concluyó la fase de grupos en la segunda posición del Grupo B, tras ganar a Perú (4-1) y Venezuela (3-2), empatar con Bolivia (1-1) y perder ante Brasil (3-0), lo que le aseguró el pase al Mundial juvenil.

Por su parte, Colombia finalizó también como escolta en el Grupo A, detrás de Ecuador, con siete puntos obtenidos tras triunfar sobre Chile (1-0) y Paraguay (2-0), igualar sin goles con Ecuador y caer ante Uruguay (2-1). En semifinales, los Cafeteros sorprendieron y vencieron a Brasil por 3-0, con goles de Adrián Mosquera y un doblete de Rafael Escorcia, garantizando su lugar en el partido decisivo.

Mundial Sub 17: situación y posibles cambios de sede

Aunque ambos equipos ya tienen asegurada la plaza en el Mundial Sub 17, el actual conflicto en Medio Oriente podría llevar a cambios en la sede y fecha prevista en Doha, Catar, originalmente fijada para mediados de noviembre. La FIFA aún no confirmó esos detalles porque Catar suspendió sus competencias deportivas, incluida la Finalissima entre Argentina y España.

Argentina cuenta con futbolistas que ya han exhibido mucho potencial, como el enlace Giovanni Baroni, quien ya descolló en Primera con Talleres de Córdoba, bajo la tutela de Carlos Tevez. También Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez que, por proyección y técnica, puede funcionar como volante. La Albiceleste tiene como máximo anotador a Juan Cruz Policella, otra gema de la cantera del Fortín, que además es especialista en rabonas. El punta acumula cuatro tantos.

La disciplina y el esfuerzo de estos jóvenes futbolistas reflejan el crecimiento y la proyección del fútbol juvenil en Sudamérica, más allá del resultado del partido.

Posibles formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca Simón Escobar; Tobías Goytia, Giovanni Baroni; y Facundo Salinas. Director técnico: Diego Placente.

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Andrés Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo. Director técnico: Feddy Hurtado.

Hora: 19.30

TV: DSports 2 y DGO