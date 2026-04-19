Política

Operaron de urgencia en Barcelona a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof

Fuentes bonaerenses confirmaron que el funcionario evoluciona favorablemente tras ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis, en medio del viaje del gobernador a España, donde participó de una cumbre progresista

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Augusto Costa, con traje oscuro y camisa blanca, habla a un micrófono. En la mesa, una botella de agua y un vaso. Fondo azul con texto difuminado
Bianco se encuentra internado en un centro de salud de Barcelona

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue sometido a una cirugía de urgencia en Barcelona debido a un cuadro de apendicitis durante la gira oficial de Axel Kicillof en España. Fuentes oficiales informaron a Infobae que la intervención fue exitosa y el funcionario permanece estable, bajo vigilancia médica y a la espera del alta.

La operación de Bianco se produjo mientras integraba la comitiva que acompañó a Kicillof a España, que incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, así como su participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el contexto de la Movilización Global Progresista.

Durante su participación en el foro organizado por el Grupo PES, el mandatario bonaerense denunció que la administración de Milei ha causado un deterioro generalizado en áreas clave. “La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo", afirmó.

En su discurso, el gobernador advirtió que las consecuencias del rumbo nacional no solo afectan a Buenos Aires, sino que se extienden al conjunto del país. “La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país”, recordó el funcionario, para luego señalar que el arribo de “uno de los líderes de la ultraderecha más extrema” alteró la dinámica de gestión local y nacional.

El gobernador bonaerense remarcó que, tras el cambio de administración en la Casa Rosada, los representantes provinciales debieron adoptar una postura más decidida. Kicillof afirmó que “hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas”. Explicó que los gobiernos locales no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento social y que la respuesta debe contemplar tanto el auxilio material como la defensa de la justicia social y los derechos humanos.

Críticas a la gestión nacional y búsqueda de alternativas

Kicillof enfatizó la necesidad de que los gobiernos subnacionales brinden respuestas concretas a la población, más allá de la asistencia material. “Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono”, expresó. Enfatizó que “además de responder con alimentos, con recursos, con remedios, con salud y educación, tenemos que responder con certezas y con perspectiva de futuro”.

Discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en el marco del encuentro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (Grupo PSE)

De acuerdo con la visión del gobernador, las políticas económicas actuales han agravado la crisis social y económica en la provincia y en el país. Señaló que la administración bonaerense ha debido reorientar sus esfuerzos para acompañar a la población frente a “una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”.

Ante la pregunta sobre qué sucedió entre Kicillof y Milei durante este viaje, el resultado fue una marcada confrontación discursiva. Kicillof utilizó su estadía en España para denunciar el impacto negativo de la gestión nacional, buscar alianzas internacionales y defender la perspectiva de la justicia social como alternativa a la agenda de la ultraderecha.

El itinerario de Kicillof incluyó reuniones con figuras como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. También mantuvo encuentros con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y representantes de la Movilización Global Progresista, según fuentes oficiales bonaerenses. En estas instancias, el gobernador compartió su preocupación por el surgimiento de un nuevo orden internacional impulsado por figuras como Donald Trump y su correlato argentino en Milei.

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