Entraron a robar a una casa y tomaron a una empleada doméstica como rehén para conseguir más dinero

El momento del robo

La DDI de Luján detuvo a dos sospechosos acusados de una violenta entradera a una familia que terminó con la toma de una rehén para conseguir más dinero. Sucede que, debajo de la vivienda, hay una aseguradora, propiedad de los dueños de la casa. Los ladrones se llevaron cinco armas y 120 mil dólares de una caja fuerte.

Fuentes policiales informaron a Infobae que la intervención estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Mercedes, dirigida por el fiscal Germán Petoello, y el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Facundo Oliva.

El hecho investigado ocurrió el 12 de abril de 2026, cuando varios hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en Kennedy 1450, Luján.

Las víctimas, G. A. K., su grupo familiar y una empleada doméstica, fueron reducidas por los delincuentes, quienes sustrajeron cinco armas de fuego y un iPhone 15 Pro.

Dos hombres, presuntos responsables de un robo con toma de rehén en una vivienda, fueron detenidos por efectivos de la DDI Luján.

Durante el asalto, los delincuentes forzaron a la empleada a trasladarse bajo amenaza hasta el local comercial de la aseguradora del denunciante, donde se apoderaron de 120.000 dólares, provenientes de la venta de un campo, y luego regresaron a la propiedad, abandonaron a la empleada y huyeron en una camioneta Ford Bronco propiedad de las víctimas.

La secuencia del momento en el que uno de los delincuentes ingresa a la aseguradora con la mujer como rehén fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar. El video encabeza esta nota.

Tras tareas de inteligencia, personal de la DDI Luján localizó el domicilio donde se ocultaba el vehículo robado y logró identificar a los supuestos autores del hecho. La investigación permitió ubicar la residencia de los sospechosos en el partido de San Martín y solicitar un allanamiento de urgencia, que fue autorizado por las autoridades judiciales intervinientes.

El operativo se realizó en la vivienda situada en Avenida de los Constituyentes, en esa zona del conurbano bonaerense, donde se procedió a la aprehensión de Luis Ángel Cuenca y Raúl Aníbal Cuenca, precisaron las fuentes a este medio.

Elementos incautados a los delincuentes que robaron una casa y tomaron a una mujer como rehén en Luján, incluyendo armas, celulares y placas de vehículos.

En el lugar se secuestró la camioneta Ford Bronco sustraída, un Fiat Palio Weekend utilizado como apoyo en el hecho, una pistola calibre .22 Bersa Thunder, 172 cartuchos calibre .22, un cartucho calibre .32 percutado, tres teléfonos celulares, prendas de vestir presuntamente usadas durante el robo, tickets de peaje de la Autopista Oeste y llaves relacionadas con la causa.

De acuerdo a las fuentes, la investigación continúa para determinar si existen más personas vinculadas al hecho y recuperar el dinero sustraído y las armas faltantes.