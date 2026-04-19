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Pánico en un circo de Rusia: un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo

El hecho se produjo tras la caída de una red de protección que separaba a los espectadores de los animales, lo que provocó la reacción del felino y la evacuación de los asistentes por parte del personal

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Un tigre salta de la arena al público durante espectáculo circense en el sur de Rusia

Un tigre saltó hoy de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida de la gente.

Según el portal noticioso Life.ru, que publicó un vídeo, el incidente ocurrió durante una presentación que contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.

En determinado momento la malla de seguridad se desplomó, asustando a los animales que comenzaron a pelear entre ellos y uno saltó en dirección al público.

“La actuación comenzó a las 3 de la tarde y la red se cayó de repente”, decía un informe.

“Los tigres se asustaron, empezaron a pelear y uno saltó hacia el público. Los niños gritaban y los adultos corrían presas del pánico”.

Un espectador dijo, “El tigre salió corriendo inmediatamente a la calle y regresó en un par de segundos”.

“La gente entró en pánico, así que el personal empezó a calmarlos y a evacuar los asientos más cercanos al tigre. El animal corría entre las filas de asientos donde no había nadie”.

Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar al público sin que hubiera víctimas y regresar al tigre a la jaula.

El portal noticioso 161.ru se puso en contacto con el circo, que eludió comentar el incidente.

El circo de la tragedia

En julio de 2024 un acróbata colombiano murió durante un espectáculo en el Circo Demidov de Rostov, Rusia. Sixto Octavio Chavarro Cabrera, de 44 años, originario del municipio de Oporapa, Huila, se encontraba ejecutando una peligrosa rutina en la cuerda floja, montado en una bicicleta, cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura de seis metros.

Sixto Octavio Chavarro Cabrera, de 44 años y originario de Oporapa, Huila, sufrió un trágico accidente durante una rutina en la cuerda floja del Circo Demidov en Rusia Crédito: @AlertasMundial / X

El accidente ocurrió mientras Chavarro intentaba completar una vuelta en la cuerda floja. Según informaron medios rusos, al intentar regresar en sentido contrario, el acróbata perdió el control y su cabeza impactó contra el suelo, causándole la muerte instantánea.

Durante la presentación, no había ninguna red de seguridad que pudiera haber amortiguado la caída. El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente.

Testigos del trágico evento relataron la horrorosa escena. Uno de los presentes señaló a medios locales:“Un acróbata del circo se montó en una cuerda floja en una bicicleta y luego cayó con el cuello sobre el piso. Los empleados del circo corrieron inmediatamente hacia él y lo llevaron detrás de una pantalla”. Otro testigo mencionó que había numerosos niños entre el público, quienes comenzaron a llorar al presenciar la tragedia.

Además, las imágenes de la impresionante caída fueron grabadas por uno de los asistentes y compartidas posteriormente en redes sociales. En el video se puede observar el momento en que Chavarro pierde el equilibrio y se desploma desde la cuerda floja sin ningún tipo de protección.

La carrera de Sixto Octavio Chavarro Cabrera comenzó a temprana edad. A los 16 años salió de su municipio natal con la intención de dedicarse a las acrobacias y deportes extremos. Formó parte de diferentes circos, incluyendo el Circo de Mongolia y el Circo Montecarlo. Su último regreso a Oporapa fue en marzo del presente año. Familiares de Chavarro ya están realizando los trámites para repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su tierra natal.

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente que causó la muerte instantánea del acróbata colombiano durante una presentación - crédito captura de pantalla @AlertasMundial / X
El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente que causó la muerte instantánea del acróbata colombiano durante una presentación - crédito captura de pantalla @AlertasMundial / X

Las autoridades rusas también han indicado que investigarán si el circo cumplía con las medidas de seguridad adecuadas y si hubo negligencia en este aspecto. El accidente ha generado una ola de condolencias hacia la familia de Chavarro y se ha destacado su profesionalismo y dedicación al arte circense por parte de colegas y otros artistas.

(con información de EFE)

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