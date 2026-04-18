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Cómo activar el modo multijugador en Pokémon Pokopia

Con este modo, los jugadores pueden explorar vecindarios de amigos, registrar nuevos Pokémon en su Pokédex

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Logotipo de Pokémon Pokepia en colores vivos sobre un fondo verde y beige, junto al logo de Nintendo Switch y un cartel de madera que dice 'Multijugador'
Pokémon Pokopia te permite construir y personalizar tu propio vecindario Pokémon. (Nintendo)

Pokémon Pokopia incorpora un modo multijugador que permite a los jugadores colaborar, competir y explorar el mundo del juego junto a amigos u otros usuarios en línea.

Este modo del videojuego de Nintendo facilita la interacción en tiempo real, el intercambio de Pokémon y la participación en desafíos conjuntos.Para activar el modo multijugador, debes acceder al menú principal del juego.

Cómo activar el modo multijugador en Pokémon Pokopia

El proceso para activar el modo multijugador en Pokémon Pokopia es sencillo. Primero, debes jugar unos 30 minutos para desbloquear el acceso al menú ‘Juego en conexión’ en el PC del Centro Pokémon de cualquier vecindario. Una vez allí, selecciona ‘Juego en conexión’ y luego ‘Invitar a alguien a mi mundo’.

Tendrás dos opciones: Comunicación en línea o Comunicación local. Si eliges Comunicación en línea, el juego generará una contraseña que puedes compartir con tus amigos.

Vista aérea de un vibrante pueblo de videojuego con un gran Centro Pokémon rojo en el centro, rodeado de personajes, arbustos, árboles y edificios coloridos
Puedes atraer y registrar diferentes especies en tu Pokédex. (Nintendo)

Ellos solo deben ir a ‘Juego en conexión’, seleccionar ‘Comunicación en línea’ e ingresar la contraseña para unirse. Así, hasta tres amigos pueden jugar contigo al mismo tiempo.

La opción de Comunicación local funciona igual, pero puedes decidir si usas o no una contraseña para unirte a la partida.

Qué puedes hacer con el modo multijugador en Pokémon Pokopia

El modo multijugador de Pokémon Pokopia ofrece múltiples opciones para interactuar y colaborar con amigos dentro del juego. Los visitantes pueden recorrer tus vecindarios, admirar tus creaciones y registrar Pokémon e información de hábitats en sus propias Pokédex al interactuar con ellos.

También pueden tomar objetos del PC del Centro Pokémon una vez al día y, si ven artículos interesantes, usar la cámara del juego para fotografiarlos y luego replicarlos en su partida mediante la impresora 3D, siempre que cuenten con los materiales necesarios.

Personajes humanos y Pokémon (Leafeon, Sylveon) en un campo de flores rosas y blancas. Fondo con molinos de viento, árboles y cascadas bajo un cielo azul claro
El juego incluye modos multijugador para visitar y colaborar con amigos. (Nintendo)

Todos los visitantes juegan en modo observación, lo que limita sus acciones y protege tus construcciones de cambios accidentales.

Si prefieres construir y crear en grupo, puedes invitar a tus amigos a Pradera Paleta, una zona especial donde el modo observación puede desactivarse. Allí, el grupo puede fabricar, construir hábitats y descubrir Pokémon de manera colaborativa.

Además, si tus amigos no tienen el juego, puedes compartir esta experiencia a través de GameShare, tanto de forma local como en línea, según la consola que utilicen.

Otra opción es la Isla Nube, un área permanente en línea a la que los jugadores pueden acceder en cualquier momento, incluso si el anfitrión no está presente. En Isla Nube, todos colaboran para completar la Pokédex local y compartir recompensas y retos.

Cuatro personajes animados en un videojuego cultivando campos con tomates, maíz y plantas verdes. El entorno es una granja colorida con vallas de madera y colinas
Es posible fabricar objetos y decorar hábitats a tu gusto. (Nintendo)

Además, existe la modalidad de visitas virtuales, que permite mostrar tu Isla Nube al mundo sin que los visitantes puedan modificarla, usando un artículo especial disponible en el juego.

De qué trata el juego Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia es un juego de simulación y construcción ambientado en el universo Pokémon, diseñado para que los jugadores creen, personalicen y gestionen su propio vecindario.

El objetivo principal es construir hábitats, decorar terrenos y atraer diferentes especies de Pokémon a tu mundo, permitiendo observar sus comportamientos y registrar información en tu Pokédex.

El juego pone énfasis en la creatividad y la interacción social: puedes compartir tus creaciones con otros jugadores, recibir visitas en tu vecindario y colaborar en áreas comunitarias como Pradera Paleta o Isla Nube.

Pokémon Pokopia, de Nintendo.
Pokopia combina creatividad, simulación y exploración en el universo Pokémon. (Nintendo)

Además de coleccionar Pokémon, puedes fabricar objetos, modificar el entorno e intercambiar ideas con amigos, todo mientras exploras y descubres nuevas especies y hábitats.

Pokopia combina elementos clásicos de la franquicia, como el registro en la Pokédex y la observación de criaturas, con mecánicas de simulación, construcción y multijugador.

Así, ofrece una experiencia diferente al enfoque tradicional de batallas o exploración, apostando por la creatividad, la cooperación y la gestión de tu propio mundo Pokémon.

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