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Un dron marítimo explotó en un puerto rumano del Mar Negro y las autoridades alertan: “Podría haber más”

El artefacto no formaba parte del equipo del ejército del país europeo ni participó en los recientes ejercicios militares en la zona

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Una gran columna de humo oscuro y denso emergió rápidamente del área del muelle

Un dron marítimo utilizado en la guerra contra la vecina Ucrania explotó el viernes en un puerto rumano del Mar Negro, pero no causó víctimas, según informó el Ministerio de Defensa.

El ministerio indicó que el dron se autodetonó en el puerto de Constanza alrededor de las 10:30 AM y que la zona ya había sido asegurada y aislada por el Servicio de Inteligencia rumano, la guardia costera y el Ministerio de Defensa.

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El dron no formaba parte del equipo del ejército rumano ni participó en los recientes ejercicios militares en la zona del Mar Negro, añadió el ministerio. La zona fue evacuada, informaron las autoridades.

El incidente marítimo se produjo una semana después de que un dron aéreo ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, se desviara y chocara contra un edificio de apartamentos en la ciudad portuaria rumana de Galati, en el este del Danubio, hiriendo a dos personas en este país miembro de la OTAN.

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Se observa humo tras la explosión de un dron marino en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, cerca de una terminal petrolera, sin causar víctimas, según el Ministerio de Defensa. La imagen fue tomada en Constanza, Rumania, el 5 de junio de 2026, en una captura de pantalla obtenida de un video distribuido. Observator Antena1/Handout vía REUTERS
Se observa humo tras la explosión de un dron marino en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, cerca de una terminal petrolera, sin causar víctimas, según el Ministerio de Defensa. La imagen fue tomada en Constanza, Rumania, el 5 de junio de 2026, en una captura de pantalla obtenida de un video distribuido. Observator Antena1/Handout vía REUTERS

Raed Arafat, jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia, declaró en una rueda de prensa que se desplegaron helicópteros para buscar más drones y que las autoridades enviaron alertas por mensaje de texto a los residentes.

“Existe la posibilidad de que haya otros drones“, declaró. «No estamos alarmados. Se trata de medidas preventivas. Si hay otros drones, queremos asegurarnos de que no haya otra explosión en una zona donde no se haya evacuado a la población”.

El presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó que las fuerzas del orden y los servicios de seguridad “actuaron con rapidez y de forma preventiva” antes de la explosión y que la prioridad era la protección de vidas y la seguridad de la infraestructura portuaria.

“Con un conflicto militar en la frontera, es evidente que el entorno de seguridad en el que nos encontramos es delicado, por lo que mantendremos un alto nivel de vigilancia”, añadió, señalando que el incidente es una “consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania”.

El presidente rumano Nicusor Dan. Inquam Photos/Malina Norocea vía REUTERS
El presidente rumano Nicusor Dan. Inquam Photos/Malina Norocea vía REUTERS

Estos dos incidentes son algunos de los más recientes en una serie de incursiones con drones —tanto de Rusia como de Ucrania— que han afectado a un miembro de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Tras destruir un dron marítimo en el Mar Negro el miércoles, el Ministerio de Defensa informó que, desde el inicio de la guerra en el país vecino, la armada rumana había neutralizado nueve de las 156 minas marinas en la cuenca del Mar Negro.

(Con información de AP)

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