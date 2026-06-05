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La imponente producción como “vikingos” que hizo una selección para presentar al plantel que viajará al Mundial

“Hemos visto muchas fotos en las escaleras de aviones esta semana y se vuelven aburridas”, dijo el artista que se encargó de realizar la producción de Noruega. Haaland estuvo detrás de la iniciativa

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Grupo de hombres vestidos como vikingos con escudos y armas posan a la orilla de un fiordo noruego, con barcos vikingos y montañas de fondo
"Norway is coming", titularon en redes: la selección de Noruega posó como vikingos en la previa del Mundial 2026 (Crédito: @Herrelandslaget / @davidyarrow)

La selección de fútbol de Noruega se presentó al mundo con una producción fotográfica que convirtió a sus jugadores en guerreros nórdicos: vestidos con armaduras vikingas, con armas en mano y embarcaciones de época al fondo, el plantel posó junto a un fiordo noruego en la imagen oficial con la que el equipo llega al Mundial 2026, su primera Copa del Mundo en 28 años.

Detrás de la foto estuvo el fotógrafo escocés David Yarrow, uno de los más reconocidos en el mundo del deporte, quien fue contactado por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) seis meses antes de la sesión, por recomendación del delantero Erling Haaland y del golfista Viktor Hovland. “Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos”, reveló Yarrow en una entrevista con The New York Times. “Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”. ¿El detalle? Yarrow es el fotógrafo que sacó una icónica postal de Diego Armando Maradona tras ganar el Mundial de 1986 con el Azteca de fondo.

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El seleccionado compartió la filmación de la famosa fotografía antes del Mundial

La sesión tuvo lugar un sábado en una playa privada de Oslo. Para darle autenticidad a la escena, se construyó un muelle de madera de época que conducía a una de las embarcaciones, y se contrató un equipo de peluquería y maquillaje con una consigna clara. “Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien”, contó el fotógrafo al medio estadounidense. Yarrow utilizó referencias visuales de la serie de televisión Vikings para guiar la ambientación.

La fotografía, firmada por Yarrow, muestra a los jugadores y cuerpo técnico de la selección noruega caracterizados como guerreros vikingos en la orilla de un fiordo rodeado de montañas. El grupo, de unas treinta personas, posa con armaduras de cuero, escudos, lanzas, hachas y espadas, distribuido a ambos lados de un muelle de madera que conduce a un drakkar —embarcación vikinga de madera con mástil— anclado en las aguas calmas del fiordo. Al fondo, otras dos embarcaciones de época navegan entre las paredes rocosas cubiertas de vegetación, bajo un cielo nublado que refuerza la atmósfera nórdica de la escena.

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El único ausente en la jornada fue el capitán del equipo, el mediocampista del Arsenal Martin Odegaard, de 27 años, quien ese mismo día disputaba la final de la Champions League con su club. Se dejó un espacio vacío para él en la imagen, y días después voló a Oslo para ser fotografiado e incorporado digitalmente a la foto final.

Yarrow realizó dos versiones de la imagen: una con los jugadores del plantel y otra con todo el grupo de viaje, que incluyó al cuerpo técnico y al personal de apoyo. Entre los detalles que destacó al Times figuró el extremo del RB Leipzig Antonio Nusa, quien fue el único en usar casco. “Iba a pedirle que se lo quitara, pero me mostró su pelo rubio oxigenado”, recordó el fotógrafo.

La producción también incluyó fotografías del paisaje de fondo, tomadas más tarde ese mismo día en el fiordo de Viking Valley, en Gudvangen. Ante la singularidad de la imagen, Yarrow anticipó que algunos podrían pensar que fue generada por inteligencia artificial. “Por eso filmamos los rodajes. Siempre hacemos el material detrás de escena”, señaló en la entrevista.

Erling Haaland, con cabello largo y rubio, posa como vikingo sosteniendo un escudo redondo de madera y una espada, bajo un cielo nublado
Erling Haaland subió una foto a sus redes

La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, también jefa de delegación del equipo para el Mundial, defendió el concepto ante The New York Times: “Reconocimos desde el principio que la narrativa vikinga nos acompañaría de todos modos. Por eso elegimos tomar el control y llenarla de lo que realmente nos define. No se trata solo de estética, sino de valores: unión, espíritu de equipo y estar juntos”. Klaveness subrayó que el término “vikingos modernos” apunta a la diversidad del plantel y no a una identidad excluyente. “Este es un equipo diverso y multifacético, y eso es una fortaleza”, sostuvo.

La foto no estuvo exenta de polémica dentro de Noruega. Según informó EFE, diarios como Morgenbladet y Klassekampen publicaron críticas de expertos y columnistas que cuestionaron el uso del estereotipo vikingo, la exaltación de la masculinidad y el empleo de caracteres rúnicos en las camisetas. El diputado Mímir Kristjánsson, del partido Rojo, salió en defensa de la iniciativa en declaraciones a la televisión pública NRK: “Se trata de un Mundial de fútbol en el que se encuentran culturas de todo el planeta. Noruega debe llevar consigo su propia cultura”. El seleccionador Stale Solbakken, consultado en rueda de prensa, prefirió no entrar en el debate: “Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso”.

Para Yarrow, la foto es la mejor imagen grupal previa a un Mundial que haya visto. “Hemos visto muchas fotos en las escalerillas de aviones esta semana. Se vuelven aburridas. Al menos los noruegos se esforzaron por hacer algo especial”, dijo. La imagen fue ampliada al tamaño de una mesa de ping-pong y colocada en la concentración del equipo en Greensboro, Carolina del Norte, tal como Yarrow hizo el año anterior con la foto del equipo europeo de la Ryder Cup, vestido de gángsters de la Prohibición bajo el puente de Manhattan, que se convirtió en una de las fotografías deportivas más vendidas de todos los tiempos.

Un grupo de hombres vestidos como vikingos posa junto a un fiordo noruego, con barcos largos y montañas de fondo
La imagen también se subió en blanco y negro

“Fue un honor trabajar con esta inspiradora selección nacional. ¡Mucha suerte!“, firmó Yarrow en el posteo oficial de Noruega con la producción. En su perfil oficial, el fotógrafo difundió una carta donde aclaraba que se dedicó una ”amplia cobertura" a “solemnes despedidas” de los equipos, con el foco puesto en las selecciones de Turquía y Brasil. “Las escaleras de embarque nunca habían ocupado tantas columnas en los periódicos nacionales como en esta primera semana de junio de 2026″, reflexionó.

“Se trata del mayor evento deportivo jamás celebrado y la partida de cada equipo hacia América ha sido motivo de gran interés nacional. Pero una nación nórdica fue un paso más allá y, a la vez, un paso atrás en el tiempo. Fue un gran honor personal trabajar con la Federación Noruega de Fútbol y realizar una fotografía que espero sea apreciada por todo el país. Tras muchos meses de planificación, ahora podemos presentar “The Vikings Are Coming”, una celebración de la partida rumbo al torneo. Se trata de una formidable selección de fútbol; la mejor que Noruega haya producido jamás.

El plantel de fútbol de Noruega posa en fila sobre una escalera naranja y negra frente a un avión blanco. Todos visten trajes azules y camisetas blancas
"Hemos visto muchas fotos en las escalerillas de aviones esta semana. Se vuelven aburridas", dijo el fotógrafo. De todos modos, Noruega hizo la clásica foto antes de subir al avión (Foto: @sanderberge8)

“Quisiera agradecer al entrenador noruego Stale Solbakken por haber considerado la idea en primer lugar y al capitán del equipo, Martin Odegaard, por haber aceptado este proyecto a pesar de su apretada agenda con el Arsenal. Los jugadores parecen sacados de las páginas de la mitología nórdica, y esa siempre fue la intención. Por supuesto, no hay un vikingo más creíble que el tesoro nacional noruego Erling Haaland; convertirlo en un guerrero fue una de las tareas más fáciles de mi carrera”, agregó.

Noruega integra el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal e Irak. El debut del equipo está programado para el 17 de junio frente al seleccionado iraquí, en el regreso del conjunto nórdico a una cita mundialista después de 28 años.

Un grupo de hombres vestidos de vikingos con escudos y armas posa a orillas de un fiordo noruego, con montañas y un drakkar en el fondo
El posteo de Instagram de Noruea

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